03:32 ()
Свернуть список

Полесье - Шахтёр 17 сентября Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 17-09-2025 16:15
17 Сентября 2025 года в 17:15 (+03:00). Кубок Украины, 1/16 финала

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Полесье - Шахтёр, которое состоится 17 сентября 2025 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Украины, 1/16 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Полесье
Житомир
Шахтёр
1 Украина вр Олег Кудрик
13 Бразилия зщ Лукас Майа
98'
44 Украина зщ Сергей Чоботенко
4 Хорватия зщ Матей Матич
77'
15 Украина зщ Богдан Михайличенко
5 Украина зщ Эдуард Сарапий
8 Украина пз Руслан Бабенко
11 Украина пз Алексей Гуцуляк
55 Украина пз Борис Крушинский
68'
7 Украина пз Александр Назаренко
9 Уругвай нп Facundo Batista
18 Украина пз Александр Андриевский
68'
37 Бразилия пз Таллес
77'
34 Бразилия зщ Жоао Виалле
98'
31 Украина вр Дмитрий Ризнык
18 Тунис зщ Алаа Грам
5 Украина зщ Валерий Бондарь
22 Украина зщ Николай Матвиенко
100'
17 Бразилия зщ Винисиус Аугусто
13 Бразилия зщ Педро Энрике Азеведо Перейра
21 Украина пз Артём Бондаренко
83'
6 Бразилия пз Марлон Гомес
100'
38 Бразилия пз Педриньо
91'
7 Бразилия нп Эгиналдо
83'
11 Бразилия нп Кевин
10 Украина пз Георгий Судаков
83'
2 Буркина-Фасо нп Лассина Траоре
83'
30 Бразилия нп Алисон
91'
29 Украина пз Егор Назарина
100'
8 Украина пз Дмитрий Крыськив
100'
Запасные
23 Украина вр Евгений Волынец
31 Грузия зщ Гиорги Майсурадзе
2 Албания зщ Энди Хадрой
60 Украина пз Максим Мельниченко
14 Израиль пз Офек Битон
10 Израиль пз Томер Йосефи
30 Украина пз Богдан Леднев
40 Португалия пз Andre Goncalves
27 Босния и Герцеговина нп Адмир Бристрич
48 Украина вр Денис Твардовский
16 Грузия зщ Ираклий Азаров
74 Украина зщ Марьян Фарина
20 Украина пз Антон Глущенко
9 Украина нп Марьян Швед
39 Бразилия нп Невертон
19 Бразилия нп Кауан Элиас
Главные тренеры
Нидерланды Марино Пушич
История личных встреч
15.12.2024 Украина — Премьер-лига 17-й тур Полесье1 : 0Шахтёр
11.08.2024 Украина — Премьер-лига 2-й тур Шахтёр0 : 1Полесье
25.05.2024 Украина - Премьер-лига 30-й тур Полесье2 : 0Шахтёр
24.11.2023 Украина - Премьер-лига 15-й тур Шахтёр0 : 0Полесье
13.04.2025 Украина — Премьер-лига 24-й тур 0 : 2Полесье
07.04.2025 Украина — Премьер-лига 23-й тур Полесье1 : 1
02.04.2025 Кубок Украины 1/4 финала 0 : 1 ДВПолесье
28.03.2025 Украина — Премьер-лига 22-й тур 0 : 1Полесье
11.03.2025 Украина — Премьер-лига 21-й тур 5 : 1Полесье
19.04.2025 Украина — Премьер-лига 25-й тур Шахтёр2 : 4
16.04.2025 Украина — Премьер-лига 5-й тур 1 : 2Шахтёр
11.04.2025 Украина — Премьер-лига 24-й тур 1 : 4Шахтёр
06.04.2025 Украина — Премьер-лига 23-й тур Шахтёр3 : 0
02.04.2025 Кубок Украины 1/4 финала 0 : 1 ДВШахтёр

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close