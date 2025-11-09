02:44 ()
Воскресенье 09 ноября
Утрехт - Аякс 09 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 09-11-2025 13:15
Стадион: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды), вместимость: 24426
09 Ноября 2025 года в 14:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 12-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Утрехт
Аякс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Утрехт - Аякс, которое состоится 09 Ноября 2025 года в 14:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Утрехт
Утрехт
Аякс
Амстердам
1 Греция вр Вассилис Баркас
2 Бельгия зщ Сибе Хореманс
24 Нидерланды зщ Ник Виргевер
40 Бельгия зщ Матисс Дидден
16 Марокко зщ Суфьян Эль-Каруани
21 Нидерланды пз Гиваи Зехиэль
20 Нидерланды пз Дани де Вит
27 Бельгия пз Алонзо Энгванда
22 Испания пз Мигель Родригес
91 Кот-д'Ивуар нп Себастьен Аллер
15 Англия нп Эдриан Блэйк
22 Нидерланды вр Ремко Пасвер
4 Япония зщ Коу Итакура
15 Нидерланды зщ Юри Бас
3 Дания зщ Антон Гоэи
37 Хорватия зщ Йосип Шутало
8 Нидерланды пз Кеннет Тейлор
7 Испания пз Рауль Моро
10 Израиль пз Оскар Глух
18 Нидерланды пз Дави Классен
11 Бельгия нп Мика Годтс
25 Нидерланды нп Ваут Вегорст
Главные тренеры
Нидерланды Рон Янс
Нидерланды Джон Хейтинга
История личных встреч
20.04.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 31-й тур Утрехт4 : 0Аякс
04.12.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 5-й тур Аякс2 : 2Утрехт
03.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 24-й тур Аякс2 : 0Утрехт
22.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 9-й тур Утрехт4 : 3Аякс
21.05.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 33-й тур Аякс3 : 1Утрехт
28.08.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 4-й тур Утрехт0 : 2Аякс
16.01.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 19-й тур Утрехт0 : 3Аякс
03.10.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 8-й тур Аякс0 : 1Утрехт
22.04.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 21-й тур Аякс1 : 1Утрехт
16.12.2020 Кубок Нидерландов 2-й раунд Аякс5 : 4Утрехт
06.11.2025 Лига Европы Общий этап. 4-й тур Утрехт1 : 1
02.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур Утрехт1 : 0
26.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур 4 : 1Утрехт
23.10.2025 Лига Европы Общий этап. 3-й тур 2 : 0Утрехт
18.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур Утрехт3 : 1
05.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур Аякс0 : 3
01.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур Аякс1 : 1
26.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур 2 : 3Аякс
22.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур 5 : 1Аякс
18.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур Аякс0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд1128
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1128
3
Лига чемпионов
АЗ Алкмар1124
4
Лига Европы
Аякс1120
5
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген1119
6
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт1116
7
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1216
8
Плей-офф Лиги конференций
Спарта1116
9 НЕК Неймеген1115
10 Херенвен1114
11 Гоу Эхед Иглс1113
12 Фортуна1113
13 НАК Бреда1112
14 Волендам1110
15 Эксельсиор1210
16
Стыковая зона
Телстар129
17
Зона вылета
ПЕК Зволле119
18
Зона вылета
Хераклес129

