Цинциннати - Интер Майами 24 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 24-11-2025 00:00
Стадион: Ти-Кью-Эл Стэдиум (Цинциннати, США), вместимость: 26000
24 Ноября 2025 года в 01:00 (+03:00). США — Major League Soccer, 1/4 финала
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Цинциннати - Интер Майами, которое состоится 24 Ноября 2025 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: США — Major League Soccer, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Ти-Кью-Эл Стэдиум (Цинциннати, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Цинциннати
Цинциннати
Интер Майами
Майами
Главные тренеры
|Хавьер Маскерано
История личных встреч
|27.07.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|0 : 0
|17.07.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|3 : 0
|25.08.2024
|США — Major League Soccer
|МЛС
|2 : 0
|07.07.2024
|США — Major League Soccer
|МЛС
|6 : 1
|08.10.2023
|США — Major League Soccer
|США - MLS
|0 : 1
|02.04.2023
|США — Major League Soccer
|США - MLS
|1 : 0
|31.07.2022
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|4 : 4
|19.03.2022
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|3 : 1
|24.10.2021
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|5 : 1
|05.09.2021
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|0 : 1
|09.11.2025
|США — Major League Soccer
|1/8 финала
|2 : 1
|03.11.2025
|США — Major League Soccer
|1/8 финала
|4 : 0
|28.10.2025
|США — Major League Soccer
|1/8 финала
|1 : 0
|19.10.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|3 : 0
|05.10.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|0 : 1
|09.11.2025
|США — Major League Soccer
|1/8 финала
|4 : 0
|02.11.2025
|США — Major League Soccer
|1/8 финала
|2 : 1
|25.10.2025
|США — Major League Soccer
|1/8 финала
|3 : 1
|19.10.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|2 : 5
|12.10.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|4 : 0
Турнирная таблица
Раунд плей-ин
| Чикаго Файр
Орландо Сити
|3 : 1
| Портленд Тимберс
Реал Солт-Лейк
|3 : 1
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Интер Майами
Нэшвилл
|3 : 1
|2 : 1
| Филадельфия Юнион
Чикаго Файр
|2 : 2 4 : 2
|0 : 3
| Ванкувер Уайткэпс
Даллас
|3 : 0
|1 : 1 2 : 4
| Сан-Диего
Портленд Тимберс
|2 : 1
|2 : 2 3 : 2
|Команда
|1
|2
| Цинциннати
Коламбус Крю
|1 : 0
|4 : 0
| Миннесота Юнайтед
Сиэтл Саундерс
|0 : 0 3 : 2
|4 : 2
| Шарлотт
Нью-Йорк Сити
|0 : 1
|0 : 0 6 : 7
| Лос-Анджелес
Остин
|2 : 1
|1 : 4
1/4 финала
| Ванкувер Уайткэпс
Лос-Анджелес
|23.11
| Цинциннати
Интер Майами
|24.11
| Филадельфия Юнион
Нью-Йорк Сити
|24.11
| Сан-Диего
Миннесота Юнайтед
|25.11
1/2 финала
| Winner QF3
Winner QF4
|30.11
| Winner QF1
Winner QF2
|30.11
Финал
| Winner SF1
Winner SF2
|06.12