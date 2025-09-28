22:49 ()
Пиза - Фиорентина 28 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 28-09-2025 15:00
Стадион: Арена Гарибальди — Ромео Анконетани (Пиза, Италия), вместимость: 17500
28 Сентября 2025 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А, 5-й тур
Главный судья: Джанлука Манганьелло (Пинероло, Италия);
Пиза
Фиорентина

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пиза - Фиорентина, которое состоится 28 Сентября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Гарибальди — Ромео Анконетани (Пиза, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пиза
Пиза
Фиорентина
Флоренция
1ХорватияврАдриан Шемпер
5ИталиязщСимоне Канестрелли
4ИталиязщАнтонио Караччоло
94ИталиязщДжованни Бонфанти
15ГерманияпзИдрисса Туре
14НигерияпзЭбенезер Акинсанмиро
20ШвейцарияпзМихел Эбишер
6РумынияпзМариус Марин
32ИталияпзСтефано Морео
7АлжирнпМехди Лери
18АнголанпМ'бала Нзола
43ИспанияврДавид де Хеа
15ИталиязщПьетро Комуццо
5ХорватиязщМарин Понграчич
6ИталиязщЛука Раньери
2Бразилиязщ Додо
21ГерманиязщРобин Госенс
8ИталияпзРоландо Мандрагора
14ИталияпзХанс Николусси Кавилья
22ИталияпзЯкопо Фаццини
10ИсландиянпАльберт Гудмундссон
20ИталиянпМойзе Кин
Главные тренеры
ИталияАльберто Джилардино
ИталияСтефано Пиоли
История личных встреч
25.09.2025Кубок Италии1/16 финала1 : 0Пиза
22.09.2025Италия — Серия А4-й тур3 : 2Пиза
14.09.2025Италия — Серия А3-й турПиза0 : 1
30.08.2025Италия — Серия А2-й турПиза0 : 1
24.08.2025Италия — Серия А1-й тур1 : 1Пиза
21.09.2025Италия — Серия А4-й турФиорентина1 : 2
13.09.2025Италия — Серия А3-й турФиорентина1 : 3
31.08.2025Италия — Серия А2-й тур0 : 0Фиорентина
28.08.2025Лига конференцийРаунд плей-офф. 2-й матчФиорентина3 : 2
24.08.2025Италия — Серия А1-й тур1 : 1Фиорентина
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи412
2
Лига чемпионов
Ювентус511
3
Лига чемпионов
Кремонезе59
4
Лига чемпионов
Аталанта59
5
Лига Европы
Рома49
6
Лига конференций
Милан49
7 Комо58
8 Кальяри47
9 Удинезе47
10 Интер М46
11 Болонья46
12 Торино44
13 Лацио43
14 Сассуоло43
15 Верона43
16 Дженоа42
17 Фиорентина42
18
Зона вылета
Парма42
19
Зона вылета
Пиза41
20
Зона вылета
Лечче41

Отзывы и комментарии к матчу

