Черноморец - Нефтехимик 20 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 20-10-2025 17:30
20 Октября 2025 года в 18:30 (+03:00). Россия — Лига PARI, 15-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черноморец - Нефтехимик, которое состоится 20 Октября 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 15-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Черноморец
Новороссийск
Нефтехимик
Нижнекамск
Главные тренеры
|Эдуард Рачикович Саркисов (и.о.)
|Вадим Валентинович Евсеев
|Кирилл Александрович Новиков
История личных встреч
|19.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|33-й тур
|0 : 2
|19.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|15-й тур
|0 : 0
|26.11.2023
|Россия — Мелбет Первая лига
|20-й тур
|0 : 1
|06.08.2023
|Россия — Мелбет Первая лига
|4-й тур
|1 : 1
|16.10.2025
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|1 : 2
|12.10.2025
|Россия — Лига PARI
|14-й тур
|2 : 0
|05.10.2025
|Россия — Лига PARI
|13-й тур
|1 : 4
|29.09.2025
|Россия — Лига PARI
|12-й тур
|1 : 0
|24.09.2025
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|0 : 2
|15.10.2025
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|1 : 1 3 : 5
|11.10.2025
|Россия — Лига PARI
|14-й тур
|2 : 3
|05.10.2025
|Россия — Лига PARI
|13-й тур
|0 : 0
|29.09.2025
|Россия — Лига PARI
|12-й тур
|1 : 0
|24.09.2025
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|1 : 1 2 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Факел
|14
|30
| 2
Повышение
|Спартак Кс
|15
|29
| 3
Плей-офф за повышение
|Родина
|15
|26
| 4
Плей-офф за повышение
|Ротор
|14
|25
|5
|Урал
|13
|24
|6
|Челябинск
|14
|24
|7
|КАМАЗ
|15
|23
|8
|СКА-Хабаровск
|15
|20
|9
|Нефтехимик
|14
|18
|10
|Арсенал Т
|15
|17
|11
|Енисей
|15
|17
|12
|Шинник
|14
|17
|13
|Черноморец
|14
|15
|14
|Уфа
|14
|13
|15
|Волга Ул
|14
|12
| 16
Зона вылета
|Чайка
|14
|11
| 17
Зона вылета
|Сокол
|15
|11
| 18
Зона вылета
|Торпедо М
|14
|10