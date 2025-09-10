Венесуэла - Колумбия 10 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 10-09-2025 01:30
10 Сентября 2025 года в 02:30 (+03:00). ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 18-й тур
1-й тайм, 45'
2 : 2
- 3'1:0Теласко Сеговия
- 12'2:1Хосеф Мартинес
0'
45'
90'
- 10'1:1Йерри Мина
- 42'2:2Луис Суарес
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Венесуэла - Колумбия, которое состоится 10 Сентября 2025 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 18-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Венесуэла
Колумбия
|22
|вр
|Рафаэль Ромо
|4
|зщ
|Хон Арамбуру
|2
|зщ
|Науэль Феррареси
|3
|зщ
|Уилкер Анхель
|15
|зщ
|Мигель Наварро
|16
|пз
|Теласко Сеговия
|10
|пз
|Йеферсон Сотельдо
|20
|пз
|Эдуард Бельо
|13
|пз
|Хосе Мартинес
|23
|нп
|Хосе Саломон Рондон
|17
|нп
|Хосеф Мартинес
|22
|вр
|Кевин Мьер
|2
|зщ
|Даниэль Муньос
|23
|зщ
|Давинсон Санчес
|13
|зщ
|Йерри Мина
|8
|зщ
|Alvaro Angulo
|6
|пз
|Ричард Риос
|16
|пз
|Хефферсон Лерма
|5
|пз
|Кевин Кастаньо
|10
|пз
|Хамес Родригес
|19
|нп
|Луис Суарес
|7
|нп
|Луис Диас
Запасные
|12
|вр
|Алайн Бароха
|1
|вр
|Вилькер Фариньес
|5
|зщ
|Кристиан Макун
|21
|зщ
|Александр Гонсалес
|14
|зщ
|Хосуа Мехиас
|6
|пз
|Jorge Yriarte
|19
|пз
|Джон Мурильо
|18
|пз
|Кристиан Кассерес
|11
|пз
|Глейкер Мендоса
|7
|пз
|Джефферсон Саварино
|8
|пз
|Томас Ринкон
|9
|нп
|Кевин Келси
|12
|вр
|Камило Варгас
|1
|вр
|Давид Оспина
|14
|зщ
|Хоан Мохика
|4
|зщ
|Сантьяго Ариас
|3
|зщ
|Джон Лукуми
|21
|пз
|Хаминтон Кампас
|15
|пз
|Хуан Портилья
|18
|пз
|Марино Инестроса
|11
|нп
|Джон Арьяс
|20
|нп
|Хуан Кинтеро
|9
|нп
|Джон Кордоба
|17
|нп
|Дайро Морено
Главные тренеры
|Фернандо Батиста
|Нестор Лоренсо
История личных встреч
|11.12.2023
|Товарищеские матчи (сборные) — 2023
|1 : 0
|08.09.2023
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 1-й тур
|1 : 0
|30.03.2022
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 18-й тур
|0 : 1
|18.06.2021
|Кубок Америки — 2021
|Группа B. 2-й тур
|0 : 0
|10.10.2020
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 1-й тур
|3 : 0
|11.09.2019
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 0
|08.09.2018
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 2
|01.09.2017
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 15-й тур
|0 : 0
|01.09.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 7-й тур
|2 : 0
|14.06.2015
|Кубок Америки
|Группа C
|0 : 1
|05.09.2025
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 17-й тур
|3 : 0
|11.06.2025
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 16-й тур
|2 : 0
|07.06.2025
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 15-й тур
|2 : 0
|26.03.2025
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 14-й тур
|1 : 0
|22.03.2025
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 13-й тур
|2 : 1
|05.09.2025
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 17-й тур
|3 : 0
|11.06.2025
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 16-й тур
|1 : 1
|06.06.2025
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 15-й тур
|0 : 0
|26.03.2025
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 14-й тур
|2 : 2
|21.03.2025
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 13-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Аргентина
|17
|38
|2
|Бразилия
|17
|28
|3
|Уругвай
|17
|27
|4
|Эквадор
|17
|26
|5
|Колумбия
|17
|25
|6
|Парагвай
|17
|25
|7
|Венесуэла
|17
|18
|8
|Боливия
|17
|17
|9
|Перу
|17
|12
|10
|Чили
|17
|10