Верона - Парма 23 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 23-11-2025 13:30
Стадион: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
23 Ноября 2025 года в 14:30 (+03:00). Италия — Серия А, 12-й тур
Главный судья: Лука Пайретто (Турин, Италия);
Верона
Парма

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Парма, которое состоится 23 Ноября 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Верона
Верона
Парма
Парма
1 Италия вр Лоренцо Монтипо
37 Германия зщ Армель Белла-Котчап
15 Дания зщ Виктор Нельссон
6 Аргентина зщ Николас Валентини
7 Алжир зщ Рафик Белгали
12 Хорватия зщ Домагой Брадарич
11 Кот-д'Ивуар пз Жан-Даниэль Акпа Акпро
63 Италия пз Роберто Гальярдини
21 Нидерланды пз Абду Арруи
17 Бразилия нп Жиоване
16 Нигерия нп Гифт Орбан
40 Италия вр Эдоардо Корви
15 Италия зщ Энрико Дель Прато
5 Аргентина зщ Лаутаро Валенти
3 Сенегал зщ Абдулайе Ндиайе
27 Швейцария зщ Саша Бричги
18 Норвегия зщ Матиас Лёвик
10 Испания пз Адриан Бернабе
16 Бельгия пз Мандела Кейта
22 Дания пз Оливер Сёренсен
9 Аргентина нп Матео Пельегрино
32 Италия нп Патрик Кутроне
Главные тренеры
Италия Паоло Дзанетти
Испания Карлос Куэста
История личных встреч
31.03.2025 Италия — Серия А 30-й тур Верона0 : 0Парма
15.12.2024 Италия — Серия А 16-й тур Парма2 : 3Верона
15.02.2021 Италия - Серия А 22-й тур Верона2 : 1Парма
04.10.2020 Италия - Серия А 3-й тур Парма1 : 0Верона
01.07.2020 Италия - Серия А 29-й тур Верона3 : 2Парма
29.10.2019 Италия - Серия А 10-й тур Парма0 : 1Верона
24.05.2015 Италия - Серия А 37-й тур Парма2 : 2Верона
11.01.2015 Италия - Серия А 18-й тур Верона3 : 1Парма
09.03.2014 Италия - Серия А 27-й тур Парма2 : 0Верона
20.10.2013 Италия - Серия А 8-й тур Верона3 : 2Парма
08.11.2025 Италия — Серия А 11-й тур 0 : 0Верона
02.11.2025 Италия — Серия А 10-й тур Верона1 : 2
29.10.2025 Италия — Серия А 9-й тур 3 : 1Верона
26.10.2025 Италия — Серия А 8-й тур Верона2 : 2
18.10.2025 Италия — Серия А 7-й тур 0 : 0Верона
08.11.2025 Италия — Серия А 11-й тур Парма2 : 2
02.11.2025 Италия — Серия А 10-й тур Парма1 : 3
29.10.2025 Италия — Серия А 9-й тур 2 : 1Парма
25.10.2025 Италия — Серия А 8-й тур Парма0 : 0
19.10.2025 Италия — Серия А 7-й тур 0 : 0Парма
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М1124
2
Лига чемпионов
Рома1124
3
Лига чемпионов
Болонья1224
4
Лига чемпионов
Милан1122
5
Лига Европы
Наполи1122
6
Лига конференций
Ювентус1220
7 Комо1118
8 Сассуоло1116
9 Лацио1115
10 Удинезе1215
11 Кремонезе1114
12 Торино1114
13 Аталанта1113
14 Кальяри1211
15 Лечче1110
16 Пиза119
17 Парма118
18
Зона вылета
Дженоа128
19
Зона вылета
Фиорентина126
20
Зона вылета
Верона116

