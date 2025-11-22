Вильярреал - Мальорка 22 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 22-11-2025 22:00
Стадион: Керамика (Вильярреал, Испания), вместимость: 24500
22 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 13-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Мальорка, которое состоится 22 Ноября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
|1
|вр
|Луис Жуниор
|12
|зщ
|Ренату Вейга
|24
|зщ
|Альфонсо Педраса
|15
|зщ
|Сантьяго Моуриньо
|8
|зщ
|Хуан Фойт
|10
|пз
|Дани Парехо
|14
|пз
|Сантьяго Комесанья
|20
|нп
|Альберто Молейро
|7
|нп
|Херар Морено
|19
|нп
|Николя Пепе
|9
|нп
|Жорж Микаутадзе
|13
|вр
|Лукас Бергстрём
|23
|зщ
|Пабло Маффео
|24
|зщ
|Мартин Вальент
|21
|зщ
|Антонио Раильо
|22
|зщ
|Хоан Мохика
|5
|пз
|Омар Маскарель
|12
|пз
|Саму Кошта
|10
|пз
|Серхи Дардер
|18
|нп
|Матео Джозеф
|17
|нп
|Хан Вирхили
|7
|нп
|Ведат Мурики
Главные тренеры
|Марселино Гарсия Тораль
|Хагоба Аррасате
История личных встреч
|20.01.2025
|Испания — Примера
|20-й тур
|4 : 0
|14.09.2024
|Испания — Примера
|5-й тур
|1 : 2
|20.01.2024
|Испания - Примера
|21-й тур
|1 : 1
|18.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|0 : 1
|18.02.2023
|Испания - Примера
|22-й тур
|4 : 2
|06.11.2022
|Испания - Примера
|13-й тур
|0 : 2
|22.01.2022
|Испания - Примера
|22-й тур
|3 : 0
|19.09.2021
|Испания - Примера
|5-й тур
|0 : 0
|16.06.2020
|Испания - Примера
|29-й тур
|1 : 0
|10.11.2019
|Испания - Примера
|13-й тур
|3 : 1
|08.11.2025
|Испания — Примера
|12-й тур
|0 : 2
|05.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 0
|01.11.2025
|Испания — Примера
|11-й тур
|4 : 0
|29.10.2025
|Кубок Испании
|1-й раунд
|0 : 6
|25.10.2025
|Испания — Примера
|10-й тур
|0 : 2
|09.11.2025
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 0
|02.11.2025
|Испания — Примера
|11-й тур
|3 : 0
|26.10.2025
|Испания — Примера
|10-й тур
|1 : 1
|18.10.2025
|Испания — Примера
|9-й тур
|1 : 3
|04.10.2025
|Испания — Примера
|8-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|12
|31
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|12
|28
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|12
|26
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|12
|25
| 5
Лига Европы
|Бетис
|12
|20
| 6
Лига конференций
|Эспаньол
|12
|18
|7
|Хетафе
|12
|17
|8
|Атлетик Б
|12
|17
|9
|Севилья
|12
|16
|10
|Алавес
|12
|15
|11
|Райо Вальекано
|12
|15
|12
|Эльче
|12
|15
|13
|Сельта
|12
|13
|14
|Реал Сосьедад
|12
|13
|15
|Мальорка
|12
|12
|16
|Осасуна
|12
|11
|17
|Жирона
|12
|10
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|12
|10
| 19
Зона вылета
|Леванте
|12
|9
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|12
|8