Вильярреал - Мальорка 22 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 22-11-2025 22:00
Стадион: Керамика (Вильярреал, Испания), вместимость: 24500
22 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 13-й тур
Вильярреал
Мальорка

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Мальорка, которое состоится 22 Ноября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
1БразилияврЛуис Жуниор
12ПортугалиязщРенату Вейга
24ИспаниязщАльфонсо Педраса
15УругвайзщСантьяго Моуриньо
8АргентиназщХуан Фойт
10ИспанияпзДани Парехо
14ИспанияпзСантьяго Комесанья
20ИспаниянпАльберто Молейро
7ИспаниянпХерар Морено
19Кот-д'ИвуарнпНиколя Пепе
9ГрузиянпЖорж Микаутадзе
13ФинляндияврЛукас Бергстрём
23ИспаниязщПабло Маффео
24СловакиязщМартин Вальент
21ИспаниязщАнтонио Раильо
22КолумбиязщХоан Мохика
5ИспанияпзОмар Маскарель
12ПортугалияпзСаму Кошта
10ИспанияпзСерхи Дардер
18АнглиянпМатео Джозеф
17ИспаниянпХан Вирхили
7КосовонпВедат Мурики
Главные тренеры
ИспанияМарселино Гарсия Тораль
ИспанияХагоба Аррасате
История личных встреч
20.01.2025Испания — Примера20-й турВильярреал4 : 0Мальорка
14.09.2024Испания — Примера5-й турМальорка1 : 2Вильярреал
20.01.2024Испания - Примера21-й турВильярреал1 : 1Мальорка
18.08.2023Испания - Примера2-й турМальорка0 : 1Вильярреал
18.02.2023Испания - Примера22-й турМальорка4 : 2Вильярреал
06.11.2022Испания - Примера13-й турВильярреал0 : 2Мальорка
22.01.2022Испания - Примера22-й турВильярреал3 : 0Мальорка
19.09.2021Испания - Примера5-й турМальорка0 : 0Вильярреал
16.06.2020Испания - Примера29-й турВильярреал1 : 0Мальорка
10.11.2019Испания - Примера13-й турМальорка3 : 1Вильярреал
08.11.2025Испания — Примера12-й тур0 : 2Вильярреал
05.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 4-й тур1 : 0Вильярреал
01.11.2025Испания — Примера11-й турВильярреал4 : 0
29.10.2025Кубок Испании1-й раунд0 : 6Вильярреал
25.10.2025Испания — Примера10-й тур0 : 2Вильярреал
09.11.2025Испания — Примера12-й турМальорка1 : 0
02.11.2025Испания — Примера11-й тур3 : 0Мальорка
26.10.2025Испания — Примера10-й турМальорка1 : 1
18.10.2025Испания — Примера9-й тур1 : 3Мальорка
04.10.2025Испания — Примера8-й тур2 : 1Мальорка
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид1231
2
Лига чемпионов
Барселона1228
3
Лига чемпионов
Вильярреал1226
4
Лига чемпионов
Атлетико М1225
5
Лига Европы
Бетис1220
6
Лига конференций
Эспаньол1218
7 Хетафе1217
8 Атлетик Б1217
9 Севилья1216
10 Алавес1215
11 Райо Вальекано1215
12 Эльче1215
13 Сельта1213
14 Реал Сосьедад1213
15 Мальорка1212
16 Осасуна1211
17 Жирона1210
18
Зона вылета
Валенсия1210
19
Зона вылета
Леванте129
20
Зона вылета
Овьедо128

