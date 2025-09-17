03:32 ()
Интер Майами - Сиэтл Саундерс 17 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 17-09-2025 01:30
Стадион: Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум (Форт-Лодердейл, США), вместимость: 18000
17 Сентября 2025 года в 02:30 (+03:00). США — Major League Soccer, МЛС
Интер Майами
Перерыв
2 : 0
Сиэтл Саундерс

  • 12'
    1:0
    Жорди Альба
  • 41'
    2:0
    Лионель Месси
0'
45'
90'
    Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер Майами - Сиэтл Саундерс, которое состоится 17 Сентября 2025 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: США — Major League Soccer, МЛС, оно проводится на стадионе: Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум (Форт-Лодердейл, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

    Составы команд
    Интер Майами
    Майами
    Сиэтл Саундерс
    Сиэтл
    19АргентинаврОскар Устари
    18ИспаниязщЖорди Альба
    17ЯмайказщЙен Фрэй
    37УругвайзщМаксимилиано Фалькон
    32СШАзщНоа Аллен
    5ИспанияпзСерхио Бускетс
    42ИталияпзЯнник Брайт
    2АргентинапзГонсало Лухан
    7АргентинапзРодриго Де Пауль
    21АргентинанпТадео Алленде
    10АргентинанпЛионель Месси
    24СШАврШтефан Фрай
    85СШАзщКалани Косса-Риенци
    20Южная КореязщКим Ки Хи
    28КолумбиязщЙеймар Гомес
    5КамерунзщНуу Толо
    7СШАпзКристиан Рольдан
    18СШАпзОбед Варгас
    93Кот-д'ИвуарпзГеорги Минунгу
    14СШАнпПол Ротрок
    9СШАнпХесус Феррейра
    95КанаданпОсаз Де Розарио
    Запасные
    34АргентинаврРокко Риос Ново
    15СШАзщРайан Сэйлор
    57АргентиназщМарсело Вейгандт
    81СШАпзСантьяго Моралес
    24АргентинапзMateo Silvetti
    56СШАнпДаниэль Пинтер
    26СШАврЭндрю Томас
    25СШАзщДжексон Рейген
    16СальвадорзщАлекс Рольдан
    11СловакияпзАльберт Русняк
    21СШАпзРид Бейкер-Уайтинг
    75СШАпзДэнни Лейва
    37СШАпзSnyder Brunell
    19СШАнпДэниел Мусовски
    13СШАнпДжордан Моррис
    Главные тренеры
    АргентинаХавьер Маскерано
    СШАБриан Шметцер
    История личных встреч
    01.09.2025 Кубок лиг MLS + MX Финал Сиэтл Саундерс3 : 0Интер Майами
    17.04.2022 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Сиэтл Саундерс0 : 1Интер Майами
    14.09.2025 США — Major League Soccer МЛС 3 : 0Интер Майами
    01.09.2025 Кубок лиг MLS + MX Финал Сиэтл Саундерс3 : 0Интер Майами
    28.08.2025 Кубок лиг MLS + MX 1/2 финала Интер Майами3 : 1
    24.08.2025 США — Major League Soccer МЛС 1 : 1Интер Майами
    21.08.2025 Кубок лиг MLS + MX 1/4 финала Интер Майами2 : 1
    14.09.2025 США — Major League Soccer МЛС Сиэтл Саундерс2 : 2
    01.09.2025 Кубок лиг MLS + MX Финал Сиэтл Саундерс3 : 0Интер Майами
    28.08.2025 Кубок лиг MLS + MX 1/2 финала 0 : 2Сиэтл Саундерс
    25.08.2025 США — Major League Soccer МЛС Сиэтл Саундерс5 : 2
    21.08.2025 Кубок лиг MLS + MX 1/4 финала Сиэтл Саундерс0 : 0 4 : 3
    Турнирная таблица
    КомандаИО
    1 Филадельфия Юнион3057
    2 Сан-Диего3056
    3 Цинциннати3055
    4 Миннесота Юнайтед3054
    5 Шарлотт3053
    6 Ванкувер Уайткэпс2852
    7 Нэшвилл3050
    8 Коламбус Крю2949
    9 Орландо Сити2948
    10 Нью-Йорк Сити2847
    11 Интер Майами2646
    12 Сиэтл Саундерс2845
    13 Лос-Анджелес2744
    14 Чикаго Файр2942
    15 Портленд Тимберс2942
    16 Остин2941
    17 Нью-Йорк Ред Буллз3040
    18 Колорадо Рэпидз3039
    19 Сан-Хосе Эртквейкс3035
    20 Реал Солт-Лейк2834
    21 Даллас2934
    22 Хьюстон Динамо3033
    23 Нью-Инглэнд Революшн3032
    24 Спортинг Канзас-Сити3027
    25 Торонто2926
    26 Атланта Юнайтед2926
    27 Сент-Луис Сити3025
    28 Ди-Си Юнайтед3025
    29 Клёб де Фут Монреаль3024
    30 Лос-Анджелес Гэлакси2921

    Отзывы и комментарии к матчу

