Камерун - ДР Конго 13 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 13-11-2025 21:00
13 Ноября 2025 года в 22:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Африка, 2-й раунд. 1/2 финала
Камерун
ДР Конго

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Камерун - ДР Конго, которое состоится 13 Ноября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Африка, 2-й раунд. 1/2 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Камерун
ДР Конго
Главные тренеры
Бельгия Марк Брис
Бельгия Марк Брис
Франция Себастьен Дезабр
Франция Себастьен Дезабр
Франция Себастьен Дезабр
История личных встреч
16.02.2020 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 ДР Конго0 : 1Камерун
05.01.2017 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Камерун2 : 0ДР Конго
09.06.2015 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 ДР Конго1 : 1Камерун
07.01.2015 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 3 Камерун1 : 1ДР Конго
16.06.2013 ЧМ-2014 - Африка Группа I. 5-й тур ДР Конго0 : 0Камерун
02.06.2012 ЧМ-2014 - Африка Группа I. 1-й тур Камерун1 : 0ДР Конго
13.10.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа D. 10-й тур Камерун0 : 0
08.10.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа D. 9-й тур 0 : 2Камерун
09.09.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа D. 8-й тур 1 : 0Камерун
04.09.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа D. 7-й тур Камерун3 : 0
09.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 1 : 1Камерун
14.10.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа B. 10-й тур ДР Конго1 : 0
10.10.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа B. 9-й тур 0 : 1ДР Конго
09.09.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа B. 8-й тур ДР Конго2 : 3
05.09.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа B. 7-й тур 1 : 4ДР Конго
08.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи ДР Конго3 : 1
Турнирная таблица
2-й раунд. 1/2 финала
Нигерия
Габон
13.11
Камерун
ДР Конго
13.11
2-й раунд. Финал
Nigeria/Gabon
Cameroon/DR Congo
16.11

