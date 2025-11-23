Крылья Советов - Ростов 23 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 23-11-2025 12:00
Стадион: Солидарность Самара Арена (Самара, Россия), вместимость: 44918
23 Ноября 2025 года в 13:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 16-й тур
Главный судья: Владислав Целовальников (Астрахань, Россия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Ростов, которое состоится 23 Ноября 2025 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Самара Арена (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Крылья Советов
Самара
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
|Магомед Мусаевич Адиев
|Джонатан Альба
История личных встреч
|08.08.2025
|Россия — МФЛ
|18-й тур
|1 : 2
|02.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 4
|28.03.2025
|Россия — МФЛ
|3-й тур
|2 : 0
|07.12.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|18-й тур
|3 : 1
|26.07.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 3
|01.03.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 0
|05.08.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|3-й тур
|5 : 1
|12.11.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 3
|17.09.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 1
|06.04.2022
|Россия — Премьер-Лига
|19-й тур
|1 : 0
|21.11.2025
|Россия — МФЛ
|30-й тур
|2 : 1
|09.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 1
|08.11.2025
|Россия — МФЛ
|29-й тур
|3 : 4
|01.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 0
|31.10.2025
|Россия — МФЛ
|28-й тур
|3 : 0
|21.11.2025
|Россия — МФЛ
|30-й тур
|3 : 0
|08.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 1
|07.11.2025
|Россия — МФЛ
|29-й тур
|0 : 2
|01.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 1
|31.10.2025
|Россия — МФЛ
|28-й тур
|0 : 1
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура РПЛ: «Крылья Советов» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 13:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|15
|33
|2
|ЦСКА
|16
|33
|3
|Зенит
|15
|30
|4
|Локомотив М
|15
|30
|5
|Балтика
|16
|29
|6
|Спартак М
|16
|28
|7
|Рубин
|16
|23
|8
|Акрон
|16
|21
|9
|Ростов
|15
|18
|10
|Динамо М
|15
|17
|11
|Ахмат
|16
|16
|12
|Динамо Мх
|15
|14
| 13
Стыковая зона
|Крылья Советов
|15
|14
| 14
Стыковая зона
|Оренбург
|16
|12
| 15
Зона вылета
|Сочи
|16
|8
| 16
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|15
|8