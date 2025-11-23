Осер - Лион 23 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 23-11-2025 16:00
Стадион: Аббе Дешам (Осер, Франция), вместимость: 23467
23 Ноября 2025 года в 17:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 13-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осер - Лион, которое состоится 23 Ноября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Аббе Дешам (Осер, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Осер
Лион
|16
|вр
|Донован Леон
|20
|зщ
|Синали Дьоманде
|92
|зщ
|Клеман Акпа
|22
|зщ
|Фредрик Оппегорд
|29
|пз
|Марвен Сеная
|42
|пз
|Элиша Овусу
|34
|пз
|Руди Матондо
|5
|пз
|Кевин Дануа
|23
|пз
|Ибрахим Осман
|10
|нп
|Лассин Синайоко
|19
|нп
|Дэнни Намасо
|1
|вр
|Доминик Грейф
|21
|зщ
|Рубен Клюйверт
|22
|зщ
|Клинтон Мата
|19
|зщ
|Мусса Ньякате
|16
|зщ
|Абнер
|98
|зщ
|Эйнсли Мэйтленд-Найлс
|6
|пз
|Таннер Тессманн
|39
|пз
|Матис де Карвалью
|44
|пз
|Халис Мера
|18
|пз
|Рашид Геззаль
|17
|нп
|Афонсу Морейра
Главные тренеры
|Кристоф Пеллиссье
История личных встреч
|13.04.2025
|Франция — Лига 1
|29-й тур
|1 : 3
|27.10.2024
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|2 : 2
|17.02.2023
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|2 : 1
|31.08.2022
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|2 : 1
|07.04.2012
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|2 : 1
|27.11.2011
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|0 : 3
|11.05.2011
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|4 : 0
|22.12.2010
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|1 : 1
|05.05.2010
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|2 : 1
|22.08.2009
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|0 : 3
|09.11.2025
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|2 : 0
|01.11.2025
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|0 : 1
|29.10.2025
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|3 : 0
|26.10.2025
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|0 : 1
|19.10.2025
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|2 : 2
|09.11.2025
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|2 : 3
|06.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 0
|02.11.2025
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|0 : 0
|29.10.2025
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|3 : 3
|26.10.2025
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Марсель
|13
|28
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|13
|28
| 3
Лига чемпионов
|ПСЖ
|12
|27
| 4
Лига чемпионов
|Страсбург
|13
|22
| 5
Лига Европы
|Лилль
|12
|20
| 6
Лига конференций
|Монако
|12
|20
|7
|Лион
|12
|20
|8
|Ренн
|12
|18
|9
|Ницца
|13
|17
|10
|Тулуза
|12
|16
|11
|Париж
|12
|14
|12
|Гавр
|12
|14
|13
|Анже
|12
|13
|14
|Метц
|12
|11
|15
|Брест
|12
|10
| 16
Стыковая зона
|Нант
|12
|10
| 17
Зона вылета
|Лорьян
|12
|10
| 18
Зона вылета
|Осер
|12
|7