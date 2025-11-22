Удинезе - Болонья 22 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 22-11-2025 16:00
Стадион: Блюэнерджи (Удине, Италия), вместимость: 25952
22 Ноября 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 12-й тур
Главный судья: Юан Лука Сакки (Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Болонья, которое состоится 22 Ноября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Блюэнерджи (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Удинезе
Удине
Болонья
Болонья
|40
|вр
|Мадука Окойе
|13
|зщ
|Николо Бертола
|27
|зщ
|Кристиан Кабазель
|28
|зщ
|Умар Соле
|59
|зщ
|Алессандро Дзаноли
|11
|зщ
|Хассан Камара
|32
|пз
|Юрген Эккеленкамп
|8
|пз
|Йеспер Карлстрём
|14
|пз
|Артюр Атта
|10
|нп
|Николо Дзаньоло
|18
|нп
|Адам Букса
|13
|вр
|Федерико Равалья
|16
|зщ
|Николо Казале
|14
|зщ
|Торбьёрн Хеггем
|29
|зщ
|Лоренцо Де Сильвестри
|22
|зщ
|Хараламбос Ликояннис
|4
|пз
|Томмазо Побега
|21
|пз
|Йенс Одгор
|6
|пз
|Никола Моро
|9
|нп
|Сантьяго Кастро
|10
|нп
|Федерико Бернардески
|30
|нп
|Бенхамин Домингес
Главные тренеры
|Коста Руньяич
|Винченцо Итальяно
История личных встреч
|28.04.2025
|Италия — Серия А
|34-й тур
|0 : 0
|18.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|1 : 1
|28.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|1 : 1
|30.12.2023
|Италия - Серия А
|18-й тур
|3 : 0
|02.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 28-й тур
|3 : 0
|15.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 18-й тур
|1 : 2
|24.04.2022
|Италия - Серия А
|34-й тур
|2 : 2
|17.10.2021
|Италия - Серия А
|8-й тур
|1 : 1
|08.05.2021
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 1
|06.01.2021
|Италия - Серия А
|16-й тур
|2 : 2
|09.11.2025
|Италия — Серия А
|11-й тур
|2 : 0
|01.11.2025
|Италия — Серия А
|10-й тур
|1 : 0
|29.10.2025
|Италия — Серия А
|9-й тур
|3 : 1
|25.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|3 : 2
|20.10.2025
|Италия — Серия А
|7-й тур
|1 : 1
|09.11.2025
|Италия — Серия А
|11-й тур
|2 : 0
|06.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|0 : 0
|02.11.2025
|Италия — Серия А
|10-й тур
|1 : 3
|29.10.2025
|Италия — Серия А
|9-й тур
|0 : 0
|26.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|11
|24
| 2
Лига чемпионов
|Рома
|11
|24
| 3
Лига чемпионов
|Милан
|11
|22
| 4
Лига чемпионов
|Наполи
|11
|22
| 5
Лига Европы
|Болонья
|11
|21
| 6
Лига конференций
|Ювентус
|11
|19
|7
|Комо
|11
|18
|8
|Сассуоло
|11
|16
|9
|Лацио
|11
|15
|10
|Удинезе
|11
|15
|11
|Кремонезе
|11
|14
|12
|Торино
|11
|14
|13
|Аталанта
|11
|13
|14
|Кальяри
|11
|10
|15
|Лечче
|11
|10
|16
|Пиза
|11
|9
|17
|Парма
|11
|8
| 18
Зона вылета
|Дженоа
|11
|7
| 19
Зона вылета
|Верона
|11
|6
| 20
Зона вылета
|Фиорентина
|11
|5