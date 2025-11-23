Верона - Парма 23 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 23-11-2025 13:30
Стадион: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
23 Ноября 2025 года в 14:30 (+03:00). Италия — Серия А, 12-й тур
Главный судья: Лука Пайретто (Турин, Италия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Парма, которое состоится 23 Ноября 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Верона
Верона
Парма
Парма
|1
|вр
|Лоренцо Монтипо
|37
|зщ
|Армель Белла-Котчап
|15
|зщ
|Виктор Нельссон
|6
|зщ
|Николас Валентини
|7
|зщ
|Рафик Белгали
|12
|зщ
|Домагой Брадарич
|11
|пз
|Жан-Даниэль Акпа Акпро
|63
|пз
|Роберто Гальярдини
|21
|пз
|Абду Арруи
|17
|нп
|Жиоване
|16
|нп
|Гифт Орбан
|40
|вр
|Эдоардо Корви
|15
|зщ
|Энрико Дель Прато
|5
|зщ
|Лаутаро Валенти
|3
|зщ
|Абдулайе Ндиайе
|27
|зщ
|Саша Бричги
|18
|зщ
|Матиас Лёвик
|10
|пз
|Адриан Бернабе
|16
|пз
|Мандела Кейта
|22
|пз
|Оливер Сёренсен
|9
|нп
|Матео Пельегрино
|32
|нп
|Патрик Кутроне
Главные тренеры
|Паоло Дзанетти
|Карлос Куэста
История личных встреч
|31.03.2025
|Италия — Серия А
|30-й тур
|0 : 0
|15.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|2 : 3
|15.02.2021
|Италия - Серия А
|22-й тур
|2 : 1
|04.10.2020
|Италия - Серия А
|3-й тур
|1 : 0
|01.07.2020
|Италия - Серия А
|29-й тур
|3 : 2
|29.10.2019
|Италия - Серия А
|10-й тур
|0 : 1
|24.05.2015
|Италия - Серия А
|37-й тур
|2 : 2
|11.01.2015
|Италия - Серия А
|18-й тур
|3 : 1
|09.03.2014
|Италия - Серия А
|27-й тур
|2 : 0
|20.10.2013
|Италия - Серия А
|8-й тур
|3 : 2
|08.11.2025
|Италия — Серия А
|11-й тур
|0 : 0
|02.11.2025
|Италия — Серия А
|10-й тур
|1 : 2
|29.10.2025
|Италия — Серия А
|9-й тур
|3 : 1
|26.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|2 : 2
|18.10.2025
|Италия — Серия А
|7-й тур
|0 : 0
|08.11.2025
|Италия — Серия А
|11-й тур
|2 : 2
|02.11.2025
|Италия — Серия А
|10-й тур
|1 : 3
|29.10.2025
|Италия — Серия А
|9-й тур
|2 : 1
|25.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|0 : 0
|19.10.2025
|Италия — Серия А
|7-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|11
|24
| 2
Лига чемпионов
|Рома
|11
|24
| 3
Лига чемпионов
|Болонья
|12
|24
| 4
Лига чемпионов
|Милан
|11
|22
| 5
Лига Европы
|Наполи
|11
|22
| 6
Лига конференций
|Ювентус
|12
|20
|7
|Комо
|11
|18
|8
|Сассуоло
|11
|16
|9
|Лацио
|11
|15
|10
|Удинезе
|12
|15
|11
|Кремонезе
|11
|14
|12
|Торино
|11
|14
|13
|Аталанта
|11
|13
|14
|Кальяри
|12
|11
|15
|Лечче
|11
|10
|16
|Пиза
|11
|9
|17
|Парма
|11
|8
| 18
Зона вылета
|Дженоа
|12
|8
| 19
Зона вылета
|Фиорентина
|12
|6
| 20
Зона вылета
|Верона
|11
|6