Сиэтл Саундерс - Интер Майами 01 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 01-09-2025 02:00
01 Сентября 2025 года в 03:00 (+03:00). Кубок лиг MLS + MX, Финал
Сиэтл Саундерс
Окончен
3 : 0
Интер Майами

  • 26'
    1:0
    Осаз Де Розарио
  • 84'
    2:0
    Алекс Рольдан
  • 89'
    3:0
    Пол Ротрок
0'
45'
90'
    Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сиэтл Саундерс - Интер Майами, которое состоится 01 Сентября 2025 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок лиг MLS + MX, Финал, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

    Составы команд
    Сиэтл Саундерс
    Сиэтл, США
    Интер Майами
    Майами, США
    История личных встреч
    17.04.2022 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Сиэтл Саундерс0 : 1Интер Майами
    28.08.2025 Кубок лиг MLS + MX 1/2 финала 0 : 2Сиэтл Саундерс
    25.08.2025 США — Major League Soccer МЛС Сиэтл Саундерс5 : 2
    21.08.2025 Кубок лиг MLS + MX 1/4 финала Сиэтл Саундерс0 : 0 4 : 3
    17.08.2025 США — Major League Soccer МЛС 1 : 0Сиэтл Саундерс
    11.08.2025 США — Major League Soccer МЛС 0 : 4Сиэтл Саундерс
    28.08.2025 Кубок лиг MLS + MX 1/2 финала Интер Майами3 : 1
    24.08.2025 США — Major League Soccer МЛС 1 : 1Интер Майами
    21.08.2025 Кубок лиг MLS + MX 1/4 финала Интер Майами2 : 1
    17.08.2025 США — Major League Soccer МЛС Интер Майами3 : 1
    11.08.2025 США — Major League Soccer МЛС 4 : 1Интер Майами
    Турнирная таблица
    1/4 финала
    Интер Майами
    УАНЛ Тигрес
    		2 : 1
    Толука
    Орландо Сити
    		0 : 0 5 : 6
    Сиэтл Саундерс
    Пуэбла
    		0 : 0 4 : 3
    Лос-Анджелес Гэлакси
    Пачука
    		2 : 1
    1/2 финала
    Интер Майами
    Орландо Сити
    		3 : 1
    Лос-Анджелес Гэлакси
    Сиэтл Саундерс
    		0 : 2
    За 3-е место
    Лос-Анджелес Гэлакси
    Орландо Сити
    		2 : 1
    Финал
    Сиэтл Саундерс
    Интер Майами
    		3 : 0

    Отзывы и комментарии к матчу

