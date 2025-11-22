22:46 ()
Арсенал Т - Черноморец 22 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 22-11-2025 16:00
22 Ноября 2025 года в 17:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 20-й тур
Арсенал Т
Черноморец

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал Т - Черноморец, которое состоится 22 Ноября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 20-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал Т
Тула
Черноморец
Новороссийск
Главные тренеры
РоссияДмитрий Иванович Гунько
РоссияВадим Валентинович Евсеев
История личных встреч
03.08.2025Россия — Лига PARI3-й турЧерноморец1 : 2Арсенал Т
07.03.2025Россия — Мелбет Первая лига23-й турЧерноморец0 : 0Арсенал Т
13.07.2024Россия — Мелбет Первая лига1-й турАрсенал Т1 : 0Черноморец
03.03.2024Россия — Мелбет Первая лига21-й турАрсенал Т2 : 0Черноморец
12.08.2023Россия — Мелбет Первая лига5-й турЧерноморец2 : 1Арсенал Т
16.11.2025Россия — Лига PARI19-й тур1 : 2Арсенал Т
08.11.2025Россия — Лига PARI18-й турАрсенал Т1 : 0
03.11.2025Россия — Лига PARI17-й тур1 : 2Арсенал Т
30.10.2025Fonbet Кубок России1/8 финала2 : 3Арсенал Т
24.10.2025Россия — Лига PARI16-й турАрсенал Т1 : 2
15.11.2025Россия — Лига PARI19-й турЧерноморец2 : 1
09.11.2025Россия — Лига PARI18-й тур1 : 0Черноморец
02.11.2025Россия — Лига PARI17-й тур3 : 1Черноморец
25.10.2025Россия — Лига PARI16-й турЧерноморец0 : 0
20.10.2025Россия — Лига PARI15-й турЧерноморец1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Факел1942
2
Повышение
Урал1939
3
Плей-офф за повышение
Родина1934
4
Плей-офф за повышение
Спартак Кс1933
5 КАМАЗ1930
6 Челябинск1929
7 Ротор1929
8 Арсенал Т1926
9 СКА-Хабаровск1925
10 Шинник1925
11 Нефтехимик1924
12 Енисей1921
13 Волга Ул2021
14 Черноморец1920
15 Уфа1919
16
Зона вылета
Торпедо М2018
17
Зона вылета
Сокол1915
18
Зона вылета
Чайка1911

Отзывы и комментарии к матчу

