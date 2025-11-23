Нант - Лорьян 23 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 23-11-2025 18:15
Стадион: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38285
23 Ноября 2025 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 13-й тур
Главный судья: Рюдди Бюке (Амьен, Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Лорьян, которое состоится 23 Ноября 2025 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нант
Нант
Лорьян
Лорьян
|30
|вр
|Патрик Карльгрен
|98
|зщ
|Кельвен Амьен-Аду
|6
|зщ
|Чидози Авазим
|78
|зщ
|Тилель Тати
|3
|зщ
|Николя Козза
|80
|зщ
|Джуниор Мванга
|5
|пз
|Квон Хёк Кю
|8
|пз
|Йоанн Лепенан
|90
|нп
|Яссин Бенхаттаб
|19
|нп
|Юссеф Эль-Араби
|10
|нп
|Маттис Аблин
|38
|вр
|Ивон Мвого
|5
|зщ
|Бамо Мейте
|3
|зщ
|Монтассар Тальби
|93
|зщ
|Йоэль Мугиша
|43
|зщ
|Арсен Куасси
|44
|пз
|Дарлин Йонгва
|62
|пз
|Артур Эбонг
|6
|пз
|Лоран Абергель
|29
|пз
|Дерман Карим
|10
|пз
|Пабло Пажи
|15
|нп
|Айегун Тосин
Главные тренеры
|Антуан Комбуаре
|Оливье Панталони
История личных встреч
|24.02.2024
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|0 : 1
|23.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|5 : 3
|12.02.2023
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|1 : 0
|11.09.2022
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|3 : 2
|23.01.2022
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|4 : 2
|05.12.2021
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|0 : 1
|21.03.2021
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|1 : 1
|08.11.2020
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|0 : 2
|29.04.2017
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|1 : 0
|15.10.2016
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|1 : 2
|08.11.2025
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|1 : 1
|02.11.2025
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|0 : 2
|29.10.2025
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|3 : 5
|24.10.2025
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|1 : 2
|19.10.2025
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|0 : 2
|09.11.2025
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|1 : 1
|02.11.2025
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|3 : 0
|29.10.2025
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|1 : 1
|26.10.2025
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|2 : 0
|19.10.2025
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|3 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Марсель
|13
|28
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|13
|28
| 3
Лига чемпионов
|ПСЖ
|12
|27
| 4
Лига чемпионов
|Страсбург
|13
|22
| 5
Лига Европы
|Лилль
|12
|20
| 6
Лига конференций
|Монако
|12
|20
|7
|Лион
|12
|20
|8
|Ренн
|12
|18
|9
|Ницца
|13
|17
|10
|Тулуза
|12
|16
|11
|Париж
|12
|14
|12
|Гавр
|12
|14
|13
|Анже
|12
|13
|14
|Метц
|12
|11
|15
|Брест
|12
|10
| 16
Стыковая зона
|Нант
|12
|10
| 17
Зона вылета
|Лорьян
|12
|10
| 18
Зона вылета
|Осер
|12
|7