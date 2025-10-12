23:26 ()
Интер Майами - Атланта Юнайтед 12 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 12-10-2025 01:30
Стадион: Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум (Форт-Лодердейл, США), вместимость: 18000
12 Октября 2025 года в 02:30 (+03:00). США — Major League Soccer, МЛС
Интер Майами
Атланта Юнайтед

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер Майами - Атланта Юнайтед, которое состоится 12 Октября 2025 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: США — Major League Soccer, МЛС, оно проводится на стадионе: Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум (Форт-Лодердейл, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интер Майами
Майами
Атланта Юнайтед
Атланта
Главные тренеры
Аргентина Хавьер Маскерано
Норвегия Ронни Дейла
История личных встреч
17.03.2025 США — Major League Soccer МЛС Атланта Юнайтед1 : 2Интер Майами
10.11.2024 США — Major League Soccer 1/8 финала Интер Майами2 : 3Атланта Юнайтед
03.11.2024 США — Major League Soccer 1/8 финала Атланта Юнайтед2 : 1Интер Майами
26.10.2024 США — Major League Soccer 1/8 финала Интер Майами2 : 1Атланта Юнайтед
19.09.2024 США — Major League Soccer МЛС Атланта Юнайтед2 : 2Интер Майами
30.05.2024 США — Major League Soccer МЛС Интер Майами1 : 3Атланта Юнайтед
17.09.2023 США — Major League Soccer США - MLS Атланта Юнайтед5 : 2Интер Майами
26.07.2023 Кубок лиг MLS + MX Группа Юг 3. 2-й тур Интер Майами4 : 0Атланта Юнайтед
07.05.2023 США — Major League Soccer США - MLS Интер Майами2 : 1Атланта Юнайтед
19.06.2022 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Атланта Юнайтед2 : 0Интер Майами
05.10.2025 США — Major League Soccer МЛС Интер Майами4 : 1
01.10.2025 США — Major League Soccer МЛС Интер Майами3 : 5
27.09.2025 США — Major League Soccer МЛС 1 : 1Интер Майами
25.09.2025 США — Major League Soccer МЛС 0 : 4Интер Майами
21.09.2025 США — Major League Soccer МЛС Интер Майами3 : 2
06.10.2025 США — Major League Soccer МЛС 1 : 0Атланта Юнайтед
28.09.2025 США — Major League Soccer МЛС 2 : 0Атланта Юнайтед
20.09.2025 США — Major League Soccer МЛС Атланта Юнайтед1 : 1
14.09.2025 США — Major League Soccer МЛС Атланта Юнайтед4 : 5
31.08.2025 США — Major League Soccer МЛС 0 : 1Атланта Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Филадельфия Юнион3366
2 Цинциннати3362
3 Сан-Диего3360
4 Ванкувер Уайткэпс3260
5 Лос-Анджелес3259
6 Интер Майами3259
7 Миннесота Юнайтед3358
8 Шарлотт3356
9 Нью-Йорк Сити3356
10 Нэшвилл3354
11 Орландо Сити3253
12 Чикаго Файр3352
13 Коламбус Крю3351
14 Сиэтл Саундерс3249
15 Остин3244
16 Портленд Тимберс3344
17 Нью-Йорк Ред Буллз3343
18 Даллас3241
19 Реал Солт-Лейк3240
20 Колорадо Рэпидз3340
21 Сан-Хосе Эртквейкс3338
22 Хьюстон Динамо3336
23 Нью-Инглэнд Революшн3335
24 Сент-Луис Сити3331
25 Торонто3329
26 Клёб де Фут Монреаль3328
27 Спортинг Канзас-Сити3327
28 Атланта Юнайтед3227
29 Ди-Си Юнайтед3325
30 Лос-Анджелес Гэлакси3224

