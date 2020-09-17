Полесье - Шахтёр 17 сентября Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 17-09-2025 16:15
17 Сентября 2025 года в 17:15 (+03:00). Кубок Украины, 1/16 финала
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Полесье - Шахтёр, которое состоится 17 сентября 2025 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Украины, 1/16 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Полесье
Житомир
Шахтёр
|1
|вр
|Олег Кудрик
|13
|зщ
|Лукас Майа
|
98'
|44
|зщ
|Сергей Чоботенко
|4
|зщ
|Матей Матич
|
77'
|15
|зщ
|Богдан Михайличенко
|5
|зщ
|Эдуард Сарапий
|8
|пз
|Руслан Бабенко
|11
|пз
|Алексей Гуцуляк
|55
|пз
|Борис Крушинский
|
68'
|7
|пз
|Александр Назаренко
|9
|нп
|Facundo Batista
|18
|пз
|Александр Андриевский
|
68'
|37
|пз
|Таллес
|
77'
|34
|зщ
|Жоао Виалле
|
98'
|31
|вр
|Дмитрий Ризнык
|18
|зщ
|Алаа Грам
|5
|зщ
|Валерий Бондарь
|22
|зщ
|Николай Матвиенко
|
100'
|17
|зщ
|Винисиус Аугусто
|13
|зщ
|Педро Энрике Азеведо Перейра
|21
|пз
|Артём Бондаренко
|
83'
|6
|пз
|Марлон Гомес
|
100'
|38
|пз
|Педриньо
|
91'
|7
|нп
|Эгиналдо
|
83'
|11
|нп
|Кевин
|10
|пз
|Георгий Судаков
|
83'
|2
|нп
|Лассина Траоре
|
83'
|30
|нп
|Алисон
|
91'
|29
|пз
|Егор Назарина
|
100'
|8
|пз
|Дмитрий Крыськив
|
100'
Запасные
|23
|вр
|Евгений Волынец
|31
|зщ
|Гиорги Майсурадзе
|2
|зщ
|Энди Хадрой
|60
|пз
|Максим Мельниченко
|14
|пз
|Офек Битон
|10
|пз
|Томер Йосефи
|30
|пз
|Богдан Леднев
|40
|пз
|Andre Goncalves
|27
|нп
|Адмир Бристрич
|48
|вр
|Денис Твардовский
|16
|зщ
|Ираклий Азаров
|74
|зщ
|Марьян Фарина
|20
|пз
|Антон Глущенко
|9
|нп
|Марьян Швед
|39
|нп
|Невертон
|19
|нп
|Кауан Элиас
Главные тренеры
|Марино Пушич
История личных встреч
|15.12.2024
|Украина — Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 0
|11.08.2024
|Украина — Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 1
|25.05.2024
|Украина - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 0
|24.11.2023
|Украина - Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 0
|13.04.2025
|Украина — Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 2
|07.04.2025
|Украина — Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 1
|02.04.2025
|Кубок Украины
|1/4 финала
|0 : 1 ДВ
|28.03.2025
|Украина — Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 1
|11.03.2025
|Украина — Премьер-лига
|21-й тур
|5 : 1
|19.04.2025
|Украина — Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 4
|16.04.2025
|Украина — Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 2
|11.04.2025
|Украина — Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 4
|06.04.2025
|Украина — Премьер-лига
|23-й тур
|3 : 0
|02.04.2025
|Кубок Украины
|1/4 финала
|0 : 1 ДВ