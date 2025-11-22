Арсенал Т - Черноморец 22 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 22-11-2025 16:00
22 Ноября 2025 года в 17:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 20-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал Т - Черноморец, которое состоится 22 Ноября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 20-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал Т
Тула
Черноморец
Новороссийск
Главные тренеры
|Дмитрий Иванович Гунько
|Вадим Валентинович Евсеев
История личных встреч
|03.08.2025
|Россия — Лига PARI
|3-й тур
|1 : 2
|07.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|23-й тур
|0 : 0
|13.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|1-й тур
|1 : 0
|03.03.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|21-й тур
|2 : 0
|12.08.2023
|Россия — Мелбет Первая лига
|5-й тур
|2 : 1
|16.11.2025
|Россия — Лига PARI
|19-й тур
|1 : 2
|08.11.2025
|Россия — Лига PARI
|18-й тур
|1 : 0
|03.11.2025
|Россия — Лига PARI
|17-й тур
|1 : 2
|30.10.2025
|Fonbet Кубок России
|1/8 финала
|2 : 3
|24.10.2025
|Россия — Лига PARI
|16-й тур
|1 : 2
|15.11.2025
|Россия — Лига PARI
|19-й тур
|2 : 1
|09.11.2025
|Россия — Лига PARI
|18-й тур
|1 : 0
|02.11.2025
|Россия — Лига PARI
|17-й тур
|3 : 1
|25.10.2025
|Россия — Лига PARI
|16-й тур
|0 : 0
|20.10.2025
|Россия — Лига PARI
|15-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Факел
|19
|42
| 2
Повышение
|Урал
|19
|39
| 3
Плей-офф за повышение
|Родина
|19
|34
| 4
Плей-офф за повышение
|Спартак Кс
|19
|33
|5
|КАМАЗ
|19
|30
|6
|Челябинск
|19
|29
|7
|Ротор
|19
|29
|8
|Арсенал Т
|19
|26
|9
|СКА-Хабаровск
|19
|25
|10
|Шинник
|19
|25
|11
|Нефтехимик
|19
|24
|12
|Енисей
|19
|21
|13
|Волга Ул
|20
|21
|14
|Черноморец
|19
|20
|15
|Уфа
|19
|19
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|20
|18
| 17
Зона вылета
|Сокол
|19
|15
| 18
Зона вылета
|Чайка
|19
|11