03:24 ()
Свернуть список

Венесуэла - Колумбия 10 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 10-09-2025 01:30
10 Сентября 2025 года в 02:30 (+03:00). ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 18-й тур
Венесуэла
1-й тайм, 45'
2 : 2
Колумбия

  • 3'
    1:0
    Теласко Сеговия
  • 12'
    2:1
    Хосеф Мартинес
0'
45'
90'
  • 10'
    1:1
    Йерри Мина
  • 42'
    2:2
    Луис Суарес
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Венесуэла - Колумбия, которое состоится 10 Сентября 2025 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 18-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Венесуэла
Колумбия
22ВенесуэлаврРафаэль Ромо
4ВенесуэлазщХон Арамбуру
2ВенесуэлазщНауэль Феррареси
3ВенесуэлазщУилкер Анхель
15ВенесуэлазщМигель Наварро
16ВенесуэлапзТеласко Сеговия
10ВенесуэлапзЙеферсон Сотельдо
20ВенесуэлапзЭдуард Бельо
13ВенесуэлапзХосе Мартинес
23ВенесуэланпХосе Саломон Рондон
17ВенесуэланпХосеф Мартинес
22КолумбияврКевин Мьер
2КолумбиязщДаниэль Муньос
23КолумбиязщДавинсон Санчес
13КолумбиязщЙерри Мина
8КолумбиязщAlvaro Angulo
6КолумбияпзРичард Риос
16КолумбияпзХефферсон Лерма
5КолумбияпзКевин Кастаньо
10КолумбияпзХамес Родригес
19КолумбиянпЛуис Суарес
7КолумбиянпЛуис Диас
Запасные
12ВенесуэлаврАлайн Бароха
1ВенесуэлаврВилькер Фариньес
5ВенесуэлазщКристиан Макун
21ВенесуэлазщАлександр Гонсалес
14ВенесуэлазщХосуа Мехиас
6ВенесуэлапзJorge Yriarte
19ВенесуэлапзДжон Мурильо
18ВенесуэлапзКристиан Кассерес
11ВенесуэлапзГлейкер Мендоса
7ВенесуэлапзДжефферсон Саварино
8ВенесуэлапзТомас Ринкон
9ВенесуэланпКевин Келси
12КолумбияврКамило Варгас
1КолумбияврДавид Оспина
14КолумбиязщХоан Мохика
4КолумбиязщСантьяго Ариас
3КолумбиязщДжон Лукуми
21КолумбияпзХаминтон Кампас
15КолумбияпзХуан Портилья
18КолумбияпзМарино Инестроса
11КолумбиянпДжон Арьяс
20КолумбиянпХуан Кинтеро
9КолумбиянпДжон Кордоба
17КолумбиянпДайро Морено
Главные тренеры
АргентинаФернандо Батиста
АргентинаНестор Лоренсо
История личных встреч
11.12.2023 Товарищеские матчи (сборные) — 2023 Колумбия1 : 0Венесуэла
08.09.2023 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 1-й тур Колумбия1 : 0Венесуэла
30.03.2022 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 18-й тур Венесуэла0 : 1Колумбия
18.06.2021 Кубок Америки — 2021 Группа B. 2-й тур Колумбия0 : 0Венесуэла
10.10.2020 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 1-й тур Колумбия3 : 0Венесуэла
11.09.2019 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Колумбия0 : 0Венесуэла
08.09.2018 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Венесуэла1 : 2Колумбия
01.09.2017 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 15-й тур Венесуэла0 : 0Колумбия
01.09.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 7-й тур Колумбия2 : 0Венесуэла
14.06.2015 Кубок Америки Группа C Колумбия0 : 1Венесуэла
05.09.2025 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 17-й тур 3 : 0Венесуэла
11.06.2025 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 16-й тур 2 : 0Венесуэла
07.06.2025 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 15-й тур Венесуэла2 : 0
26.03.2025 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 14-й тур Венесуэла1 : 0
22.03.2025 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 13-й тур 2 : 1Венесуэла
05.09.2025 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 17-й тур Колумбия3 : 0
11.06.2025 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 16-й тур 1 : 1Колумбия
06.06.2025 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 15-й тур Колумбия0 : 0
26.03.2025 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 14-й тур Колумбия2 : 2
21.03.2025 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 13-й тур 2 : 1Колумбия
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Аргентина1738
2 Бразилия1728
3 Уругвай1727
4 Эквадор1726
5 Колумбия1725
6 Парагвай1725
7 Венесуэла1718
8 Боливия1717
9 Перу1712
10 Чили1710

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close