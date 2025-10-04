02:06 ()
Суббота 04 октября
АВС - Алверка 04 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 04-10-2025 19:00
04 Октября 2025 года в 20:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 8-й тур
Главный судья: Давид Силва (Порту, Португалия);
АВС
Алверка

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АВС - Алверка, которое состоится 04 Октября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 8-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
АВС
Вила-даз-Авиш
Алверка
Алверка-ду-Рибатежу
93БразилияврSimao Bertelli
2ПортугалиязщДиогу Спенсер
42КолумбиязщCristian Devenish
24Португалиязщ Кики
4СенегалзщСиди Бане
27ИспанияпзАнхель Альгобия
15Испанияпз Хауме
11ШвецияпзБабатунде Акинсола
8БразилияпзPedro Lima
10ПортугалияпзРафаэл Барбоза
7Португалиянп Тумане
13ПортугалияврАндре Гомеш
4БразилиязщКаики Навес
5ИспаниязщСерхи Гомес
55ПортугалиязщФрансишку Шиссумба
33ФранцияпзБастьен Мёпийу
28КолумбияпзGian Cabezas
8Бразилияпз Amorim
18Бразилияпз Линкольн
2ИспаниянпНабиль Туайзи
9СербиянпМарко Милованович
20БразилиянпLucas Figueiredo
Главные тренеры
ПортугалияПаулу Соуза
История личных встреч
27.09.2025Португалия — Примейра7-й тур3 : 0АВС
20.09.2025Португалия — Примейра6-й турАВС0 : 3
13.09.2025Португалия — Примейра5-й тур3 : 1АВС
30.08.2025Португалия — Примейра4-й турАВС0 : 1
24.08.2025Португалия — Примейра3-й тур2 : 2АВС
28.09.2025Португалия — Примейра7-й турАлверка2 : 0
20.09.2025Португалия — Примейра6-й тур2 : 1Алверка
12.09.2025Португалия — Примейра5-й турАлверка1 : 0
31.08.2025Португалия — Примейра4-й турАлверка1 : 2
25.08.2025Португалия — Примейра3-й тур2 : 2Алверка
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту721
2
Лига чемпионов
Спортинг718
3
Лига Европы
Бенфика717
4
Лига конференций
Морейренсе715
5 Жил Висенте713
6 Фамаликан712
7 Брага79
8 Арока78
9 Витория Гимарайнш78
10 Санта-Клара78
11 Насьонал77
12 Алверка77
13 Эштрела77
14 Каза Пия77
15 Эшторил75
16
Стыковая зона
Тондела75
17
Зона вылета
Риу Аве75
18
Зона вылета
АВС71

