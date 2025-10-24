03:03 ()
Свернуть список

Алашкерт - Ван 24 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 24-10-2025 13:30
24 Октября 2025 года в 14:30 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 11-й тур
Алашкерт
Ван

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алашкерт - Ван, которое состоится 24 Октября 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алашкерт
Мартуни
Ван
Чаренцаван
История личных встреч
29.09.2025 Армения — Премьер-лига 8-й тур Ван1 : 2Алашкерт
29.03.2025 Армения — Премьер-лига 24-й тур Алашкерт2 : 2Ван
01.03.2025 Армения — Премьер-лига 21-й тур Ван1 : 1Алашкерт
09.08.2024 Армения — Премьер-лига 2-й тур Алашкерт1 : 1Ван
22.04.2024 Армения - Премьер-лига 30-й тур Ван2 : 3Алашкерт
23.02.2024 Армения - Премьер-лига 21-й тур Алашкерт0 : 1Ван
20.10.2023 Армения - Премьер-лига 12-й тур Ван2 : 1Алашкерт
14.08.2023 Армения - Премьер-лига 3-й тур Алашкерт0 : 0Ван
31.05.2023 Армения - Премьер-лига 35-й тур Ван0 : 1Алашкерт
09.04.2023 Армения - Премьер-лига 26-й тур Алашкерт3 : 1Ван
17.10.2025 Армения — Премьер-лига 10-й тур 1 : 2Алашкерт
03.10.2025 Армения — Премьер-лига 9-й тур Алашкерт1 : 1
29.09.2025 Армения — Премьер-лига 8-й тур Ван1 : 2Алашкерт
25.09.2025 Армения — Премьер-лига 2-й тур 2 : 1Алашкерт
21.09.2025 Армения — Премьер-лига 7-й тур Алашкерт2 : 0
18.10.2025 Армения — Премьер-лига 10-й тур Ван2 : 1
04.10.2025 Армения — Премьер-лига 9-й тур 5 : 1Ван
29.09.2025 Армения — Премьер-лига 8-й тур Ван1 : 2Алашкерт
24.09.2025 Армения — Премьер-лига 4-й тур 2 : 1Ван
19.09.2025 Армения — Премьер-лига 7-й тур Ван3 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Алашкерт1022
2
Лига конференций
Арарат-Армения921
3
Лига конференций
Ноа918
4 Урарту1018
5 Пюник916
6 Ван1011
7 БКМА911
8 Ширак106
9 Гандзасар106
10
Зона вылета
Арарат102

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close