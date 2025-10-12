Интер Майами - Атланта Юнайтед 12 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 12-10-2025 01:30
Стадион: Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум (Форт-Лодердейл, США), вместимость: 18000
12 Октября 2025 года в 02:30 (+03:00). США — Major League Soccer, МЛС
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер Майами - Атланта Юнайтед, которое состоится 12 Октября 2025 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: США — Major League Soccer, МЛС, оно проводится на стадионе: Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум (Форт-Лодердейл, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Интер Майами
Майами
Атланта Юнайтед
Атланта
Главные тренеры
|Хавьер Маскерано
|Ронни Дейла
История личных встреч
|17.03.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|1 : 2
|10.11.2024
|США — Major League Soccer
|1/8 финала
|2 : 3
|03.11.2024
|США — Major League Soccer
|1/8 финала
|2 : 1
|26.10.2024
|США — Major League Soccer
|1/8 финала
|2 : 1
|19.09.2024
|США — Major League Soccer
|МЛС
|2 : 2
|30.05.2024
|США — Major League Soccer
|МЛС
|1 : 3
|17.09.2023
|США — Major League Soccer
|США - MLS
|5 : 2
|26.07.2023
|Кубок лиг MLS + MX
|Группа Юг 3. 2-й тур
|4 : 0
|07.05.2023
|США — Major League Soccer
|США - MLS
|2 : 1
|19.06.2022
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|2 : 0
|05.10.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|4 : 1
|01.10.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|3 : 5
|27.09.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|1 : 1
|25.09.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|0 : 4
|21.09.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|3 : 2
|06.10.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|1 : 0
|28.09.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|2 : 0
|20.09.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|1 : 1
|14.09.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|4 : 5
|31.08.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Филадельфия Юнион
|33
|66
|2
|Цинциннати
|33
|62
|3
|Сан-Диего
|33
|60
|4
|Ванкувер Уайткэпс
|32
|60
|5
|Лос-Анджелес
|32
|59
|6
|Интер Майами
|32
|59
|7
|Миннесота Юнайтед
|33
|58
|8
|Шарлотт
|33
|56
|9
|Нью-Йорк Сити
|33
|56
|10
|Нэшвилл
|33
|54
|11
|Орландо Сити
|32
|53
|12
|Чикаго Файр
|33
|52
|13
|Коламбус Крю
|33
|51
|14
|Сиэтл Саундерс
|32
|49
|15
|Остин
|32
|44
|16
|Портленд Тимберс
|33
|44
|17
|Нью-Йорк Ред Буллз
|33
|43
|18
|Даллас
|32
|41
|19
|Реал Солт-Лейк
|32
|40
|20
|Колорадо Рэпидз
|33
|40
|21
|Сан-Хосе Эртквейкс
|33
|38
|22
|Хьюстон Динамо
|33
|36
|23
|Нью-Инглэнд Революшн
|33
|35
|24
|Сент-Луис Сити
|33
|31
|25
|Торонто
|33
|29
|26
|Клёб де Фут Монреаль
|33
|28
|27
|Спортинг Канзас-Сити
|33
|27
|28
|Атланта Юнайтед
|32
|27
|29
|Ди-Си Юнайтед
|33
|25
|30
|Лос-Анджелес Гэлакси
|32
|24