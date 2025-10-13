Швеция - Косово 13 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 13-10-2025 20:45
Стадион: Уллеви (Гётеборг, Швеция), вместимость: 58977
13 Октября 2025 года в 21:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа B. 4-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Швеция - Косово, которое состоится 13 Октября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа B. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Уллеви (Гётеборг, Швеция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Швеция
Косово
|12
|вр
|Виктор Юханссон
|22
|зщ
|Густаф Лагербильке
|4
|зщ
|Исак Хин
|5
|зщ
|Габриэль Гудмундссон
|21
|пз
|Александер Бернхардссон
|7
|пз
|Лукас Бергвалль
|16
|пз
|Йеспер Карлстрём
|18
|пз
|Ясин Аяри
|13
|пз
|Кен Сема
|9
|пз
|Александер Исак
|17
|нп
|Виктор Дьёкереш
|1
|вр
|Ариянет Мурич
|4
|зщ
|Илир Красники
|5
|зщ
|Альбиан Хайдари
|3
|зщ
|Фидан Алити
|13
|зщ
|Дион Галлапени
|15
|зщ
|Мергим Войвода
|23
|пз
|Леон Авдуллаху
|6
|пз
|Эльвис Реджбечай
|8
|пз
|Флоран Муслия
|18
|нп
|Ведат Мурики
|9
|нп
|Альбион Рахмани
Главные тренеры
|Йон-Даль Томассон
|Франко Фода
История личных встреч
|08.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа B. 2-й тур
|2 : 0
|09.10.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа B. 7-й тур
|3 : 0
|28.03.2021
|ЧМ-2022 — Европа
|Группа B. 2-й тур
|0 : 3
|10.10.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа B. 3-й тур
|0 : 2
|05.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа B. 1-й тур
|2 : 2
|10.06.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|4 : 3
|06.06.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|10.10.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа B. 3-й тур
|0 : 0
|05.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа B. 1-й тур
|4 : 0
|09.06.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|4 : 2
|06.06.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|5 : 2
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Германия
|3
|6
| 2
Плей-офф
|Северная Ирландия
|3
|6
|3
|Словакия
|3
|6
|4
|Люксембург
|3
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Швейцария
|3
|9
| 2
Плей-офф
|Косово
|3
|4
|3
|Словения
|3
|2
|4
|Швеция
|3
|1
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Дания
|3
|7
| 2
Плей-офф
|Шотландия
|3
|7
|3
|Греция
|3
|3
|4
|Беларусь
|3
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Франция
|3
|9
| 2
Плей-офф
|Украина
|3
|4
|3
|Исландия
|3
|3
|4
|Азербайджан
|3
|1
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Испания
|3
|9
| 2
Плей-офф
|Турция
|3
|6
|3
|Грузия
|3
|3
|4
|Болгария
|3
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Португалия
|3
|9
| 2
Плей-офф
|Венгрия
|3
|4
|3
|Армения
|3
|3
|4
|Ирландия
|3
|1
Группа G
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Нидерланды
|5
|13
| 2
Плей-офф
|Польша
|5
|10
|3
|Финляндия
|6
|10
|4
|Литва
|6
|3
|5
|Мальта
|6
|2
Группа H
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Австрия
|5
|15
| 2
Плей-офф
|Босния и Герцеговина
|6
|13
|3
|Кипр
|7
|8
|4
|Румыния
|5
|7
|5
|Сан-Марино
|7
|0
Группа I
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Норвегия
|6
|18
| 2
Плей-офф
|Италия
|5
|12
|3
|Израиль
|6
|9
|4
|Эстония
|6
|3
|5
|Молдавия
|5
|0
Группа J
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Северная Македония
|6
|12
| 2
Плей-офф
|Бельгия
|5
|11
|3
|Уэльс
|5
|10
|4
|Казахстан
|6
|6
|5
|Лихтенштейн
|6
|0
Группа K
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Англия
|5
|15
| 2
Плей-офф
|Албания
|6
|11
|3
|Сербия
|5
|7
|4
|Латвия
|6
|5
|5
|Андорра
|6
|1
Группа L
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Хорватия
|5
|13
| 2
Плей-офф
|Чехия
|6
|13
|3
|Фарерские острова
|6
|9
|4
|Черногория
|6
|6
|5
|Гибралтар
|5
|0