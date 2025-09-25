Утрехт - Лион 25 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 25-09-2025 21:00
Стадион: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды), вместимость: 24426
25 Сентября 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 1-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Утрехт - Лион, которое состоится 25 Сентября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Утрехт
Утрехт, Нидерланды
Лион
Лион, Франция
Главные тренеры
|Рон Янс
|Паулу Фонсека
История личных встреч
|20.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|1 : 0
|14.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|0 : 1
|31.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|0 : 2
|28.08.2025
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|0 : 0
|24.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|4 : 1
|19.09.2025
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|1 : 0
|14.09.2025
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|3 : 1
|31.08.2025
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|1 : 0
|23.08.2025
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|3 : 0
|16.08.2025
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|0 : 1
