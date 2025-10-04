АВС - Алверка 04 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 04-10-2025 19:00
04 Октября 2025 года в 20:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 8-й тур
Главный судья: Давид Силва (Порту, Португалия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АВС - Алверка, которое состоится 04 Октября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 8-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
АВС
Вила-даз-Авиш
Алверка
Алверка-ду-Рибатежу
|93
|вр
|Simao Bertelli
|2
|зщ
|Диогу Спенсер
|42
|зщ
|Cristian Devenish
|24
|зщ
|Кики
|4
|зщ
|Сиди Бане
|27
|пз
|Анхель Альгобия
|15
|пз
|Хауме
|11
|пз
|Бабатунде Акинсола
|8
|пз
|Pedro Lima
|10
|пз
|Рафаэл Барбоза
|7
|нп
|Тумане
|13
|вр
|Андре Гомеш
|4
|зщ
|Каики Навес
|5
|зщ
|Серхи Гомес
|55
|зщ
|Франсишку Шиссумба
|33
|пз
|Бастьен Мёпийу
|28
|пз
|Gian Cabezas
|8
|пз
|Amorim
|18
|пз
|Линкольн
|2
|нп
|Набиль Туайзи
|9
|нп
|Марко Милованович
|20
|нп
|Lucas Figueiredo
Главные тренеры
|Паулу Соуза
История личных встреч
|27.09.2025
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|3 : 0
|20.09.2025
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|0 : 3
|13.09.2025
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|3 : 1
|30.08.2025
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|0 : 1
|24.08.2025
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|2 : 2
|28.09.2025
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|2 : 0
|20.09.2025
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|2 : 1
|12.09.2025
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|1 : 0
|31.08.2025
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|1 : 2
|25.08.2025
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|7
|21
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|7
|18
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|7
|17
| 4
Лига конференций
|Морейренсе
|7
|15
|5
|Жил Висенте
|7
|13
|6
|Фамаликан
|7
|12
|7
|Брага
|7
|9
|8
|Арока
|7
|8
|9
|Витория Гимарайнш
|7
|8
|10
|Санта-Клара
|7
|8
|11
|Насьонал
|7
|7
|12
|Алверка
|7
|7
|13
|Эштрела
|7
|7
|14
|Каза Пия
|7
|7
|15
|Эшторил
|7
|5
| 16
Стыковая зона
|Тондела
|7
|5
| 17
Зона вылета
|Риу Аве
|7
|5
| 18
Зона вылета
|АВС
|7
|1