Дания - Беларусь 15 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 15-11-2025 21:45
Стадион: Паркен (Копенгаген, Дания), вместимость: 38065
15 Ноября 2025 года в 22:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа C. 5-й тур
Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия);
Дания
Беларусь

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дания - Беларусь, которое состоится 15 Ноября 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа C. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Паркен (Копенгаген, Дания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дания
Беларусь
1ДанияврКаспер Шмейхель
6ДаниязщАндреас Кристенсен
2ДаниязщЙоаким Андерсен
3ДаниязщЯнник Вестергор
17ДаниязщПатрик Доргу
23ДанияпзПьер-Эмиль Хёйбьерг
21ДанияпзМортен Юльманн
14ДанияпзМиккель Дамсгор
10ДанияпзКристиан Эриксен
8ДаниянпГустав Исаксен
9ДаниянпРасмус Хойлунд
12БеларусьврПавел Павлюченко
22БеларусьзщВадим Пигас
3БеларусьзщПавел Забелин
5БеларусьзщЕгор Пархоменко
2БеларусьзщКирилл Печенин
7БеларусьпзЕвгений Малашевич
10БеларусьпзВалерий Громыко
18БеларусьпзВладислав Малькевич
14БеларусьпзЕвгений Яблонский
9БеларусьнпМакс Эбон
11БеларусьнпГерман Барковский
Главные тренеры
ДанияБрайан Ример
ИспанияКарлос Алос
История личных встреч
09.10.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа C. 3-й турБеларусь0 : 6Дания
09.10.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа C. 3-й турБеларусь0 : 6Дания
08.09.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа C. 2-й тур0 : 3Дания
05.09.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа C. 1-й турДания0 : 0
10.06.2025Товарищеские матчи (сборные) — 2025Товарищеские матчиДания5 : 0
08.09.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа C. 2-й турБеларусь0 : 2
05.09.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа C. 1-й тур5 : 1Беларусь
10.06.2025Товарищеские матчи (сборные) — 2025Товарищеские матчиБеларусь1 : 4
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча пятого тура к ЧМ-2026: Дания — Беларусь. Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
Финальная часть
Германия49
2
Плей-офф
Словакия49
3 Северная Ирландия46
4 Люксембург40
Группа B
КомандаИО
1
Финальная часть
Швейцария410
2
Плей-офф
Косово47
3 Словения43
4 Швеция41
Группа C
КомандаИО
1
Финальная часть
Дания410
2
Плей-офф
Шотландия410
3 Греция43
4 Беларусь40
Группа D
КомандаИО
1
Финальная часть
Франция513
2
Плей-офф
Исландия57
3 Украина57
4 Азербайджан51
Группа E
КомандаИО
1
Финальная часть
Испания412
2
Плей-офф
Турция49
3 Грузия43
4 Болгария40
Группа F
КомандаИО
1
Финальная часть
Португалия510
2
Плей-офф
Венгрия58
3 Ирландия57
4 Армения53
Группа G
КомандаИО
1
Финальная часть
Нидерланды616
2
Плей-офф
Польша613
3 Финляндия710
4 Литва73
5 Мальта62
Группа H
КомандаИО
1
Финальная часть
Австрия615
2
Плей-офф
Босния и Герцеговина613
3 Румыния610
4 Кипр78
5 Сан-Марино70
Группа I
КомандаИО
1
Финальная часть
Норвегия721
2
Плей-офф
Италия718
3 Израиль79
4 Эстония84
5 Молдавия71
Группа J
КомандаИО
1
Финальная часть
Бельгия614
2
Плей-офф
Северная Македония713
3 Уэльс610
4 Казахстан77
5 Лихтенштейн60
Группа K
КомандаИО
1
Финальная часть
Англия721
2
Плей-офф
Албания714
3 Сербия710
4 Латвия75
5 Андорра81
Группа L
КомандаИО
1
Финальная часть
Хорватия616
2
Плей-офф
Чехия713
3 Фарерские острова712
4 Черногория66
5 Гибралтар60

