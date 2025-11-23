05:11 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 23 ноября
Свернуть список

Славия-Мозырь - Минск 23 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 23-11-2025 15:00
Стадион: Юность (Мозырь, Беларусь), вместимость: 5353
23 Ноября 2025 года в 16:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 29-й тур
Славия-Мозырь
Минск

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Славия-Мозырь - Минск, которое состоится 23 Ноября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Мозырь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Славия-Мозырь
Мозырь
Минск
Минск
История личных встреч
27.06.2025 Беларусь — Высшая лига 14-й тур Минск2 : 2Славия-Мозырь
02.11.2024 Беларусь — Высшая лига 27-й тур Минск1 : 1Славия-Мозырь
16.06.2024 Беларусь — Высшая лига 12-й тур Славия-Мозырь1 : 1Минск
04.08.2023 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Славия-Мозырь1 : 0Минск
17.03.2023 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Минск2 : 0Славия-Мозырь
18.10.2022 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Минск5 : 0Славия-Мозырь
19.06.2022 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Славия-Мозырь4 : 2Минск
24.10.2021 Беларусь - Высшая лига 27-й тур Минск0 : 6Славия-Мозырь
11.06.2021 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Славия-Мозырь1 : 2Минск
21.10.2020 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Минск2 : 1Славия-Мозырь
09.11.2025 Беларусь — Высшая лига 28-й тур 1 : 1Славия-Мозырь
01.11.2025 Беларусь — Высшая лига 27-й тур Славия-Мозырь2 : 0
25.10.2025 Беларусь — Высшая лига 26-й тур Славия-Мозырь2 : 1
18.10.2025 Беларусь — Высшая лига 25-й тур 3 : 2Славия-Мозырь
05.10.2025 Беларусь — Высшая лига 24-й тур Славия-Мозырь3 : 1
08.11.2025 Беларусь — Высшая лига 28-й тур Минск1 : 4
02.11.2025 Беларусь — Высшая лига 27-й тур 0 : 1Минск
24.10.2025 Беларусь — Высшая лига 26-й тур Минск2 : 2
19.10.2025 Беларусь — Высшая лига 25-й тур 4 : 1Минск
03.10.2025 Беларусь — Высшая лига 24-й тур Минск1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
МЛ Витебск2864
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн2859
3
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь2854
4 Динамо-Брест2848
5 Неман2945
6 Торпедо-БелАЗ2845
7 Ислочь2845
8 Минск2845
9 Гомель2840
10 БАТЭ2837
11 Арсенал Дз2933
12 Витебск2928
13 Нафтан2825
14
Стыковая зона
Сморгонь2825
15
Зона вылета
Слуцк2921
16
Зона вылета
Молодечно2811

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close