Зимбабве - ЮАР 10 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 10-10-2025 18:00
10 Октября 2025 года в 19:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Африка, Группа C. 9-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зимбабве - ЮАР, которое состоится 10 Октября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Африка, Группа C. 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Зимбабве
ЮАР
Главные тренеры
|Норман Мапеза
|Уго Броос
История личных встреч
|11.06.2024
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа C. 4-й тур
|3 : 1
|11.11.2021
|ЧМ-2022 - Африка
|Группа G. 5-й тур
|1 : 0
|03.09.2021
|ЧМ-2022 - Африка
|Группа G. 1-й тур
|0 : 0
|15.11.2011
|Товарищеские матчи (сборные)
|Ноябрь 2011
|2 : 1
|09.09.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа C. 8-й тур
|0 : 1
|05.09.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа C. 7-й тур
|1 : 0
|10.06.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|06.06.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|25.03.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа C. 6-й тур
|1 : 1
|09.09.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа C. 8-й тур
|1 : 1
|05.09.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа C. 7-й тур
|0 : 3
|10.06.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|06.06.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|25.03.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа C. 6-й тур
|0 : 2
