Осер - Лион 23 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 23-11-2025 16:00
Стадион: Аббе Дешам (Осер, Франция), вместимость: 23467
23 Ноября 2025 года в 17:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 13-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция);
Осер
Лион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осер - Лион, которое состоится 23 Ноября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Аббе Дешам (Осер, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Осер
Осер
Лион
Лион
16ГвианаврДонован Леон
20Кот-д'ИвуарзщСинали Дьоманде
92Кот-д'ИвуарзщКлеман Акпа
22НорвегиязщФредрик Оппегорд
29ФранцияпзМарвен Сеная
42ГанапзЭлиша Овусу
34ФранцияпзРуди Матондо
5ФранцияпзКевин Дануа
23ГанапзИбрахим Осман
10МалинпЛассин Синайоко
19КамеруннпДэнни Намасо
1СловакияврДоминик Грейф
21НидерландызщРубен Клюйверт
22АнголазщКлинтон Мата
19СенегалзщМусса Ньякате
16Бразилиязщ Абнер
98АнглиязщЭйнсли Мэйтленд-Найлс
6СШАпзТаннер Тессманн
39ФранцияпзМатис де Карвалью
44ФранцияпзХалис Мера
18АлжирпзРашид Геззаль
17ПортугалиянпАфонсу Морейра
Главные тренеры
ФранцияКристоф Пеллиссье
История личных встреч
13.04.2025Франция — Лига 129-й турОсер1 : 3Лион
27.10.2024Франция — Лига 19-й турЛион2 : 2Осер
17.02.2023Франция - Лига 124-й турОсер2 : 1Лион
31.08.2022Франция - Лига 15-й турЛион2 : 1Осер
07.04.2012Франция - Лига 131-й турЛион2 : 1Осер
27.11.2011Франция - Лига 115-й турОсер0 : 3Лион
11.05.2011Франция - Лига 135-й турОсер4 : 0Лион
22.12.2010Франция - Лига 119-й турЛион1 : 1Осер
05.05.2010Франция - Лига 136-й турЛион2 : 1Осер
22.08.2009Франция - Лига 13-й турОсер0 : 3Лион
09.11.2025Франция — Лига 112-й тур2 : 0Осер
01.11.2025Франция — Лига 111-й турОсер0 : 1
29.10.2025Франция — Лига 110-й тур3 : 0Осер
26.10.2025Франция — Лига 19-й турОсер0 : 1
19.10.2025Франция — Лига 18-й тур2 : 2Осер
09.11.2025Франция — Лига 112-й турЛион2 : 3
06.11.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 4-й тур2 : 0Лион
02.11.2025Франция — Лига 111-й тур0 : 0Лион
29.10.2025Франция — Лига 110-й тур3 : 3Лион
26.10.2025Франция — Лига 19-й турЛион2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Марсель1328
2
Лига чемпионов
Ланс1328
3
Лига чемпионов
ПСЖ1227
4
Лига чемпионов
Страсбург1322
5
Лига Европы
Лилль1220
6
Лига конференций
Монако1220
7 Лион1220
8 Ренн1218
9 Ницца1317
10 Тулуза1216
11 Париж1214
12 Гавр1214
13 Анже1213
14 Метц1211
15 Брест1210
16
Стыковая зона
Нант1210
17
Зона вылета
Лорьян1210
18
Зона вылета
Осер127

Отзывы и комментарии к матчу

