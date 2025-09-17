Интер Майами - Сиэтл Саундерс 17 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 17-09-2025 01:30
Стадион: Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум (Форт-Лодердейл, США), вместимость: 18000
17 Сентября 2025 года в 02:30 (+03:00). США — Major League Soccer, МЛС
Перерыв
2 : 0
- 12'1:0Жорди Альба
- 41'2:0Лионель Месси
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер Майами - Сиэтл Саундерс, которое состоится 17 Сентября 2025 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: США — Major League Soccer, МЛС, оно проводится на стадионе: Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум (Форт-Лодердейл, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Интер Майами
Майами
Сиэтл Саундерс
Сиэтл
|19
|вр
|Оскар Устари
|18
|зщ
|Жорди Альба
|17
|зщ
|Йен Фрэй
|37
|зщ
|Максимилиано Фалькон
|32
|зщ
|Ноа Аллен
|5
|пз
|Серхио Бускетс
|42
|пз
|Янник Брайт
|2
|пз
|Гонсало Лухан
|7
|пз
|Родриго Де Пауль
|21
|нп
|Тадео Алленде
|10
|нп
|Лионель Месси
|24
|вр
|Штефан Фрай
|85
|зщ
|Калани Косса-Риенци
|20
|зщ
|Ким Ки Хи
|28
|зщ
|Йеймар Гомес
|5
|зщ
|Нуу Толо
|7
|пз
|Кристиан Рольдан
|18
|пз
|Обед Варгас
|93
|пз
|Георги Минунгу
|14
|нп
|Пол Ротрок
|9
|нп
|Хесус Феррейра
|95
|нп
|Осаз Де Розарио
Запасные
|34
|вр
|Рокко Риос Ново
|15
|зщ
|Райан Сэйлор
|57
|зщ
|Марсело Вейгандт
|81
|пз
|Сантьяго Моралес
|24
|пз
|Mateo Silvetti
|56
|нп
|Даниэль Пинтер
|26
|вр
|Эндрю Томас
|25
|зщ
|Джексон Рейген
|16
|зщ
|Алекс Рольдан
|11
|пз
|Альберт Русняк
|21
|пз
|Рид Бейкер-Уайтинг
|75
|пз
|Дэнни Лейва
|37
|пз
|Snyder Brunell
|19
|нп
|Дэниел Мусовски
|13
|нп
|Джордан Моррис
Главные тренеры
|Хавьер Маскерано
|Бриан Шметцер
История личных встреч
|01.09.2025
|Кубок лиг MLS + MX
|Финал
|3 : 0
|17.04.2022
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|0 : 1
|14.09.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|3 : 0
|01.09.2025
|Кубок лиг MLS + MX
|Финал
|3 : 0
|28.08.2025
|Кубок лиг MLS + MX
|1/2 финала
|3 : 1
|24.08.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|1 : 1
|21.08.2025
|Кубок лиг MLS + MX
|1/4 финала
|2 : 1
|14.09.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|2 : 2
|01.09.2025
|Кубок лиг MLS + MX
|Финал
|3 : 0
|28.08.2025
|Кубок лиг MLS + MX
|1/2 финала
|0 : 2
|25.08.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|5 : 2
|21.08.2025
|Кубок лиг MLS + MX
|1/4 финала
|0 : 0 4 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Филадельфия Юнион
|30
|57
|2
|Сан-Диего
|30
|56
|3
|Цинциннати
|30
|55
|4
|Миннесота Юнайтед
|30
|54
|5
|Шарлотт
|30
|53
|6
|Ванкувер Уайткэпс
|28
|52
|7
|Нэшвилл
|30
|50
|8
|Коламбус Крю
|29
|49
|9
|Орландо Сити
|29
|48
|10
|Нью-Йорк Сити
|28
|47
|11
|Интер Майами
|26
|46
|12
|Сиэтл Саундерс
|28
|45
|13
|Лос-Анджелес
|27
|44
|14
|Чикаго Файр
|29
|42
|15
|Портленд Тимберс
|29
|42
|16
|Остин
|29
|41
|17
|Нью-Йорк Ред Буллз
|30
|40
|18
|Колорадо Рэпидз
|30
|39
|19
|Сан-Хосе Эртквейкс
|30
|35
|20
|Реал Солт-Лейк
|28
|34
|21
|Даллас
|29
|34
|22
|Хьюстон Динамо
|30
|33
|23
|Нью-Инглэнд Революшн
|30
|32
|24
|Спортинг Канзас-Сити
|30
|27
|25
|Торонто
|29
|26
|26
|Атланта Юнайтед
|29
|26
|27
|Сент-Луис Сити
|30
|25
|28
|Ди-Си Юнайтед
|30
|25
|29
|Клёб де Фут Монреаль
|30
|24
|30
|Лос-Анджелес Гэлакси
|29
|21