Оболонь-Бровар - Шахтёр 22 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 22-11-2025 18:00
Стадион: Оболонь-Арена (Киев, Украина), вместимость: 5103
22 Ноября 2025 года в 19:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 13-й тур
Оболонь-Бровар
Шахтёр

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оболонь-Бровар - Шахтёр, которое состоится 22 Ноября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Оболонь-Арена (Киев, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оболонь-Бровар
Киев
Шахтёр
Главные тренеры
Турция Арда Туран
История личных встреч
29.03.2025 Украина — Премьер-лига 22-й тур Оболонь-Бровар0 : 2Шахтёр
23.09.2024 Украина — Премьер-лига 7-й тур Шахтёр4 : 0Оболонь-Бровар
30.03.2024 Украина - Премьер-лига 22-й тур Оболонь-Бровар0 : 3Шахтёр
16.09.2023 Украина - Премьер-лига 7-й тур Шахтёр1 : 0Оболонь-Бровар
23.08.2014 Кубок Украины 1/16 финала Оболонь-Бровар0 : 1Шахтёр
06.11.2011 Украина - Премьер-лига 16-й тур Оболонь-Бровар0 : 2Шахтёр
10.07.2011 Украина - Премьер-лига 1-й тур Шахтёр4 : 0Оболонь-Бровар
09.04.2011 Украина - Премьер-лига 24-й тур Шахтёр0 : 1Оболонь-Бровар
10.09.2010 Украина - Премьер-лига 9-й тур Оболонь-Бровар1 : 0Шахтёр
03.04.2010 Украина - Премьер-лига 23-й тур Оболонь-Бровар0 : 1Шахтёр
07.11.2025 Украина — Премьер-лига 12-й тур 1 : 2Оболонь-Бровар
31.10.2025 Украина — Премьер-лига 11-й тур 1 : 0Оболонь-Бровар
25.10.2025 Украина — Премьер-лига 10-й тур Оболонь-Бровар0 : 4
17.10.2025 Украина — Премьер-лига 9-й тур 1 : 2Оболонь-Бровар
04.10.2025 Украина — Премьер-лига 8-й тур Оболонь-Бровар1 : 1
09.11.2025 Украина — Премьер-лига 12-й тур Шахтёр7 : 1
06.11.2025 Лига конференций Общий этап. 3-й тур Шахтёр2 : 0
02.11.2025 Украина — Премьер-лига 11-й тур Шахтёр3 : 1
29.10.2025 Кубок Украины 1/8 финала 2 : 1Шахтёр
26.10.2025 Украина — Премьер-лига 10-й тур Шахтёр4 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Шахтёр1227
2
Лига конференций
ЛНЗ Черкассы1326
3
Лига конференций
Полесье1223
4 Динамо К1220
5 Кривбасс1220
6 Колос1219
7 Заря1219
8 Карпаты1218
9 Металлист 19251217
10 Верес1216
11 Оболонь-Бровар1216
12 Кудровка1214
13
Стыковая зона
Эпицентр129
14
Стыковая зона
Александрия129
15
Зона вылета
Рух В127
16
Зона вылета
Полтава136

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
