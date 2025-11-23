05:08 ()
Крылья Советов - Ростов 23 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 23-11-2025 12:00
Стадион: Солидарность Самара Арена (Самара, Россия), вместимость: 44918
23 Ноября 2025 года в 13:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 16-й тур
Главный судья: Владислав Целовальников (Астрахань, Россия);
Крылья Советов
Ростов

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Ростов, которое состоится 23 Ноября 2025 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Самара Арена (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Крылья Советов
Самара
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
Россия Магомед Мусаевич Адиев
Испания Джонатан Альба
История личных встреч
08.08.2025 Россия — МФЛ 18-й тур Крылья Советов1 : 2Ростов
02.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 3-й тур Ростов1 : 4Крылья Советов
28.03.2025 Россия — МФЛ 3-й тур Ростов2 : 0Крылья Советов
07.12.2024 Мир Российская Премьер-лига 18-й тур Ростов3 : 1Крылья Советов
26.07.2024 Мир Российская Премьер-лига 2-й тур Крылья Советов1 : 3Ростов
01.03.2024 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур Ростов2 : 0Крылья Советов
05.08.2023 Мир Российская Премьер-лига 3-й тур Крылья Советов5 : 1Ростов
12.11.2022 Мир Российская Премьер-лига 17-й тур Крылья Советов1 : 3Ростов
17.09.2022 Мир Российская Премьер-лига 10-й тур Ростов2 : 1Крылья Советов
06.04.2022 Россия — Премьер-Лига 19-й тур Ростов1 : 0Крылья Советов
21.11.2025 Россия — МФЛ 30-й тур 2 : 1Крылья Советов
09.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 15-й тур Крылья Советов1 : 1
08.11.2025 Россия — МФЛ 29-й тур Крылья Советов3 : 4
01.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 14-й тур 2 : 0Крылья Советов
31.10.2025 Россия — МФЛ 28-й тур 3 : 0Крылья Советов
21.11.2025 Россия — МФЛ 30-й тур Ростов3 : 0
08.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 15-й тур 0 : 1Ростов
07.11.2025 Россия — МФЛ 29-й тур 0 : 2Ростов
01.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 14-й тур Ростов0 : 1
31.10.2025 Россия — МФЛ 28-й тур 0 : 1Ростов
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура РПЛ: «Крылья Советов» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 13:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар1533
2 ЦСКА1633
3 Зенит1530
4 Локомотив М1530
5 Балтика1629
6 Спартак М1628
7 Рубин1623
8 Акрон1621
9 Ростов1518
10 Динамо М1517
11 Ахмат1616
12 Динамо Мх1514
13
Стыковая зона
Крылья Советов1514
14
Стыковая зона
Оренбург1612
15
Зона вылета
Сочи168
16
Зона вылета
Пари Нижний Новгород158

Отзывы и комментарии к матчу

