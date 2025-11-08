Вест Хэм Юнайтед - Бёрнли 08 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 08-11-2025 17:00
Стадион: Лондон (Лондон, Англия), вместимость: 64472
08 Ноября 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 11-й тур
Главный судья: Майкл Солсбери (Англия);
Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Бёрнли
Бёрнли
|23
|вр
|Альфонс Ареола
|29
|зщ
|Аарон Ван-Биссака
|3
|зщ
|Макс Килман
|25
|зщ
|Жан-Клер Тодибо
|12
|пз
|Эль-Хаджи Малик Диуф
|32
|пз
|Фредди Поттс
|18
|пз
|Матеуш Фернандеш
|10
|пз
|Лукас Пакета
|20
|нп
|Джаррод Боуэн
|7
|нп
|Крисенсио Саммервилл
|9
|нп
|Каллум Уилсон
|1
|вр
|Мартин Дубравка
|6
|зщ
|Аксель Туанзебе
|5
|зщ
|Максим Эстеве
|3
|зщ
|Квилиндсхи Хартман
|2
|зщ
|Кайл Уокер
|24
|пз
|Джош Каллен
|16
|пз
|Флорентину Луиш
|8
|пз
|Лесли Угочукву
|19
|пз
|Зиан Флемминг
|7
|нп
|Якоб Бруун Ларсен
|11
|нп
|Джейдон Энтони
Главные тренеры
|Нуну Эшпириту Санту
|Скотт Паркер
История личных встреч
|10.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 2
|25.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 2
|17.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|1 : 1
|12.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 0
|03.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 2
|16.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 0
|08.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|0 : 1
|09.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 0
|30.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 0
|03.11.2018
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|4 : 2
|02.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 1
|24.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 1
|20.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 2
|04.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 0
|29.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 1
|01.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 2
|26.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 3
|18.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 0
|05.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|27.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|5 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|10
|25
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|10
|19
| 3
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|10
|18
| 4
Лига чемпионов
|Сандерленд
|10
|18
| 5
Лига Европы
|Борнмут
|10
|18
|6
|Тоттенхэм Хотспур
|10
|17
|7
|Челси
|10
|17
|8
|Манчестер Юнайтед
|10
|17
|9
|Кристал Пэлас
|10
|16
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|10
|15
|11
|Астон Вилла
|10
|15
|12
|Брентфорд
|10
|13
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|10
|12
|14
|Эвертон
|10
|12
|15
|Фулхэм
|10
|11
|16
|Лидс Юнайтед
|10
|11
|17
|Бёрнли
|10
|10
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|10
|7
| 19
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|10
|6
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|10
|2