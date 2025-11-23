05:10 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 23 ноября
Свернуть список

Нант - Лорьян 23 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 23-11-2025 18:15
Стадион: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38285
23 Ноября 2025 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 13-й тур
Главный судья: Рюдди Бюке (Амьен, Франция);
Нант
Лорьян

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Лорьян, которое состоится 23 Ноября 2025 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нант
Нант
Лорьян
Лорьян
30ШвецияврПатрик Карльгрен
98ФранциязщКельвен Амьен-Аду
6НигериязщЧидози Авазим
78ФранциязщТилель Тати
3ФранциязщНиколя Козза
80ФранциязщДжуниор Мванга
5Южная КореяпзКвон Хёк Кю
8ФранцияпзЙоанн Лепенан
90ФранциянпЯссин Бенхаттаб
19МарокконпЮссеф Эль-Араби
10ФранциянпМаттис Аблин
38ШвейцарияврИвон Мвого
5Кот-д'ИвуарзщБамо Мейте
3ТунисзщМонтассар Тальби
93НорвегиязщЙоэль Мугиша
43Буркина-ФасозщАрсен Куасси
44КамерунпзДарлин Йонгва
62КамерунпзАртур Эбонг
6ФранцияпзЛоран Абергель
29ТогопзДерман Карим
10ФранцияпзПабло Пажи
15БениннпАйегун Тосин
Главные тренеры
ФранцияАнтуан Комбуаре
ФранцияОливье Панталони
История личных встреч
24.02.2024Франция - Лига 123-й турЛорьян0 : 1Нант
23.09.2023Франция - Лига 16-й турНант5 : 3Лорьян
12.02.2023Франция - Лига 123-й турНант1 : 0Лорьян
11.09.2022Франция - Лига 17-й турЛорьян3 : 2Нант
23.01.2022Франция - Лига 122-й турНант4 : 2Лорьян
05.12.2021Франция - Лига 117-й турЛорьян0 : 1Нант
21.03.2021Франция - Лига 130-й турНант1 : 1Лорьян
08.11.2020Франция - Лига 110-й турЛорьян0 : 2Нант
29.04.2017Франция - Лига 135-й турНант1 : 0Лорьян
15.10.2016Франция - Лига 19-й турЛорьян1 : 2Нант
08.11.2025Франция — Лига 112-й тур1 : 1Нант
02.11.2025Франция — Лига 111-й турНант0 : 2
29.10.2025Франция — Лига 110-й турНант3 : 5
24.10.2025Франция — Лига 19-й тур1 : 2Нант
19.10.2025Франция — Лига 18-й турНант0 : 2
09.11.2025Франция — Лига 112-й турЛорьян1 : 1
02.11.2025Франция — Лига 111-й тур3 : 0Лорьян
29.10.2025Франция — Лига 110-й турЛорьян1 : 1
26.10.2025Франция — Лига 19-й тур2 : 0Лорьян
19.10.2025Франция — Лига 18-й турЛорьян3 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Марсель1328
2
Лига чемпионов
Ланс1328
3
Лига чемпионов
ПСЖ1227
4
Лига чемпионов
Страсбург1322
5
Лига Европы
Лилль1220
6
Лига конференций
Монако1220
7 Лион1220
8 Ренн1218
9 Ницца1317
10 Тулуза1216
11 Париж1214
12 Гавр1214
13 Анже1213
14 Метц1211
15 Брест1210
16
Стыковая зона
Нант1210
17
Зона вылета
Лорьян1210
18
Зона вылета
Осер127

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close