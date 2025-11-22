22:47 ()
Удинезе - Болонья 22 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 22-11-2025 16:00
Стадион: Блюэнерджи (Удине, Италия), вместимость: 25952
22 Ноября 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 12-й тур
Главный судья: Юан Лука Сакки (Италия);
Удинезе
Болонья

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Болонья, которое состоится 22 Ноября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Блюэнерджи (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Удинезе
Удине
Болонья
Болонья
40НигерияврМадука Окойе
13ИталиязщНиколо Бертола
27БельгиязщКристиан Кабазель
28ФранциязщУмар Соле
59ИталиязщАлессандро Дзаноли
11Кот-д'ИвуарзщХассан Камара
32НидерландыпзЮрген Эккеленкамп
8ШвецияпзЙеспер Карлстрём
14ФранцияпзАртюр Атта
10ИталиянпНиколо Дзаньоло
18ПольшанпАдам Букса
13ИталияврФедерико Равалья
16ИталиязщНиколо Казале
14НорвегиязщТорбьёрн Хеггем
29ИталиязщЛоренцо Де Сильвестри
22ГрециязщХараламбос Ликояннис
4ИталияпзТоммазо Побега
21ДанияпзЙенс Одгор
6ХорватияпзНикола Моро
9АргентинанпСантьяго Кастро
10ИталиянпФедерико Бернардески
30АргентинанпБенхамин Домингес
Главные тренеры
ГерманияКоста Руньяич
ИталияВинченцо Итальяно
История личных встреч
28.04.2025Италия — Серия А34-й турУдинезе0 : 0Болонья
18.08.2024Италия — Серия А1-й турБолонья1 : 1Удинезе
28.04.2024Италия - Серия А34-й турБолонья1 : 1Удинезе
30.12.2023Италия - Серия А18-й турУдинезе3 : 0Болонья
02.04.2023Италия - Серия АСерия А. 28-й турБолонья3 : 0Удинезе
15.01.2023Италия - Серия АСерия А. 18-й турУдинезе1 : 2Болонья
24.04.2022Италия - Серия А34-й турБолонья2 : 2Удинезе
17.10.2021Италия - Серия А8-й турУдинезе1 : 1Болонья
08.05.2021Италия - Серия А35-й турУдинезе1 : 1Болонья
06.01.2021Италия - Серия А16-й турБолонья2 : 2Удинезе
09.11.2025Италия — Серия А11-й тур2 : 0Удинезе
01.11.2025Италия — Серия А10-й турУдинезе1 : 0
29.10.2025Италия — Серия А9-й тур3 : 1Удинезе
25.10.2025Италия — Серия А8-й турУдинезе3 : 2
20.10.2025Италия — Серия А7-й тур1 : 1Удинезе
09.11.2025Италия — Серия А11-й турБолонья2 : 0
06.11.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 4-й турБолонья0 : 0
02.11.2025Италия — Серия А10-й тур1 : 3Болонья
29.10.2025Италия — Серия А9-й турБолонья0 : 0
26.10.2025Италия — Серия А8-й тур2 : 2Болонья
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М1124
2
Лига чемпионов
Рома1124
3
Лига чемпионов
Милан1122
4
Лига чемпионов
Наполи1122
5
Лига Европы
Болонья1121
6
Лига конференций
Ювентус1119
7 Комо1118
8 Сассуоло1116
9 Лацио1115
10 Удинезе1115
11 Кремонезе1114
12 Торино1114
13 Аталанта1113
14 Кальяри1110
15 Лечче1110
16 Пиза119
17 Парма118
18
Зона вылета
Дженоа117
19
Зона вылета
Верона116
20
Зона вылета
Фиорентина115

