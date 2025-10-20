02:41 ()
Свернуть список

Черноморец - Нефтехимик 20 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 20-10-2025 17:30
20 Октября 2025 года в 18:30 (+03:00). Россия — Лига PARI, 15-й тур
Черноморец
Нефтехимик

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черноморец - Нефтехимик, которое состоится 20 Октября 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 15-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Черноморец
Новороссийск
Нефтехимик
Нижнекамск
Главные тренеры
Россия Эдуард Рачикович Саркисов (и.о.)
Россия Вадим Валентинович Евсеев
Россия Кирилл Александрович Новиков
История личных встреч
19.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 33-й тур Нефтехимик0 : 2Черноморец
19.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 15-й тур Черноморец0 : 0Нефтехимик
26.11.2023 Россия — Мелбет Первая лига 20-й тур Черноморец0 : 1Нефтехимик
06.08.2023 Россия — Мелбет Первая лига 4-й тур Нефтехимик1 : 1Черноморец
16.10.2025 Fonbet Кубок России 1/16 финала Черноморец1 : 2
12.10.2025 Россия — Лига PARI 14-й тур 2 : 0Черноморец
05.10.2025 Россия — Лига PARI 13-й тур 1 : 4Черноморец
29.09.2025 Россия — Лига PARI 12-й тур Черноморец1 : 0
24.09.2025 Fonbet Кубок России 1/32 финала 0 : 2Черноморец
15.10.2025 Fonbet Кубок России 1/16 финала 1 : 1 3 : 5Нефтехимик
11.10.2025 Россия — Лига PARI 14-й тур Нефтехимик2 : 3
05.10.2025 Россия — Лига PARI 13-й тур Нефтехимик0 : 0
29.09.2025 Россия — Лига PARI 12-й тур Нефтехимик1 : 0
24.09.2025 Fonbet Кубок России 1/32 финала 1 : 1 2 : 4Нефтехимик
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Факел1430
2
Повышение
Спартак Кс1529
3
Плей-офф за повышение
Родина1526
4
Плей-офф за повышение
Ротор1425
5 Урал1324
6 Челябинск1424
7 КАМАЗ1523
8 СКА-Хабаровск1520
9 Нефтехимик1418
10 Арсенал Т1517
11 Енисей1517
12 Шинник1417
13 Черноморец1415
14 Уфа1413
15 Волга Ул1412
16
Зона вылета
Чайка1411
17
Зона вылета
Сокол1511
18
Зона вылета
Торпедо М1410

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close