Брест - Метц 23 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 23-11-2025 18:15
Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 15931
23 Ноября 2025 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 13-й тур
Главный судья: Гаэль Ангула (Франция);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Метц, которое состоится 23 Ноября 2025 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брест
Брест
Метц
Метц
|30
|вр
|Грегуар Кудер
|77
|зщ
|Кенни Лала
|5
|зщ
|Брендан Шардонне
|44
|зщ
|Сумайла Кулибали
|12
|зщ
|Люк Зогбе
|13
|пз
|Жорис Шотар
|8
|пз
|Юго Маньетти
|17
|нп
|Мама Бальде
|10
|нп
|Ромен дель Кастильо
|99
|нп
|Пате Мбуп
|19
|нп
|Людовик Ажорк
|1
|вр
|Джонатан Фишер
|39
|зщ
|Коффи Куао
|5
|зщ
|Жан-Филипп Гбамен
|15
|зщ
|Терри Йегбе
|2
|зщ
|Максим Колен
|12
|пз
|Альфа Туре
|20
|пз
|Жесси Деменге
|10
|пз
|Готье Эн
|7
|пз
|Георгий Цитаишвили
|14
|нп
|Чейх Сабали
|30
|нп
|Хабиб Диалло
Главные тренеры
|Эрик Руа
|Стефан Ле Миньян
История личных встреч
|07.04.2024
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|4 : 3
|10.12.2023
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|0 : 1
|24.04.2022
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|0 : 1
|26.09.2021
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 2
|31.01.2021
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|2 : 4
|29.11.2020
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|0 : 2
|30.10.2019
|Франция - Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 1 3 : 4
|05.10.2019
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|2 : 0
|17.05.2019
|Франция - Лига 2
|38-й тур
|1 : 0
|30.07.2018
|Франция - Лига 2
|1-й тур
|0 : 1
|08.11.2025
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|3 : 0
|02.11.2025
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|0 : 0
|29.10.2025
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|1 : 0
|25.10.2025
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|0 : 3
|19.10.2025
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|3 : 3
|09.11.2025
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|2 : 1
|02.11.2025
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|0 : 2
|29.10.2025
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|2 : 0
|26.10.2025
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|6 : 1
|19.10.2025
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Марсель
|13
|28
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|13
|28
| 3
Лига чемпионов
|ПСЖ
|12
|27
| 4
Лига чемпионов
|Страсбург
|13
|22
| 5
Лига Европы
|Лилль
|12
|20
| 6
Лига конференций
|Монако
|12
|20
|7
|Лион
|12
|20
|8
|Ренн
|12
|18
|9
|Ницца
|13
|17
|10
|Тулуза
|12
|16
|11
|Париж
|12
|14
|12
|Гавр
|12
|14
|13
|Анже
|12
|13
|14
|Метц
|12
|11
|15
|Брест
|12
|10
| 16
Стыковая зона
|Нант
|12
|10
| 17
Зона вылета
|Лорьян
|12
|10
| 18
Зона вылета
|Осер
|12
|7