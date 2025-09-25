01:40 ()
Дженоа - Эмполи 25 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 25-09-2025 18:30
25 Сентября 2025 года в 19:30 (+03:00). Кубок Италии, 1/16 финала
Дженоа
Эмполи

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Эмполи, которое состоится 25 Сентября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/16 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве.

Составы команд
Дженоа
Генуя
Эмполи
Эмполи
Главные тренеры
Франция Патрик Виейра
История личных встреч
02.03.2025 Италия — Серия А 27-й тур Дженоа1 : 1Эмполи
28.12.2024 Италия — Серия А 18-й тур Эмполи1 : 2Дженоа
03.02.2024 Италия - Серия А 23-й тур Эмполи0 : 0Дженоа
02.12.2023 Италия - Серия А 14-й тур Дженоа1 : 1Эмполи
06.03.2022 Италия - Серия А 28-й тур Дженоа0 : 0Эмполи
05.11.2021 Италия - Серия А 12-й тур Эмполи2 : 2Дженоа
28.01.2019 Италия - Серия А 21-й тур Эмполи1 : 3Дженоа
26.08.2018 Италия - Серия А 2-й тур Дженоа2 : 1Эмполи
05.03.2017 Италия - Серия А 27-й тур Эмполи0 : 2Дженоа
16.10.2016 Италия - Серия А 8-й тур Дженоа0 : 0Эмполи
20.09.2025 Италия — Серия А 4-й тур 2 : 1Дженоа
15.09.2025 Италия — Серия А 3-й тур 1 : 1Дженоа
31.08.2025 Италия — Серия А 2-й тур Дженоа0 : 1
23.08.2025 Италия — Серия А 1-й тур Дженоа0 : 0
15.08.2025 Кубок Италии 1/32 финала Дженоа3 : 0
21.09.2025 Италия — Серия B 4-й тур 4 : 0Эмполи
14.09.2025 Италия — Серия B 3-й тур Эмполи1 : 1
29.08.2025 Италия — Серия B 2-й тур 3 : 1Эмполи
23.08.2025 Италия — Серия B 1-й тур Эмполи3 : 1
15.08.2025 Кубок Италии 1/32 финала Эмполи1 : 1 3 : 0
Турнирная таблица
1/64 финала
Виртус Энтелла
Тернана
4 : 0
Падова
Виченца
0 : 2
Пескара
Римини
1 : 0
Авеллино
Аудаче Чериньола
0 : 1
1/32 финала
Эмполи
Реджана
1 : 1 3 : 0
Сассуоло
Катандзаро
1 : 0
Лечче
Юве Стабия
2 : 0
Дженоа
Виченца
3 : 0
Венеция
Мантова
4 : 0
Комо
Зюйдтироль
3 : 1
Кальяри
Виртус Энтелла
1 : 1 5 : 4
Кремонезе
Палермо
0 : 0 4 : 5
Монца
Фрозиноне
0 : 1
Парма
Пескара
2 : 0
Чезена
Пиза
0 : 0 1 : 2
Милан
Бари
2 : 0
Аудаче Чериньола
Верона
1 : 1 2 : 4
Специя
Сампдория
1 : 1 4 : 2
Удинезе
Каррарезе
2 : 0
Торино
Модена
1 : 0
1/16 финала
Кальяри
Фрозиноне
4 : 1
Удинезе
Палермо
2 : 1
Милан
Лечче
3 : 0
Парма
Специя
2 : 2 4 : 3
Верона
Венеция
24.09
Комо
Сассуоло
24.09
Дженоа
Эмполи
25.09
Торино
Пиза
25.09
1/8 финала
Команда12
Рома
Torino/Pisa
03.1217.12
Болонья
Парма
03.12
Удинезе
Ювентус
03.12
Лацио
Милан
03.12
Como/Sassuolo
Фиорентина
03.1217.12
Кальяри
Наполи
03.12
Команда12
Интер М
Hellas Verona/Venezia
03.1217.12
Genoa/Empoli
Аталанта
03.1217.12
Наполи
Frosinone/Cagliari
17.12
Ювентус
Udinese/Palermo
17.12
Parma Calcio 1913/Spezia
Болонья
17.12
AC Milan/Lecce
Лацио
17.12
1/4 финала
Команда12
Winner EF1
Winner EF2
04.0204.02
Winner EF6
Winner EF5
04.0204.02
Команда12
Winner EF3
Winner EF4
04.0204.02
Winner EF8
Winner EF7
04.0204.02
1/2 финала
Команда12
Winner QF 3
Winner QF 4
04.0304.03
Команда12
Winner QF 1
Winner QF 2
04.0304.03
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
13.05

