Суббота 08 ноября
Алашкерт - БКМА 08 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 08-11-2025 13:00
08 Ноября 2025 года в 14:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 13-й тур
Алашкерт
БКМА

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алашкерт - БКМА, которое состоится 08 Ноября 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алашкерт
Мартуни
БКМА
Ереван
История личных встреч
13.09.2025 Армения — Премьер-лига 6-й тур БКМА1 : 3Алашкерт
22.05.2025 Армения — Премьер-лига 32-й тур БКМА2 : 0Алашкерт
27.10.2024 Армения — Премьер-лига 13-й тур Алашкерт2 : 0БКМА
07.10.2024 Армения — Премьер-лига 10-й тур БКМА1 : 0Алашкерт
28.04.2024 Армения - Премьер-лига 31-й тур Алашкерт0 : 0БКМА
27.02.2024 Армения - Премьер-лига 22-й тур БКМА0 : 6Алашкерт
25.10.2023 Армения - Премьер-лига 13-й тур Алашкерт1 : 0БКМА
19.08.2023 Армения - Премьер-лига 4-й тур БКМА0 : 4Алашкерт
16.05.2023 Армения - Премьер-лига 32-й тур Алашкерт1 : 2БКМА
10.03.2023 Армения - Премьер-лига 23-й тур БКМА1 : 1Алашкерт
03.11.2025 Армения — Премьер-лига 12-й тур 1 : 0Алашкерт
24.10.2025 Армения — Премьер-лига 11-й тур Алашкерт1 : 0
17.10.2025 Армения — Премьер-лига 10-й тур 1 : 2Алашкерт
03.10.2025 Армения — Премьер-лига 9-й тур Алашкерт1 : 1
29.09.2025 Армения — Премьер-лига 8-й тур 1 : 2Алашкерт
02.11.2025 Армения — Премьер-лига 12-й тур БКМА1 : 2
25.10.2025 Армения — Премьер-лига 11-й тур 2 : 1БКМА
19.10.2025 Армения — Премьер-лига 10-й тур БКМА4 : 0
04.10.2025 Армения — Премьер-лига 9-й тур 2 : 2БКМА
29.09.2025 Армения — Премьер-лига 8-й тур БКМА2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арарат-Армения1127
2
Лига конференций
Алашкерт1225
3
Лига конференций
Урарту1224
4 Пюник1122
5 Ноа1121
6 Ван1214
7 БКМА1111
8 Гандзасар129
9 Ширак126
10
Зона вылета
Арарат122

