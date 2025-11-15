23:56 ()
Швейцария - Швеция 15 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 15-11-2025 21:45
Стадион: Стад де Женев (Ланси, Швейцария), вместимость: 30084
15 Ноября 2025 года в 22:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа B. 5-й тур
Главный судья: Эрик Ламбрехтс (Бельгия);
Швейцария
Швеция

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Швейцария - Швеция, которое состоится 15 Ноября 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа B. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де Женев (Ланси, Швейцария). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Швейцария
Швеция
1ШвейцарияврГрегор Кобель
6ШвейцариязщАдриан Байрами
5ШвейцариязщМануэль Аканджи
3ШвейцариязщСильван Видмер
4ШвейцариязщНико Эльведи
15ШвейцарияпзСимон Зом
10ШвейцарияпзГранит Джака
15ШвейцарияпзДжибриль Соу
11ШвейцариянпДан Ндой
17ШвейцариянпРубен Варгас
7ШвейцариянпБрил Эмболо
12ШвецияврВиктор Юханссон
22ШвециязщГустаф Лагербильке
4ШвециязщИсак Хин
3ШвециязщВиктор Линделёф
8ШвециязщДаниэль Свенссон
5ШвециязщГабриэль Гудмундссон
21ШвецияпзАлександер Бернхардссон
ШвецияпзМаттиас Сванберг
18ШвецияпзЯсин Аяри
11ШвецияпзЭнтони Эланга
9ШвецияпзАлександер Исак
Главные тренеры
ШвейцарияМурат Якин
ДанияЙон Даль Томассон
АнглияГрэм Поттер
История личных встреч
10.10.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа B. 3-й турШвеция0 : 2Швейцария
03.07.2018ЧМ-2018 - финальный раунд1/8 финалаШвеция1 : 0Швейцария
13.10.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа B. 4-й тур0 : 0Швейцария
10.10.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа B. 3-й турШвеция0 : 2Швейцария
08.09.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа B. 2-й турШвейцария3 : 0
05.09.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа B. 1-й турШвейцария4 : 0
11.06.2025Товарищеские матчи (сборные) — 2025Товарищеские матчи0 : 4Швейцария
13.10.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа B. 4-й турШвеция0 : 1
10.10.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа B. 3-й турШвеция0 : 2Швейцария
08.09.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа B. 2-й тур2 : 0Швеция
05.09.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа B. 1-й тур2 : 2Швеция
10.06.2025Товарищеские матчи (сборные) — 2025Товарищеские матчиШвеция4 : 3
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
Финальная часть
Германия49
2
Плей-офф
Словакия49
3 Северная Ирландия46
4 Люксембург40
Группа B
КомандаИО
1
Финальная часть
Швейцария410
2
Плей-офф
Косово47
3 Словения43
4 Швеция41
Группа C
КомандаИО
1
Финальная часть
Дания410
2
Плей-офф
Шотландия410
3 Греция43
4 Беларусь40
Группа D
КомандаИО
1
Финальная часть
Франция513
2
Плей-офф
Исландия57
3 Украина57
4 Азербайджан51
Группа E
КомандаИО
1
Финальная часть
Испания412
2
Плей-офф
Турция49
3 Грузия43
4 Болгария40
Группа F
КомандаИО
1
Финальная часть
Португалия510
2
Плей-офф
Венгрия58
3 Ирландия57
4 Армения53
Группа G
КомандаИО
1
Финальная часть
Нидерланды616
2
Плей-офф
Польша613
3 Финляндия710
4 Литва73
5 Мальта62
Группа H
КомандаИО
1
Финальная часть
Австрия615
2
Плей-офф
Босния и Герцеговина613
3 Румыния610
4 Кипр78
5 Сан-Марино70
Группа I
КомандаИО
1
Финальная часть
Норвегия721
2
Плей-офф
Италия718
3 Израиль79
4 Эстония84
5 Молдавия71
Группа J
КомандаИО
1
Финальная часть
Бельгия614
2
Плей-офф
Северная Македония713
3 Уэльс610
4 Казахстан77
5 Лихтенштейн60
Группа K
КомандаИО
1
Финальная часть
Англия721
2
Плей-офф
Албания714
3 Сербия710
4 Латвия75
5 Андорра81
Группа L
КомандаИО
1
Финальная часть
Хорватия616
2
Плей-офф
Чехия713
3 Фарерские острова712
4 Черногория66
5 Гибралтар60

