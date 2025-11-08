Алашкерт - БКМА 08 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 08-11-2025 13:00
08 Ноября 2025 года в 14:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 13-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алашкерт - БКМА, которое состоится 08 Ноября 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алашкерт
Мартуни
БКМА
Ереван
История личных встреч
|13.09.2025
|Армения — Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 3
|22.05.2025
|Армения — Премьер-лига
|32-й тур
|2 : 0
|27.10.2024
|Армения — Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 0
|07.10.2024
|Армения — Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 0
|28.04.2024
|Армения - Премьер-лига
|31-й тур
|0 : 0
|27.02.2024
|Армения - Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 6
|25.10.2023
|Армения - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|19.08.2023
|Армения - Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 4
|16.05.2023
|Армения - Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 2
|10.03.2023
|Армения - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 1
|03.11.2025
|Армения — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 0
|24.10.2025
|Армения — Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 0
|17.10.2025
|Армения — Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 2
|03.10.2025
|Армения — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 1
|29.09.2025
|Армения — Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 2
|02.11.2025
|Армения — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 2
|25.10.2025
|Армения — Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 1
|19.10.2025
|Армения — Премьер-лига
|10-й тур
|4 : 0
|04.10.2025
|Армения — Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 2
|29.09.2025
|Армения — Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арарат-Армения
|11
|27
| 2
Лига конференций
|Алашкерт
|12
|25
| 3
Лига конференций
|Урарту
|12
|24
|4
|Пюник
|11
|22
|5
|Ноа
|11
|21
|6
|Ван
|12
|14
|7
|БКМА
|11
|11
|8
|Гандзасар
|12
|9
|9
|Ширак
|12
|6
| 10
Зона вылета
|Арарат
|12
|2