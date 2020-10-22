Бавария - Брюгге 22 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 22-10-2025 21:00
Стадион: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия), вместимость: 75024
22 Октября 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
Главный судья: Донатас Румшас (Литва);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Брюгге, которое состоится 22 Октября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бавария
Мюнхен, Германия
Брюгге
Брюгге, Бельгия
|1
|вр
|Мануэль Нойер
|23
|зщ
|Саша Боэ
|2
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|4
|зщ
|Жонатан Та
|27
|зщ
|Конрад Лаймер
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|45
|пз
|Александар Павлович
|17
|пз
|Майкл Олисе
|14
|пз
|Луис Диас
|9
|нп
|Гарри Кейн
|11
|нп
|Николас Джексон
|29
|вр
|Нордин Яккерс
|64
|зщ
|Кириани Саббе
|4
|зщ
|Хоэль Ордоньес
|44
|зщ
|Брандон Мехеле
|65
|зщ
|Хоакин Сейс
|11
|пз
|Сиссе Сандра
|20
|пз
|Ханс Ванакен
|8
|пз
|Христос Дзолис
|25
|нп
|Александар Станкович
|9
|нп
|Карлуш Форбш
|7
|нп
|Николо Трезольди
Главные тренеры
|Венсан Компани
|Ники Хайен
История личных встреч
|18.10.2025
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|2 : 1
|04.10.2025
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|0 : 3
|30.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 5
|26.09.2025
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|4 : 0
|20.09.2025
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|1 : 4
|18.10.2025
|Бельгия — Лига Жюпиле
|11-й тур
|0 : 1
|05.10.2025
|Бельгия — Лига Жюпиле
|10-й тур
|1 : 0
|30.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 1
|27.09.2025
|Бельгия — Лига Жюпиле
|9-й тур
|1 : 2
|24.09.2025
|Бельгия — Лига Жюпиле
|5-й тур
|5 : 5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Бавария
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Реал Мадрид
|2
|6
| 3
1/8 финала
|Барселона
|3
|6
| 4
1/8 финала
|ПСЖ
|2
|6
| 5
1/8 финала
|Интер М
|2
|6
| 6
1/8 финала
|Арсенал
|2
|6
| 7
1/8 финала
|Карабах
|2
|6
| 8
1/8 финала
|Боруссия Д
|2
|4
| 9
Плей-офф
|Манчестер Сити
|2
|4
| 10
Плей-офф
|Тоттенхэм Хотспур
|2
|4
| 11
Плей-офф
|Атлетико М
|2
|3
| 12
Плей-офф
|Ньюкасл Юнайтед
|2
|3
| 13
Плей-офф
|Марсель
|2
|3
| 14
Плей-офф
|Брюгге
|2
|3
| 15
Плей-офф
|Спортинг
|2
|3
| 16
Плей-офф
|Айнтрахт Ф
|2
|3
| 17
Плей-офф
|Ливерпуль
|2
|3
| 18
Плей-офф
|Челси
|2
|3
| 19
Плей-офф
|Наполи
|2
|3
| 20
Плей-офф
|Юнион
|2
|3
| 21
Плей-офф
|Галатасарай
|2
|3
| 22
Плей-офф
|Аталанта
|2
|3
| 23
Плей-офф
|Ювентус
|2
|2
| 24
Плей-офф
|Будё-Глимт
|2
|2
|25
|Байер
|2
|2
|26
|Пафос
|3
|2
|27
|Вильярреал
|2
|1
|28
|ПСВ Эйндховен
|2
|1
|29
|Копенгаген
|2
|1
|30
|Монако
|2
|1
|31
|Славия П
|2
|1
|32
|Олимпиакос
|3
|1
|33
|Кайрат
|3
|1
|34
|Бенфика
|2
|0
|35
|Атлетик Б
|2
|0
|36
|Аякс
|2
|0