Оболонь-Бровар - Шахтёр 22 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 22-11-2025 18:00
Стадион: Оболонь-Арена (Киев, Украина), вместимость: 5103
22 Ноября 2025 года в 19:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 13-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оболонь-Бровар - Шахтёр, которое состоится 22 Ноября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Оболонь-Арена (Киев, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Оболонь-Бровар
Киев
Шахтёр
Главные тренеры
|Арда Туран
История личных встреч
|29.03.2025
|Украина — Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 2
|23.09.2024
|Украина — Премьер-лига
|7-й тур
|4 : 0
|30.03.2024
|Украина - Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 3
|16.09.2023
|Украина - Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 0
|23.08.2014
|Кубок Украины
|1/16 финала
|0 : 1
|06.11.2011
|Украина - Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 2
|10.07.2011
|Украина - Премьер-лига
|1-й тур
|4 : 0
|09.04.2011
|Украина - Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 1
|10.09.2010
|Украина - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 0
|03.04.2010
|Украина - Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 1
|07.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 2
|31.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 0
|25.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 4
|17.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 2
|04.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 1
|09.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|12-й тур
|7 : 1
|06.11.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 0
|02.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 1
|29.10.2025
|Кубок Украины
|1/8 финала
|2 : 1
|26.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|10-й тур
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Шахтёр
|12
|27
| 2
Лига конференций
|ЛНЗ Черкассы
|13
|26
| 3
Лига конференций
|Полесье
|12
|23
|4
|Динамо К
|12
|20
|5
|Кривбасс
|12
|20
|6
|Колос
|12
|19
|7
|Заря
|12
|19
|8
|Карпаты
|12
|18
|9
|Металлист 1925
|12
|17
|10
|Верес
|12
|16
|11
|Оболонь-Бровар
|12
|16
|12
|Кудровка
|12
|14
| 13
Стыковая зона
|Эпицентр
|12
|9
| 14
Стыковая зона
|Александрия
|12
|9
| 15
Зона вылета
|Рух В
|12
|7
| 16
Зона вылета
|Полтава
|13
|6