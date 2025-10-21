00:55 ()
Ньюкасл Юнайтед - Бенфика 21 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 21-10-2025 21:00
Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52758
21 Октября 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
Главный судья: Шимон Марциняк (Плоцк, Польша);
Ньюкасл Юнайтед
Бенфика

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Бенфика, которое состоится 21 Октября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Бенфика
Лиссабон, Португалия
1 Англия вр Ник Поуп
2 Англия зщ Киран Триппьер
12 Германия зщ Малик Тшау
4 Нидерланды зщ Свен Ботман
33 Англия зщ Дэн Бёрн
39 Бразилия пз Бруно Гимарайнс
8 Италия пз Сандро Тонали
7 Бразилия пз Жоэлинтон
23 Англия нп Джейкоб Мёрфи
27 Германия нп Ник Вольтемаде
10 Англия нп Энтони Гордон
1 Украина вр Анатолий Трубин
17 Босния и Герцеговина зщ Амар Дедич
4 Португалия зщ Антониу Силва
30 Аргентина зщ Николас Отаменди
26 Швеция зщ Самуэль Даль
20 Колумбия пз Ричард Риос
5 Аргентина пз Энсо Барренечеа
11 Бельгия пз Доди Лукебакио
10 Украина пз Георгий Судаков
8 Норвегия нп Фредрик Эурснес
14 Греция нп Вангелис Павлидис
Главные тренеры
Англия Эдди Хау
Португалия Жозе Моуринью
История личных встреч
11.04.2013 Лига Европы 1/4 финала Ньюкасл Юнайтед1 : 1Бенфика
04.04.2013 Лига Европы 1/4 финала Бенфика3 : 1Ньюкасл Юнайтед
18.10.2025 Англия — Премьер-лига 8-й тур 2 : 1Ньюкасл Юнайтед
05.10.2025 Англия — Премьер-лига 7-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 0
01.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур 0 : 4Ньюкасл Юнайтед
28.09.2025 Англия — Премьер-лига 6-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 2
24.09.2025 Англия — Кубок лиги 1/16 финала Ньюкасл Юнайтед4 : 1
17.10.2025 Кубок Португалии 3-й раунд 0 : 2Бенфика
05.10.2025 Португалия — Примейра 8-й тур 0 : 0Бенфика
30.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур 1 : 0Бенфика
26.09.2025 Португалия — Примейра 7-й тур Бенфика2 : 1
23.09.2025 Португалия — Примейра 1-й тур Бенфика1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Бавария26
2
1/8 финала
Реал Мадрид26
3
1/8 финала
ПСЖ26
4
1/8 финала
Интер М26
5
1/8 финала
Арсенал26
6
1/8 финала
Карабах26
7
1/8 финала
Боруссия Д24
8
1/8 финала
Манчестер Сити24
9
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур24
10
Плей-офф
Атлетико М23
11
Плей-офф
Ньюкасл Юнайтед23
12
Плей-офф
Марсель23
13
Плей-офф
Брюгге23
14
Плей-офф
Спортинг23
15
Плей-офф
Айнтрахт Ф23
16
Плей-офф
Барселона23
17
Плей-офф
Ливерпуль23
18
Плей-офф
Челси23
19
Плей-офф
Наполи23
20
Плей-офф
Юнион23
21
Плей-офф
Галатасарай23
22
Плей-офф
Аталанта23
23
Плей-офф
Ювентус22
24
Плей-офф
Будё-Глимт22
25 Байер22
26 Вильярреал21
27 ПСВ Эйндховен21
28 Копенгаген21
29 Олимпиакос21
30 Монако21
31 Славия П21
32 Пафос21
33 Бенфика20
34 Атлетик Б20
35 Аякс20
36 Кайрат20

Отзывы и комментарии к матчу

