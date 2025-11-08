01:55 ()
Вест Хэм Юнайтед - Бёрнли 08 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 08-11-2025 17:00
Стадион: Лондон (Лондон, Англия), вместимость: 64472
08 Ноября 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 11-й тур
Главный судья: Майкл Солсбери (Англия);
Вест Хэм Юнайтед
Бёрнли

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Бёрнли, которое состоится 08 Ноября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Лондон (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Бёрнли
Бёрнли
23 Франция вр Альфонс Ареола
29 Англия зщ Аарон Ван-Биссака
3 Англия зщ Макс Килман
25 Франция зщ Жан-Клер Тодибо
12 Сенегал пз Эль-Хаджи Малик Диуф
32 Англия пз Фредди Поттс
18 Португалия пз Матеуш Фернандеш
10 Бразилия пз Лукас Пакета
20 Англия нп Джаррод Боуэн
7 Нидерланды нп Крисенсио Саммервилл
9 Англия нп Каллум Уилсон
1 Словакия вр Мартин Дубравка
6 ДР Конго зщ Аксель Туанзебе
5 Франция зщ Максим Эстеве
3 Нидерланды зщ Квилиндсхи Хартман
2 Англия зщ Кайл Уокер
24 Ирландия пз Джош Каллен
16 Португалия пз Флорентину Луиш
8 Франция пз Лесли Угочукву
19 Нидерланды пз Зиан Флемминг
7 Дания нп Якоб Бруун Ларсен
11 Англия нп Джейдон Энтони
Главные тренеры
Португалия Нуну Эшпириту Санту
Англия Скотт Паркер
История личных встреч
10.03.2024 Англия - Премьер-лига 28-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 2Бёрнли
25.11.2023 Англия - Премьер-лига 13-й тур Бёрнли1 : 2Вест Хэм Юнайтед
17.04.2022 Англия - Премьер-лига 33-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 1Бёрнли
12.12.2021 Англия - Премьер-лига 16-й тур Бёрнли0 : 0Вест Хэм Юнайтед
03.05.2021 Англия - Премьер-лига 34-й тур Бёрнли1 : 2Вест Хэм Юнайтед
16.01.2021 Англия - Премьер-лига 19-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 0Бёрнли
08.07.2020 Англия - Премьер-лига 34-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 1Бёрнли
09.11.2019 Англия - Премьер-лига 12-й тур Бёрнли3 : 0Вест Хэм Юнайтед
30.12.2018 Англия - Премьер-лига 20-й тур Бёрнли2 : 0Вест Хэм Юнайтед
03.11.2018 Англия - Премьер-лига 11-й тур Вест Хэм Юнайтед4 : 2Бёрнли
02.11.2025 Англия — Премьер-лига 10-й тур Вест Хэм Юнайтед3 : 1
24.10.2025 Англия — Премьер-лига 9-й тур 2 : 1Вест Хэм Юнайтед
20.10.2025 Англия — Премьер-лига 8-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 2
04.10.2025 Англия — Премьер-лига 7-й тур 2 : 0Вест Хэм Юнайтед
29.09.2025 Англия — Премьер-лига 6-й тур 1 : 1Вест Хэм Юнайтед
01.11.2025 Англия — Премьер-лига 10-й тур Бёрнли0 : 2
26.10.2025 Англия — Премьер-лига 9-й тур 2 : 3Бёрнли
18.10.2025 Англия — Премьер-лига 8-й тур Бёрнли2 : 0
05.10.2025 Англия — Премьер-лига 7-й тур 2 : 1Бёрнли
27.09.2025 Англия — Премьер-лига 6-й тур 5 : 1Бёрнли
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал1025
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1019
3
Лига чемпионов
Ливерпуль1018
4
Лига чемпионов
Сандерленд1018
5
Лига Европы
Борнмут1018
6 Тоттенхэм Хотспур1017
7 Челси1017
8 Манчестер Юнайтед1017
9 Кристал Пэлас1016
10 Брайтон энд Хоув Альбион1015
11 Астон Вилла1015
12 Брентфорд1013
13 Ньюкасл Юнайтед1012
14 Эвертон1012
15 Фулхэм1011
16 Лидс Юнайтед1011
17 Бёрнли1010
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед107
19
Зона вылета
Ноттингем Форест106
20
Зона вылета
Вулверхэмптон102

