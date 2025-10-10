03:56 ()
Зимбабве - ЮАР 10 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 10-10-2025 18:00
10 Октября 2025 года в 19:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Африка, Группа C. 9-й тур
Зимбабве
ЮАР

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зимбабве - ЮАР, которое состоится 10 Октября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Африка, Группа C. 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Зимбабве
ЮАР
Главные тренеры
Зимбабве Норман Мапеза
Бельгия Уго Броос
История личных встреч
11.06.2024 ЧМ-2026 — Африка Группа C. 4-й тур ЮАР3 : 1Зимбабве
11.11.2021 ЧМ-2022 - Африка Группа G. 5-й тур ЮАР1 : 0Зимбабве
03.09.2021 ЧМ-2022 - Африка Группа G. 1-й тур Зимбабве0 : 0ЮАР
15.11.2011 Товарищеские матчи (сборные) Ноябрь 2011 Зимбабве2 : 1ЮАР
09.09.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа C. 8-й тур Зимбабве0 : 1
05.09.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа C. 7-й тур 1 : 0Зимбабве
10.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Зимбабве1 : 1
06.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Зимбабве0 : 2
25.03.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа C. 6-й тур 1 : 1Зимбабве
09.09.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа C. 8-й тур ЮАР1 : 1
05.09.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа C. 7-й тур 0 : 3ЮАР
10.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи ЮАР2 : 0
06.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи ЮАР0 : 0
25.03.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа C. 6-й тур 0 : 2ЮАР
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Египет923
2 Буркина-Фасо918
3 Сьерра-Леоне912
4 Гвинея-Бисау910
5 Эфиопия99
6 Джибути91
Группа B
КомандаИО
1 Сенегал818
2 ДР Конго816
3 Судан812
4 Того87
5 Мавритания86
6 Южный Судан84
Группа C
КомандаИО
1 ЮАР814
2 Бенин814
3 Нигерия811
4 Руанда811
5 Лесото89
6 Зимбабве84
Группа D
КомандаИО
1 Кабо-Верде920
2 Камерун918
3 Ливия915
4 Ангола911
5 Маврикий95
6 Эсватини93
Группа E
КомандаИО
1 Марокко721
2 Нигер712
3 Танзания810
4 Замбия79
5 Конго71
6 Эритрея00
Группа F
КомандаИО
1 Кот-д'Ивуар820
2 Габон819
3 Кения912
4 Гамбия810
5 Бурунди910
6 Сейшелы80
Группа G
КомандаИО
1 Алжир922
2 Уганда918
3 Мозамбик915
4 Гвинея914
5 Ботсвана99
6 Сомали91
Группа H
КомандаИО
1 Тунис822
2 Намибия915
3 Либерия914
4 Малави810
5 Экваториальная Гвинея810
6 Сан-Томе и Принсипи80
Группа I
КомандаИО
1 Гана922
2 Мадагаскар919
3 Мали915
4 Коморские острова915
5 ЦАР95
6 Чад91

