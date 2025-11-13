Камерун - ДР Конго 13 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 13-11-2025 21:00
13 Ноября 2025 года в 22:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Африка, 2-й раунд. 1/2 финала
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Камерун - ДР Конго, которое состоится 13 Ноября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Африка, 2-й раунд. 1/2 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Камерун
ДР Конго
Главные тренеры
|Марк Брис
|Себастьен Дезабр
История личных встреч
|16.02.2020
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 1
|05.01.2017
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|2 : 0
|09.06.2015
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 1
|07.01.2015
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 3
|1 : 1
|16.06.2013
|ЧМ-2014 - Африка
|Группа I. 5-й тур
|0 : 0
|02.06.2012
|ЧМ-2014 - Африка
|Группа I. 1-й тур
|1 : 0
|13.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа D. 10-й тур
|0 : 0
|08.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа D. 9-й тур
|0 : 2
|09.09.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа D. 8-й тур
|1 : 0
|04.09.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа D. 7-й тур
|3 : 0
|09.06.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|14.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа B. 10-й тур
|1 : 0
|10.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа B. 9-й тур
|0 : 1
|09.09.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа B. 8-й тур
|2 : 3
|05.09.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа B. 7-й тур
|1 : 4
|08.06.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|3 : 1
Турнирная таблица
2-й раунд. 1/2 финала
| Нигерия
Габон
|13.11
| Камерун
ДР Конго
|13.11
2-й раунд. Финал
| Nigeria/Gabon
Cameroon/DR Congo
|16.11