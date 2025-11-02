Краснодар - Спартак М 02 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 02-11-2025 18:30
Стадион: Ozon Арена (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
02 Ноября 2025 года в 19:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 14-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Спартак М, которое состоится 02 Ноября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Ozon Арена (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Краснодар
Спартак М
Главные тренеры
|Мурад Олегович Мусаев
|Деян Станкович
История личных встреч
|19.09.2025
|Россия — МФЛ
|23-й тур
|5 : 4
|02.05.2025
|Россия — МФЛ
|8-й тур
|0 : 1
|30.01.2025
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|Группа A
|3 : 2
|01.12.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 3
|19.10.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 3
|05.07.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А
|0 : 2
|11.05.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 0
|05.04.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А
|1 : 1
|01.11.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|2 : 3
|02.09.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 0
|31.10.2025
|Россия — МФЛ
|28-й тур
|6 : 0
|26.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|24.10.2025
|Россия — МФЛ
|27-й тур
|2 : 0
|23.10.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 6-й тур
|3 : 0
|18.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 2
|31.10.2025
|Россия — МФЛ
|28-й тур
|1 : 3
|25.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|24.10.2025
|Россия — МФЛ
|27-й тур
|2 : 2
|21.10.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 6-й тур
|1 : 3
|18.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 1
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура РПЛ: «Краснодар» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|ЦСКА
|14
|30
|2
|Краснодар
|13
|29
|3
|Локомотив М
|13
|27
|4
|Зенит
|13
|26
|5
|Балтика
|13
|24
|6
|Спартак М
|13
|22
|7
|Рубин
|14
|19
|8
|Динамо М
|14
|17
|9
|Ахмат
|13
|16
|10
|Ростов
|13
|15
|11
|Динамо Мх
|14
|14
|12
|Крылья Советов
|14
|13
| 13
Стыковая зона
|Акрон
|13
|12
| 14
Стыковая зона
|Сочи
|13
|8
| 15
Зона вылета
|Оренбург
|13
|8
| 16
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|14
|7