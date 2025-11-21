03:25 ()
Урарту - Пюник 21 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 21-11-2025 17:00
21 Ноября 2025 года в 18:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 14-й тур
Урарту
Пюник

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урарту - Пюник, которое состоится 21 Ноября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Урарту
Ереван
Пюник
Ереван
История личных встреч
29.08.2025 Армения — Премьер-лига 5-й тур Пюник1 : 2Урарту
19.04.2025 Армения — Премьер-лига 27-й тур Пюник1 : 4Урарту
09.03.2025 Армения — Премьер-лига 22-й тур Пюник0 : 3Урарту
05.08.2024 Армения — Премьер-лига 1-й тур Урарту0 : 0Пюник
28.04.2024 Армения - Премьер-лига 31-й тур Пюник5 : 0Урарту
27.02.2024 Армения - Премьер-лига 22-й тур Урарту1 : 1Пюник
25.10.2023 Армения - Премьер-лига 13-й тур Пюник3 : 1Урарту
20.08.2023 Армения - Премьер-лига 4-й тур Урарту1 : 1Пюник
02.06.2023 Армения - Премьер-лига 35-й тур Пюник0 : 1Урарту
11.04.2023 Армения - Премьер-лига 26-й тур Урарту1 : 3Пюник
08.11.2025 Армения — Премьер-лига 13-й тур 1 : 1Урарту
03.11.2025 Армения — Премьер-лига 12-й тур 0 : 1Урарту
24.10.2025 Армения — Премьер-лига 11-й тур Урарту5 : 0
18.10.2025 Армения — Премьер-лига 10-й тур 0 : 0Урарту
05.10.2025 Армения — Премьер-лига 9-й тур Урарту0 : 0
02.11.2025 Армения — Премьер-лига 12-й тур 1 : 2Пюник
25.10.2025 Армения — Премьер-лига 11-й тур Пюник2 : 0
18.10.2025 Армения — Премьер-лига 10-й тур 2 : 1Пюник
04.10.2025 Армения — Премьер-лига 9-й тур Пюник5 : 1
27.09.2025 Армения — Премьер-лига 8-й тур 0 : 1Пюник
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арарат-Армения1228
2
Лига конференций
Алашкерт1328
3
Лига конференций
Урарту1325
4 Пюник1122
5 Ноа1121
6 Ван1317
7 БКМА1211
8 Гандзасар139
9 Ширак137
10
Зона вылета
Арарат133

