Сиэтл Саундерс - Интер Майами 01 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 01-09-2025 02:00
01 Сентября 2025 года в 03:00 (+03:00). Кубок лиг MLS + MX, Финал
Окончен
3 : 0
- 26'1:0Осаз Де Розарио
- 84'2:0Алекс Рольдан
- 89'3:0Пол Ротрок
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сиэтл Саундерс - Интер Майами, которое состоится 01 Сентября 2025 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок лиг MLS + MX, Финал, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сиэтл Саундерс
Сиэтл, США
Интер Майами
Майами, США
История личных встреч
|17.04.2022
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|0 : 1
|28.08.2025
|Кубок лиг MLS + MX
|1/2 финала
|0 : 2
|25.08.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|5 : 2
|21.08.2025
|Кубок лиг MLS + MX
|1/4 финала
|0 : 0 4 : 3
|17.08.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|1 : 0
|11.08.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|0 : 4
|28.08.2025
|Кубок лиг MLS + MX
|1/2 финала
|3 : 1
|24.08.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|1 : 1
|21.08.2025
|Кубок лиг MLS + MX
|1/4 финала
|2 : 1
|17.08.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|3 : 1
|11.08.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|4 : 1
Турнирная таблица
1/4 финала
| Интер Майами
УАНЛ Тигрес
|2 : 1
| Толука
Орландо Сити
|0 : 0 5 : 6
| Сиэтл Саундерс
Пуэбла
|0 : 0 4 : 3
| Лос-Анджелес Гэлакси
Пачука
|2 : 1
1/2 финала
| Интер Майами
Орландо Сити
|3 : 1
| Лос-Анджелес Гэлакси
Сиэтл Саундерс
|0 : 2
За 3-е место
| Лос-Анджелес Гэлакси
Орландо Сити
|2 : 1
Финал
| Сиэтл Саундерс
Интер Майами
|3 : 0