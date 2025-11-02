01:46 ()
Краснодар - Спартак М 02 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 02-11-2025 18:30
Стадион: Ozon Арена (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
02 Ноября 2025 года в 19:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 14-й тур
Краснодар
Спартак М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Спартак М, которое состоится 02 Ноября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Ozon Арена (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Краснодар
Краснодар
Спартак М
Москва
Главные тренеры
Россия Мурад Олегович Мусаев
Сербия Деян Станкович
История личных встреч
19.09.2025 Россия — МФЛ 23-й тур Краснодар5 : 4Спартак М
02.05.2025 Россия — МФЛ 8-й тур Спартак М0 : 1Краснодар
30.01.2025 Winline Зимний Кубок РПЛ Группа A Спартак М3 : 2Краснодар
01.12.2024 Мир Российская Премьер-лига 17-й тур Краснодар0 : 3Спартак М
19.10.2024 Мир Российская Премьер-лига 12-й тур Спартак М0 : 3Краснодар
05.07.2024 Россия — МФЛ Группа А Спартак М0 : 2Краснодар
11.05.2024 Мир Российская Премьер-лига 28-й тур Спартак М1 : 0Краснодар
05.04.2024 Россия — МФЛ Группа А Краснодар1 : 1Спартак М
01.11.2023 Fonbet Кубок России Группа D Спартак М2 : 3Краснодар
02.09.2023 Мир Российская Премьер-лига 7-й тур Краснодар2 : 0Спартак М
31.10.2025 Россия — МФЛ 28-й тур Краснодар6 : 0
26.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 13-й тур Краснодар1 : 0
24.10.2025 Россия — МФЛ 27-й тур 2 : 0Краснодар
23.10.2025 Fonbet Кубок России Группа B. 6-й тур Краснодар3 : 0
18.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 12-й тур 0 : 2Краснодар
31.10.2025 Россия — МФЛ 28-й тур Спартак М1 : 3
25.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 13-й тур Спартак М1 : 0
24.10.2025 Россия — МФЛ 27-й тур 2 : 2Спартак М
21.10.2025 Fonbet Кубок России Группа C. 6-й тур 1 : 3Спартак М
18.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 12-й тур Спартак М1 : 1
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура РПЛ: «Краснодар» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 ЦСКА1430
2 Краснодар1329
3 Локомотив М1327
4 Зенит1326
5 Балтика1324
6 Спартак М1322
7 Рубин1419
8 Динамо М1417
9 Ахмат1316
10 Ростов1315
11 Динамо Мх1414
12 Крылья Советов1413
13
Стыковая зона
Акрон1312
14
Стыковая зона
Сочи138
15
Зона вылета
Оренбург138
16
Зона вылета
Пари Нижний Новгород147

