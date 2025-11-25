22:31 ()
Свернуть список

Арсенал Т - Рубин 25 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 25-11-2025 19:30
Стадион: Арсенал (Тула, Россия), вместимость: 20048
25 Ноября 2025 года в 20:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Главный судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия);
Арсенал Т
Рубин

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал Т - Рубин, которое состоится 25 Ноября 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов), оно проводится на стадионе: Арсенал (Тула, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал Т
Тула
Рубин
Казань
Главные тренеры
Россия Дмитрий Иванович Гунько
Россия Рашид Маматкулович Рахимов
История личных встреч
21.04.2023 Россия - Мелбет Первая лига 28-й тур Арсенал Т0 : 1Рубин
01.10.2022 Россия - Мелбет Первая лига 12-й тур Рубин1 : 2Арсенал Т
24.04.2022 Россия — Премьер-Лига 26-й тур Рубин1 : 0Арсенал Т
30.07.2021 Россия — Премьер-Лига 2-й тур Арсенал Т0 : 3Рубин
08.05.2021 Россия — Премьер-Лига 29-й тур Арсенал Т2 : 4Рубин
31.10.2020 Россия — Премьер-Лига 13-й тур Рубин3 : 1Арсенал Т
14.03.2020 Россия - Премьер-Лига 22-й тур Арсенал Т0 : 1Рубин
18.08.2019 Россия - Премьер-Лига 6-й тур Рубин1 : 0Арсенал Т
07.04.2019 Россия - Премьер-Лига 22-й тур Рубин0 : 0Арсенал Т
22.09.2018 Россия - Премьер-Лига 8-й тур Арсенал Т2 : 2Рубин
22.11.2025 Россия — Лига PARI 20-й тур Арсенал Т1 : 1
16.11.2025 Россия — Лига PARI 19-й тур 1 : 2Арсенал Т
08.11.2025 Россия — Лига PARI 18-й тур Арсенал Т1 : 0
03.11.2025 Россия — Лига PARI 17-й тур 1 : 2Арсенал Т
30.10.2025 Fonbet Кубок России 1/8 финала 2 : 3Арсенал Т
22.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 16-й тур Рубин1 : 0
21.11.2025 Россия — МФЛ 30-й тур 2 : 0Рубин
08.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 15-й тур 0 : 0Рубин
07.11.2025 Россия — МФЛ 29-й тур Рубин2 : 3
01.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 14-й тур Рубин0 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Кубка России Пути регионов: «Арсенал» — «Рубин». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
Команда12
Оренбург
Краснодар
1 : 3 26.11
Динамо Мх
ЦСКА
1 : 0 26.11
Команда12
Зенит
Динамо М
1 : 3 27.11
Спартак М
Локомотив М
3 : 1 26.11
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Торпедо М
Балтика
25.11
Арсенал Т
Рубин
25.11
Нефтехимик
Ростов
26.11
КАМАЗ
Крылья Советов
27.11

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close