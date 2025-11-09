Утрехт - Аякс 09 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 09-11-2025 13:15
Стадион: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды), вместимость: 24426
09 Ноября 2025 года в 14:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 12-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Утрехт - Аякс, которое состоится 09 Ноября 2025 года в 14:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Утрехт
Утрехт
Аякс
Амстердам
|1
|вр
|Вассилис Баркас
|2
|зщ
|Сибе Хореманс
|24
|зщ
|Ник Виргевер
|40
|зщ
|Матисс Дидден
|16
|зщ
|Суфьян Эль-Каруани
|21
|пз
|Гиваи Зехиэль
|20
|пз
|Дани де Вит
|27
|пз
|Алонзо Энгванда
|22
|пз
|Мигель Родригес
|91
|нп
|Себастьен Аллер
|15
|нп
|Эдриан Блэйк
|22
|вр
|Ремко Пасвер
|4
|зщ
|Коу Итакура
|15
|зщ
|Юри Бас
|3
|зщ
|Антон Гоэи
|37
|зщ
|Йосип Шутало
|8
|пз
|Кеннет Тейлор
|7
|пз
|Рауль Моро
|10
|пз
|Оскар Глух
|18
|пз
|Дави Классен
|11
|нп
|Мика Годтс
|25
|нп
|Ваут Вегорст
Главные тренеры
|Рон Янс
|Джон Хейтинга
История личных встреч
|20.04.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|4 : 0
|04.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|2 : 2
|03.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|2 : 0
|22.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|4 : 3
|21.05.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|3 : 1
|28.08.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|0 : 2
|16.01.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|0 : 3
|03.10.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|0 : 1
|22.04.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|1 : 1
|16.12.2020
|Кубок Нидерландов
|2-й раунд
|5 : 4
|06.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 1
|02.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|1 : 0
|26.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|4 : 1
|23.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 0
|18.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|3 : 1
|05.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|0 : 3
|01.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|1 : 1
|26.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|2 : 3
|22.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|5 : 1
|18.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|11
|28
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|11
|28
| 3
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|11
|24
| 4
Лига Европы
|Аякс
|11
|20
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|11
|19
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|11
|16
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|12
|16
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|11
|16
|9
|НЕК Неймеген
|11
|15
|10
|Херенвен
|11
|14
|11
|Гоу Эхед Иглс
|11
|13
|12
|Фортуна
|11
|13
|13
|НАК Бреда
|11
|12
|14
|Волендам
|11
|10
|15
|Эксельсиор
|12
|10
| 16
Стыковая зона
|Телстар
|12
|9
| 17
Зона вылета
|ПЕК Зволле
|11
|9
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|12
|9