23:04 ()
Свернуть список

Швеция - Косово 13 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 13-10-2025 20:45
Стадион: Уллеви (Гётеборг, Швеция), вместимость: 58977
13 Октября 2025 года в 21:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа B. 4-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Швеция
Косово

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Швеция - Косово, которое состоится 13 Октября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа B. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Уллеви (Гётеборг, Швеция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Швеция
Косово
12ШвецияврВиктор Юханссон
22ШвециязщГустаф Лагербильке
4ШвециязщИсак Хин
5ШвециязщГабриэль Гудмундссон
21ШвецияпзАлександер Бернхардссон
7ШвецияпзЛукас Бергвалль
16ШвецияпзЙеспер Карлстрём
18ШвецияпзЯсин Аяри
13ШвецияпзКен Сема
9ШвецияпзАлександер Исак
17ШвециянпВиктор Дьёкереш
1КосововрАриянет Мурич
4КосовозщИлир Красники
5ШвейцариязщАльбиан Хайдари
3КосовозщФидан Алити
13КосовозщДион Галлапени
15КосовозщМергим Войвода
23ШвейцарияпзЛеон Авдуллаху
6КосовопзЭльвис Реджбечай
8КосовопзФлоран Муслия
18КосовонпВедат Мурики
9КосовонпАльбион Рахмани
Главные тренеры
ДанияЙон-Даль Томассон
ГерманияФранко Фода
История личных встреч
08.09.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа B. 2-й турКосово2 : 0Швеция
09.10.2021ЧМ-2022 - ЕвропаГруппа B. 7-й турШвеция3 : 0Косово
28.03.2021ЧМ-2022 — ЕвропаГруппа B. 2-й турКосово0 : 3Швеция
10.10.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа B. 3-й турШвеция0 : 2
08.09.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа B. 2-й турКосово2 : 0Швеция
05.09.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа B. 1-й тур2 : 2Швеция
10.06.2025Товарищеские матчи (сборные) — 2025Товарищеские матчиШвеция4 : 3
06.06.2025Товарищеские матчи (сборные) — 2025Товарищеские матчи0 : 2Швеция
10.10.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа B. 3-й турКосово0 : 0
08.09.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа B. 2-й турКосово2 : 0Швеция
05.09.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа B. 1-й тур4 : 0Косово
09.06.2025Товарищеские матчи (сборные) — 2025Товарищеские матчиКосово4 : 2
06.06.2025Товарищеские матчи (сборные) — 2025Товарищеские матчиКосово5 : 2
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
Финальная часть
Германия36
2
Плей-офф
Северная Ирландия36
3 Словакия36
4 Люксембург30
Группа B
КомандаИО
1
Финальная часть
Швейцария39
2
Плей-офф
Косово34
3 Словения32
4 Швеция31
Группа C
КомандаИО
1
Финальная часть
Дания37
2
Плей-офф
Шотландия37
3 Греция33
4 Беларусь30
Группа D
КомандаИО
1
Финальная часть
Франция39
2
Плей-офф
Украина34
3 Исландия33
4 Азербайджан31
Группа E
КомандаИО
1
Финальная часть
Испания39
2
Плей-офф
Турция36
3 Грузия33
4 Болгария30
Группа F
КомандаИО
1
Финальная часть
Португалия39
2
Плей-офф
Венгрия34
3 Армения33
4 Ирландия31
Группа G
КомандаИО
1
Финальная часть
Нидерланды513
2
Плей-офф
Польша510
3 Финляндия610
4 Литва63
5 Мальта62
Группа H
КомандаИО
1
Финальная часть
Австрия515
2
Плей-офф
Босния и Герцеговина613
3 Кипр78
4 Румыния57
5 Сан-Марино70
Группа I
КомандаИО
1
Финальная часть
Норвегия618
2
Плей-офф
Италия512
3 Израиль69
4 Эстония63
5 Молдавия50
Группа J
КомандаИО
1
Финальная часть
Северная Македония612
2
Плей-офф
Бельгия511
3 Уэльс510
4 Казахстан66
5 Лихтенштейн60
Группа K
КомандаИО
1
Финальная часть
Англия515
2
Плей-офф
Албания611
3 Сербия57
4 Латвия65
5 Андорра61
Группа L
КомандаИО
1
Финальная часть
Хорватия513
2
Плей-офф
Чехия613
3 Фарерские острова69
4 Черногория66
5 Гибралтар50

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close