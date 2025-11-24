05:10 ()
Цинциннати - Интер Майами 24 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 24-11-2025 00:00
Стадион: Ти-Кью-Эл Стэдиум (Цинциннати, США), вместимость: 26000
24 Ноября 2025 года в 01:00 (+03:00). США — Major League Soccer, 1/4 финала
Цинциннати
Интер Майами

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Цинциннати - Интер Майами, которое состоится 24 Ноября 2025 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: США — Major League Soccer, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Ти-Кью-Эл Стэдиум (Цинциннати, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Цинциннати
Цинциннати
Интер Майами
Майами
Главные тренеры
Аргентина Хавьер Маскерано
История личных встреч
27.07.2025 США — Major League Soccer МЛС Интер Майами0 : 0Цинциннати
17.07.2025 США — Major League Soccer МЛС Цинциннати3 : 0Интер Майами
25.08.2024 США — Major League Soccer МЛС Интер Майами2 : 0Цинциннати
07.07.2024 США — Major League Soccer МЛС Цинциннати6 : 1Интер Майами
08.10.2023 США — Major League Soccer США - MLS Интер Майами0 : 1Цинциннати
02.04.2023 США — Major League Soccer США - MLS Цинциннати1 : 0Интер Майами
31.07.2022 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Интер Майами4 : 4Цинциннати
19.03.2022 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Цинциннати3 : 1Интер Майами
24.10.2021 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Интер Майами5 : 1Цинциннати
05.09.2021 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Цинциннати0 : 1Интер Майами
09.11.2025 США — Major League Soccer 1/8 финала Цинциннати2 : 1
03.11.2025 США — Major League Soccer 1/8 финала 4 : 0Цинциннати
28.10.2025 США — Major League Soccer 1/8 финала Цинциннати1 : 0
19.10.2025 США — Major League Soccer МЛС Цинциннати3 : 0
05.10.2025 США — Major League Soccer МЛС 0 : 1Цинциннати
09.11.2025 США — Major League Soccer 1/8 финала Интер Майами4 : 0
02.11.2025 США — Major League Soccer 1/8 финала 2 : 1Интер Майами
25.10.2025 США — Major League Soccer 1/8 финала Интер Майами3 : 1
19.10.2025 США — Major League Soccer МЛС 2 : 5Интер Майами
12.10.2025 США — Major League Soccer МЛС Интер Майами4 : 0
Турнирная таблица
Раунд плей-ин
Чикаго Файр
Орландо Сити
3 : 1
Портленд Тимберс
Реал Солт-Лейк
3 : 1
1/8 финала
Команда12
Интер Майами
Нэшвилл
3 : 1 2 : 1
Филадельфия Юнион
Чикаго Файр
2 : 2 4 : 2 0 : 3
Ванкувер Уайткэпс
Даллас
3 : 0 1 : 1 2 : 4
Сан-Диего
Портленд Тимберс
2 : 1 2 : 2 3 : 2
Команда12
Цинциннати
Коламбус Крю
1 : 0 4 : 0
Миннесота Юнайтед
Сиэтл Саундерс
0 : 0 3 : 2 4 : 2
Шарлотт
Нью-Йорк Сити
0 : 1 0 : 0 6 : 7
Лос-Анджелес
Остин
2 : 1 1 : 4
1/4 финала
Ванкувер Уайткэпс
Лос-Анджелес
23.11
Цинциннати
Интер Майами
24.11
Филадельфия Юнион
Нью-Йорк Сити
24.11
Сан-Диего
Миннесота Юнайтед
25.11
1/2 финала
Winner QF3
Winner QF4
30.11
Winner QF1
Winner QF2
30.11
Финал
Winner SF1
Winner SF2
06.12

Отзывы и комментарии к матчу

