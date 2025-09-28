Пиза - Фиорентина 28 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 28-09-2025 15:00
Стадион: Арена Гарибальди — Ромео Анконетани (Пиза, Италия), вместимость: 17500
28 Сентября 2025 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А, 5-й тур
Главный судья: Джанлука Манганьелло (Пинероло, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пиза - Фиорентина, которое состоится 28 Сентября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Гарибальди — Ромео Анконетани (Пиза, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Пиза
Пиза
Фиорентина
Флоренция
|1
|вр
|Адриан Шемпер
|5
|зщ
|Симоне Канестрелли
|4
|зщ
|Антонио Караччоло
|94
|зщ
|Джованни Бонфанти
|15
|пз
|Идрисса Туре
|14
|пз
|Эбенезер Акинсанмиро
|20
|пз
|Михел Эбишер
|6
|пз
|Мариус Марин
|32
|пз
|Стефано Морео
|7
|нп
|Мехди Лери
|18
|нп
|М'бала Нзола
|43
|вр
|Давид де Хеа
|15
|зщ
|Пьетро Комуццо
|5
|зщ
|Марин Понграчич
|6
|зщ
|Лука Раньери
|2
|зщ
|Додо
|21
|зщ
|Робин Госенс
|8
|пз
|Роландо Мандрагора
|14
|пз
|Ханс Николусси Кавилья
|22
|пз
|Якопо Фаццини
|10
|нп
|Альберт Гудмундссон
|20
|нп
|Мойзе Кин
Главные тренеры
|Альберто Джилардино
|Стефано Пиоли
История личных встреч
|25.09.2025
|Кубок Италии
|1/16 финала
|1 : 0
|22.09.2025
|Италия — Серия А
|4-й тур
|3 : 2
|14.09.2025
|Италия — Серия А
|3-й тур
|0 : 1
|30.08.2025
|Италия — Серия А
|2-й тур
|0 : 1
|24.08.2025
|Италия — Серия А
|1-й тур
|1 : 1
|21.09.2025
|Италия — Серия А
|4-й тур
|1 : 2
|13.09.2025
|Италия — Серия А
|3-й тур
|1 : 3
|31.08.2025
|Италия — Серия А
|2-й тур
|0 : 0
|28.08.2025
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|3 : 2
|24.08.2025
|Италия — Серия А
|1-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Ювентус
|5
|11
| 3
Лига чемпионов
|Кремонезе
|5
|9
| 4
Лига чемпионов
|Аталанта
|5
|9
| 5
Лига Европы
|Рома
|4
|9
| 6
Лига конференций
|Милан
|4
|9
|7
|Комо
|5
|8
|8
|Кальяри
|4
|7
|9
|Удинезе
|4
|7
|10
|Интер М
|4
|6
|11
|Болонья
|4
|6
|12
|Торино
|4
|4
|13
|Лацио
|4
|3
|14
|Сассуоло
|4
|3
|15
|Верона
|4
|3
|16
|Дженоа
|4
|2
|17
|Фиорентина
|4
|2
| 18
Зона вылета
|Парма
|4
|2
| 19
Зона вылета
|Пиза
|4
|1
| 20
Зона вылета
|Лечче
|4
|1