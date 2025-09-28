22:51 ()
Суббота 27 сентября
Воскресенье 28 сентября
Гронинген - Фейеноорд 28 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 28-09-2025 14:30
Стадион: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды), вместимость: 22579
28 Сентября 2025 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 7-й тур
Главный судья: Бас Нейхейс (Энсхеде, Нидерланды);
Гронинген
Фейеноорд

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гронинген - Фейеноорд, которое состоится 28 Сентября 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гронинген
Гронинген
Фейеноорд
Роттердам
1НидерландыврЭтьен Вассен
5ГерманиязщМарко Ренте
3НидерландызщТеймен Блокзейл
4НидерландызщДис Янсе
43БельгиязщМарвин Персман
8НидерландыпзTika de Jonge
6НидерландыпзСтейе Ресинк
17НидерландыпзDavid van der Werff
10МароккопзЮнес Таха
14НидерландыпзЙорг Схрёдерс
26НидерландынпТом ван Берген
22ГерманияврТимон Велленройтер
26НидерландызщДживайро Рид
21Босния и ГерцеговиназщАнель Ахмедходжич
4ЯпониязщЦуёси Ватанабэ
15АвстралиязщДжордан Бос
40ИталияпзЛучано Валенте
14НидерландыпзСем Стейн
8НидерландыпзКвинтен Тимбер
23АлжирпзАнис Хадж Мусса
9ЯпониянпАясэ Уэда
32НидерландынпАймен Слити
Главные тренеры
НидерландыДик Люккин
НидерландыРобин ван Перси
История личных встреч
02.04.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 25-й турФейеноорд4 : 1Гронинген
14.09.2024Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 5-й турГронинген2 : 2Фейеноорд
29.02.2024Кубок Нидерландов1/2 финалаФейеноорд2 : 1Гронинген
04.03.2023Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 24-й турФейеноорд1 : 0Гронинген
15.01.2023Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 16-й турГронинген0 : 3Фейеноорд
05.03.2022Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 25-й турФейеноорд1 : 1Гронинген
12.12.2021Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 16-й турГронинген1 : 1Фейеноорд
24.02.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 21-й турГронинген0 : 0Фейеноорд
08.11.2020Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 8-й турФейеноорд2 : 0Гронинген
24.11.2019Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 14-й турГронинген1 : 1Фейеноорд
20.09.2025Нидерланды — Эредивизия6-й турГронинген2 : 0
14.09.2025Нидерланды — Эредивизия5-й тур0 : 1Гронинген
29.08.2025Нидерланды — Эредивизия4-й турГронинген4 : 0
23.08.2025Нидерланды — Эредивизия3-й тур4 : 2Гронинген
16.08.2025Нидерланды — Эредивизия2-й турГронинген2 : 1
24.09.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 1-й тур1 : 0Фейеноорд
21.09.2025Нидерланды — Эредивизия6-й тур3 : 3Фейеноорд
17.09.2025Нидерланды — Эредивизия3-й турФейеноорд2 : 0
13.09.2025Нидерланды — Эредивизия5-й турФейеноорд1 : 0
31.08.2025Нидерланды — Эредивизия4-й тур0 : 4Фейеноорд
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд616
2
Лига чемпионов
Аякс715
3
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен613
4
Лига Европы
АЗ Алкмар612
5
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген612
6
Плей-офф Лиги конференций
Твенте710
7
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна710
8
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген69
9 Утрехт69
10 Гоу Эхед Иглс69
11 Спарта69
12 ПЕК Зволле67
13 НАК Бреда77
14 Эксельсиор66
15 Херенвен65
16
Стыковая зона
Волендам64
17
Зона вылета
Телстар64
18
Зона вылета
Хераклес60

