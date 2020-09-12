Верес - Кудровка 12 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 12-09-2025 17:00
Стадион: Авангард (Луцк, Украина), вместимость: 12080
12 Сентября 2025 года в 18:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 5-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верес - Кудровка, которое состоится 12 Сентября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Авангард (Луцк, Украина).
История личных встреч
|31.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 2
|17.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 2
|08.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 0
|02.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 1
|25.05.2025
|Украина — Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 1
|29.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 2
|17.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 1
|11.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 1
|03.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|1-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Динамо К
|4
|12
| 2
Лига конференций
|Шахтёр
|4
|10
| 3
Лига конференций
|Колос
|4
|10
|4
|Кривбасс
|4
|9
|5
|Заря
|4
|7
|6
|Металлист 1925
|4
|7
|7
|Оболонь-Бровар
|4
|7
|8
|ЛНЗ Черкассы
|4
|7
|9
|Кудровка
|4
|7
|10
|Полесье
|4
|3
|11
|Рух В
|4
|3
|12
|Полтава
|4
|3
| 13
Стыковая зона
|Верес
|4
|3
| 14
Стыковая зона
|Карпаты
|4
|3
| 15
Зона вылета
|Эпицентр
|4
|0
| 16
Зона вылета
|Александрия
|4
|0