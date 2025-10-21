Ньюкасл Юнайтед - Бенфика 21 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 21-10-2025 21:00
Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52758
21 Октября 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
Главный судья: Шимон Марциняк (Плоцк, Польша);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Бенфика, которое состоится 21 Октября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Бенфика
Лиссабон, Португалия
|1
|вр
|Ник Поуп
|2
|зщ
|Киран Триппьер
|12
|зщ
|Малик Тшау
|4
|зщ
|Свен Ботман
|33
|зщ
|Дэн Бёрн
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|8
|пз
|Сандро Тонали
|7
|пз
|Жоэлинтон
|23
|нп
|Джейкоб Мёрфи
|27
|нп
|Ник Вольтемаде
|10
|нп
|Энтони Гордон
|1
|вр
|Анатолий Трубин
|17
|зщ
|Амар Дедич
|4
|зщ
|Антониу Силва
|30
|зщ
|Николас Отаменди
|26
|зщ
|Самуэль Даль
|20
|пз
|Ричард Риос
|5
|пз
|Энсо Барренечеа
|11
|пз
|Доди Лукебакио
|10
|пз
|Георгий Судаков
|8
|нп
|Фредрик Эурснес
|14
|нп
|Вангелис Павлидис
Главные тренеры
|Эдди Хау
|Жозе Моуринью
История личных встреч
|11.04.2013
|Лига Европы
|1/4 финала
|1 : 1
|04.04.2013
|Лига Европы
|1/4 финала
|3 : 1
|18.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 1
|05.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 0
|01.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|0 : 4
|28.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 2
|24.09.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|4 : 1
|17.10.2025
|Кубок Португалии
|3-й раунд
|0 : 2
|05.10.2025
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|0 : 0
|30.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 0
|26.09.2025
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|2 : 1
|23.09.2025
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Бавария
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Реал Мадрид
|2
|6
| 3
1/8 финала
|ПСЖ
|2
|6
| 4
1/8 финала
|Интер М
|2
|6
| 5
1/8 финала
|Арсенал
|2
|6
| 6
1/8 финала
|Карабах
|2
|6
| 7
1/8 финала
|Боруссия Д
|2
|4
| 8
1/8 финала
|Манчестер Сити
|2
|4
| 9
Плей-офф
|Тоттенхэм Хотспур
|2
|4
| 10
Плей-офф
|Атлетико М
|2
|3
| 11
Плей-офф
|Ньюкасл Юнайтед
|2
|3
| 12
Плей-офф
|Марсель
|2
|3
| 13
Плей-офф
|Брюгге
|2
|3
| 14
Плей-офф
|Спортинг
|2
|3
| 15
Плей-офф
|Айнтрахт Ф
|2
|3
| 16
Плей-офф
|Барселона
|2
|3
| 17
Плей-офф
|Ливерпуль
|2
|3
| 18
Плей-офф
|Челси
|2
|3
| 19
Плей-офф
|Наполи
|2
|3
| 20
Плей-офф
|Юнион
|2
|3
| 21
Плей-офф
|Галатасарай
|2
|3
| 22
Плей-офф
|Аталанта
|2
|3
| 23
Плей-офф
|Ювентус
|2
|2
| 24
Плей-офф
|Будё-Глимт
|2
|2
|25
|Байер
|2
|2
|26
|Вильярреал
|2
|1
|27
|ПСВ Эйндховен
|2
|1
|28
|Копенгаген
|2
|1
|29
|Олимпиакос
|2
|1
|30
|Монако
|2
|1
|31
|Славия П
|2
|1
|32
|Пафос
|2
|1
|33
|Бенфика
|2
|0
|34
|Атлетик Б
|2
|0
|35
|Аякс
|2
|0
|36
|Кайрат
|2
|0