Верес - Кудровка 12 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 12-09-2025 17:00
Стадион: Авангард (Луцк, Украина), вместимость: 12080
12 Сентября 2025 года в 18:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 5-й тур
Верес
Кудровка

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верес - Кудровка, которое состоится 12 Сентября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Авангард (Луцк, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Верес
Ровно
Кудровка
История личных встреч
31.08.2025 Украина — Премьер-лига 4-й тур 0 : 2Верес
17.08.2025 Украина — Премьер-лига 3-й тур Верес0 : 2
08.08.2025 Украина — Премьер-лига 2-й тур 1 : 0Верес
02.08.2025 Украина — Премьер-лига 1-й тур Верес0 : 1
25.05.2025 Украина — Премьер-лига 30-й тур Верес1 : 1
29.08.2025 Украина — Премьер-лига 4-й тур Кудровка2 : 2
17.08.2025 Украина — Премьер-лига 3-й тур Кудровка3 : 1
11.08.2025 Украина — Премьер-лига 2-й тур 2 : 1Кудровка
03.08.2025 Украина — Премьер-лига 1-й тур Кудровка3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Динамо К412
2
Лига конференций
Шахтёр410
3
Лига конференций
Колос410
4 Кривбасс49
5 Заря47
6 Металлист 192547
7 Оболонь-Бровар47
8 ЛНЗ Черкассы47
9 Кудровка47
10 Полесье43
11 Рух В43
12 Полтава43
13
Стыковая зона
Верес43
14
Стыковая зона
Карпаты43
15
Зона вылета
Эпицентр40
16
Зона вылета
Александрия40

Отзывы и комментарии к матчу

