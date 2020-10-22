02:12 ()
Бавария - Брюгге 22 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 22-10-2025 21:00
Стадион: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия), вместимость: 75024
22 Октября 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
Главный судья: Донатас Румшас (Литва);
Бавария
Брюгге

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Брюгге, которое состоится 22 Октября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бавария
Мюнхен, Германия
Брюгге
Брюгге, Бельгия
1 Германия вр Мануэль Нойер
23 Франция зщ Саша Боэ
2 Франция зщ Деотшанкюль Юпамекано
4 Германия зщ Жонатан Та
27 Австрия зщ Конрад Лаймер
6 Германия пз Йозуа Киммих
45 Германия пз Александар Павлович
17 Франция пз Майкл Олисе
14 Колумбия пз Луис Диас
9 Англия нп Гарри Кейн
11 Сенегал нп Николас Джексон
29 Бельгия вр Нордин Яккерс
64 Бельгия зщ Кириани Саббе
4 Эквадор зщ Хоэль Ордоньес
44 Бельгия зщ Брандон Мехеле
65 Бельгия зщ Хоакин Сейс
11 Бельгия пз Сиссе Сандра
20 Бельгия пз Ханс Ванакен
8 Греция пз Христос Дзолис
25 Сербия нп Александар Станкович
9 Португалия нп Карлуш Форбш
7 Германия нп Николо Трезольди
Главные тренеры
Бельгия Венсан Компани
Бельгия Ники Хайен
История личных встреч
18.10.2025 Германия — Бундеслига 7-й тур Бавария2 : 1
04.10.2025 Германия — Бундеслига 6-й тур 0 : 3Бавария
30.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур 1 : 5Бавария
26.09.2025 Германия — Бундеслига 5-й тур Бавария4 : 0
20.09.2025 Германия — Бундеслига 4-й тур 1 : 4Бавария
18.10.2025 Бельгия — Лига Жюпиле 11-й тур 0 : 1Брюгге
05.10.2025 Бельгия — Лига Жюпиле 10-й тур Брюгге1 : 0
30.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур 2 : 1Брюгге
27.09.2025 Бельгия — Лига Жюпиле 9-й тур 1 : 2Брюгге
24.09.2025 Бельгия — Лига Жюпиле 5-й тур Брюгге5 : 5
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Бавария26
2
1/8 финала
Реал Мадрид26
3
1/8 финала
Барселона36
4
1/8 финала
ПСЖ26
5
1/8 финала
Интер М26
6
1/8 финала
Арсенал26
7
1/8 финала
Карабах26
8
1/8 финала
Боруссия Д24
9
Плей-офф
Манчестер Сити24
10
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур24
11
Плей-офф
Атлетико М23
12
Плей-офф
Ньюкасл Юнайтед23
13
Плей-офф
Марсель23
14
Плей-офф
Брюгге23
15
Плей-офф
Спортинг23
16
Плей-офф
Айнтрахт Ф23
17
Плей-офф
Ливерпуль23
18
Плей-офф
Челси23
19
Плей-офф
Наполи23
20
Плей-офф
Юнион23
21
Плей-офф
Галатасарай23
22
Плей-офф
Аталанта23
23
Плей-офф
Ювентус22
24
Плей-офф
Будё-Глимт22
25 Байер22
26 Пафос32
27 Вильярреал21
28 ПСВ Эйндховен21
29 Копенгаген21
30 Монако21
31 Славия П21
32 Олимпиакос31
33 Кайрат31
34 Бенфика20
35 Атлетик Б20
36 Аякс20

