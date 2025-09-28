Гронинген - Фейеноорд 28 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 28-09-2025 14:30
Стадион: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды), вместимость: 22579
28 Сентября 2025 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 7-й тур
Главный судья: Бас Нейхейс (Энсхеде, Нидерланды);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гронинген - Фейеноорд, которое состоится 28 Сентября 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гронинген
Гронинген
Фейеноорд
Роттердам
|1
|вр
|Этьен Вассен
|5
|зщ
|Марко Ренте
|3
|зщ
|Теймен Блокзейл
|4
|зщ
|Дис Янсе
|43
|зщ
|Марвин Персман
|8
|пз
|Tika de Jonge
|6
|пз
|Стейе Ресинк
|17
|пз
|David van der Werff
|10
|пз
|Юнес Таха
|14
|пз
|Йорг Схрёдерс
|26
|нп
|Том ван Берген
|22
|вр
|Тимон Велленройтер
|26
|зщ
|Дживайро Рид
|21
|зщ
|Анель Ахмедходжич
|4
|зщ
|Цуёси Ватанабэ
|15
|зщ
|Джордан Бос
|40
|пз
|Лучано Валенте
|14
|пз
|Сем Стейн
|8
|пз
|Квинтен Тимбер
|23
|пз
|Анис Хадж Мусса
|9
|нп
|Аясэ Уэда
|32
|нп
|Аймен Слити
Главные тренеры
|Дик Люккин
|Робин ван Перси
История личных встреч
|02.04.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|4 : 1
|14.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|2 : 2
|29.02.2024
|Кубок Нидерландов
|1/2 финала
|2 : 1
|04.03.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|1 : 0
|15.01.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|0 : 3
|05.03.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|1 : 1
|12.12.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|1 : 1
|24.02.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|0 : 0
|08.11.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|2 : 0
|24.11.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|1 : 1
|20.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|2 : 0
|14.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|0 : 1
|29.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|4 : 0
|23.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|4 : 2
|16.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|2 : 1
|24.09.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 0
|21.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|3 : 3
|17.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|2 : 0
|13.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|1 : 0
|31.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|0 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|6
|16
| 2
Лига чемпионов
|Аякс
|7
|15
| 3
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|6
|13
| 4
Лига Европы
|АЗ Алкмар
|6
|12
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|6
|12
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|7
|10
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|7
|10
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|6
|9
|9
|Утрехт
|6
|9
|10
|Гоу Эхед Иглс
|6
|9
|11
|Спарта
|6
|9
|12
|ПЕК Зволле
|6
|7
|13
|НАК Бреда
|7
|7
|14
|Эксельсиор
|6
|6
|15
|Херенвен
|6
|5
| 16
Стыковая зона
|Волендам
|6
|4
| 17
Зона вылета
|Телстар
|6
|4
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|6
|0