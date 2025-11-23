05:10 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 23 ноября
Свернуть список

Брест - Метц 23 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 23-11-2025 18:15
Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 15931
23 Ноября 2025 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 13-й тур
Главный судья: Гаэль Ангула (Франция);
Брест
Метц

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Метц, которое состоится 23 Ноября 2025 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брест
Брест
Метц
Метц
30ФранцияврГрегуар Кудер
77ФранциязщКенни Лала
5ФранциязщБрендан Шардонне
44ФранциязщСумайла Кулибали
12Кот-д'ИвуарзщЛюк Зогбе
13ФранцияпзЖорис Шотар
8ФранцияпзЮго Маньетти
17Гвинея-БисаунпМама Бальде
10ФранциянпРомен дель Кастильо
99СенегалнпПате Мбуп
19ФранциянпЛюдовик Ажорк
1ДанияврДжонатан Фишер
39Кот-д'ИвуарзщКоффи Куао
5Кот-д'ИвуарзщЖан-Филипп Гбамен
15ГаназщТерри Йегбе
2ФранциязщМаксим Колен
12СенегалпзАльфа Туре
20ФранцияпзЖесси Деменге
10ФранцияпзГотье Эн
7ГрузияпзГеоргий Цитаишвили
14СенегалнпЧейх Сабали
30СенегалнпХабиб Диалло
Главные тренеры
ФранцияЭрик Руа
ФранцияСтефан Ле Миньян
История личных встреч
07.04.2024Франция - Лига 128-й турБрест4 : 3Метц
10.12.2023Франция - Лига 115-й турМетц0 : 1Брест
24.04.2022Франция - Лига 134-й турМетц0 : 1Брест
26.09.2021Франция - Лига 18-й турБрест1 : 2Метц
31.01.2021Франция - Лига 122-й турБрест2 : 4Метц
29.11.2020Франция - Лига 112-й турМетц0 : 2Брест
30.10.2019Франция - Кубок лиги1/16 финалаМетц1 : 1 3 : 4Брест
05.10.2019Франция - Лига 19-й турБрест2 : 0Метц
17.05.2019Франция - Лига 238-й турМетц1 : 0Брест
30.07.2018Франция - Лига 21-й турБрест0 : 1Метц
08.11.2025Франция — Лига 112-й тур3 : 0Брест
02.11.2025Франция — Лига 111-й турБрест0 : 0
29.10.2025Франция — Лига 110-й тур1 : 0Брест
25.10.2025Франция — Лига 19-й турБрест0 : 3
19.10.2025Франция — Лига 18-й тур3 : 3Брест
09.11.2025Франция — Лига 112-й турМетц2 : 1
02.11.2025Франция — Лига 111-й тур0 : 2Метц
29.10.2025Франция — Лига 110-й турМетц2 : 0
26.10.2025Франция — Лига 19-й тур6 : 1Метц
19.10.2025Франция — Лига 18-й тур4 : 0Метц
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Марсель1328
2
Лига чемпионов
Ланс1328
3
Лига чемпионов
ПСЖ1227
4
Лига чемпионов
Страсбург1322
5
Лига Европы
Лилль1220
6
Лига конференций
Монако1220
7 Лион1220
8 Ренн1218
9 Ницца1317
10 Тулуза1216
11 Париж1214
12 Гавр1214
13 Анже1213
14 Метц1211
15 Брест1210
16
Стыковая зона
Нант1210
17
Зона вылета
Лорьян1210
18
Зона вылета
Осер127

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close