Алверка - Риу Аве 08 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 08-11-2025 17:30
08 Ноября 2025 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 11-й тур
Алверка
Риу Аве

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алверка - Риу Аве, которое состоится 08 Ноября 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алверка
Алверка-ду-Рибатежу
Риу Аве
Вила-ду-Конде
13 Португалия вр Андре Гомеш
4 Бразилия зщ Каики Навес
5 Испания зщ Серхи Гомес
55 Португалия зщ Франсишку Шиссумба
33 Франция пз Бастьен Мёпийу
21 Гана пз Сабит Абдулай
8 Бразилия пз Amorim
18 Бразилия пз Линкольн
2 Испания нп Набиль Туайзи
9 Сербия нп Марко Милованович
11 Бельгия нп Cedric Nuozzi
1 Польша вр Цезарий Мишта
63 Франция зщ Julien Lomboto
32 Чехия зщ Якуб Брабец
6 Англия зщ Нельсон Эбби
54 Греция зщ Георгиос Льявас
5 Греция зщ Андреас Нтои
3 Греция зщ Николаос Атанасиу
17 Греция пз Мариус Врусаи
18 Хорватия пз Дарио Шпикич
11 Бразилия нп Андре Силва
9 Бразилия нп Клейтон
Главные тренеры
Греция Сотирис Силайдопулос
История личных встреч
23.11.2024 Кубок Португалии 1/16 финала Алверка2 : 2 2 : 4Риу Аве
31.10.2025 Португалия — Примейра 10-й тур 2 : 0Алверка
24.10.2025 Португалия — Примейра 9-й тур Алверка0 : 4
18.10.2025 Кубок Португалии 3-й раунд 2 : 2 4 : 2Алверка
04.10.2025 Португалия — Примейра 8-й тур 1 : 3Алверка
28.09.2025 Португалия — Примейра 7-й тур Алверка2 : 0
01.11.2025 Португалия — Примейра 10-й тур Риу Аве0 : 4
25.10.2025 Португалия — Примейра 9-й тур 1 : 2Риу Аве
19.10.2025 Кубок Португалии 3-й раунд 3 : 2Риу Аве
05.10.2025 Португалия — Примейра 8-й тур Риу Аве3 : 0
28.09.2025 Португалия — Примейра 7-й тур 0 : 0Риу Аве
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту1028
2
Лига чемпионов
Спортинг1025
3
Лига Европы
Бенфика1024
4
Лига конференций
Жил Висенте1022
5 Фамаликан1019
6 Морейренсе1018
7 Брага1013
8 Витория Гимарайнш1011
9 Насьонал1011
10 Риу Аве1011
11 Санта-Клара1011
12 Эштрела1010
13 Алверка1010
14 Эшторил1010
15 Арока109
16
Стыковая зона
Каза Пия108
17
Зона вылета
Тондела106
18
Зона вылета
АВС102

