Алверка - Риу Аве 08 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 08-11-2025 17:30
08 Ноября 2025 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 11-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алверка - Риу Аве, которое состоится 08 Ноября 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алверка
Алверка-ду-Рибатежу
Риу Аве
Вила-ду-Конде
|13
|вр
|Андре Гомеш
|4
|зщ
|Каики Навес
|5
|зщ
|Серхи Гомес
|55
|зщ
|Франсишку Шиссумба
|33
|пз
|Бастьен Мёпийу
|21
|пз
|Сабит Абдулай
|8
|пз
|Amorim
|18
|пз
|Линкольн
|2
|нп
|Набиль Туайзи
|9
|нп
|Марко Милованович
|11
|нп
|Cedric Nuozzi
|1
|вр
|Цезарий Мишта
|63
|зщ
|Julien Lomboto
|32
|зщ
|Якуб Брабец
|6
|зщ
|Нельсон Эбби
|54
|зщ
|Георгиос Льявас
|5
|зщ
|Андреас Нтои
|3
|зщ
|Николаос Атанасиу
|17
|пз
|Мариус Врусаи
|18
|пз
|Дарио Шпикич
|11
|нп
|Андре Силва
|9
|нп
|Клейтон
Главные тренеры
|Сотирис Силайдопулос
История личных встреч
|23.11.2024
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|2 : 2 2 : 4
|31.10.2025
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|2 : 0
|24.10.2025
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|0 : 4
|18.10.2025
|Кубок Португалии
|3-й раунд
|2 : 2 4 : 2
|04.10.2025
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|1 : 3
|28.09.2025
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|2 : 0
|01.11.2025
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|0 : 4
|25.10.2025
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|1 : 2
|19.10.2025
|Кубок Португалии
|3-й раунд
|3 : 2
|05.10.2025
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|3 : 0
|28.09.2025
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|10
|28
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|10
|25
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|10
|24
| 4
Лига конференций
|Жил Висенте
|10
|22
|5
|Фамаликан
|10
|19
|6
|Морейренсе
|10
|18
|7
|Брага
|10
|13
|8
|Витория Гимарайнш
|10
|11
|9
|Насьонал
|10
|11
|10
|Риу Аве
|10
|11
|11
|Санта-Клара
|10
|11
|12
|Эштрела
|10
|10
|13
|Алверка
|10
|10
|14
|Эшторил
|10
|10
|15
|Арока
|10
|9
| 16
Стыковая зона
|Каза Пия
|10
|8
| 17
Зона вылета
|Тондела
|10
|6
| 18
Зона вылета
|АВС
|10
|2