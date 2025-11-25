Арсенал Т - Рубин 25 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 25-11-2025 19:30
Стадион: Арсенал (Тула, Россия), вместимость: 20048
25 Ноября 2025 года в 20:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Главный судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал Т - Рубин, которое состоится 25 Ноября 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов), оно проводится на стадионе: Арсенал (Тула, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал Т
Тула
Рубин
Казань
Главные тренеры
|Дмитрий Иванович Гунько
|Рашид Маматкулович Рахимов
История личных встреч
|21.04.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|28-й тур
|0 : 1
|01.10.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|12-й тур
|1 : 2
|24.04.2022
|Россия — Премьер-Лига
|26-й тур
|1 : 0
|30.07.2021
|Россия — Премьер-Лига
|2-й тур
|0 : 3
|08.05.2021
|Россия — Премьер-Лига
|29-й тур
|2 : 4
|31.10.2020
|Россия — Премьер-Лига
|13-й тур
|3 : 1
|14.03.2020
|Россия - Премьер-Лига
|22-й тур
|0 : 1
|18.08.2019
|Россия - Премьер-Лига
|6-й тур
|1 : 0
|07.04.2019
|Россия - Премьер-Лига
|22-й тур
|0 : 0
|22.09.2018
|Россия - Премьер-Лига
|8-й тур
|2 : 2
|22.11.2025
|Россия — Лига PARI
|20-й тур
|1 : 1
|16.11.2025
|Россия — Лига PARI
|19-й тур
|1 : 2
|08.11.2025
|Россия — Лига PARI
|18-й тур
|1 : 0
|03.11.2025
|Россия — Лига PARI
|17-й тур
|1 : 2
|30.10.2025
|Fonbet Кубок России
|1/8 финала
|2 : 3
|22.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 0
|21.11.2025
|Россия — МФЛ
|30-й тур
|2 : 0
|08.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 0
|07.11.2025
|Россия — МФЛ
|29-й тур
|2 : 3
|01.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Кубка России Пути регионов: «Арсенал» — «Рубин». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| Оренбург
Краснодар
|1 : 3
|26.11
| Динамо Мх
ЦСКА
|1 : 0
|26.11
|Команда
|1
|2
| Зенит
Динамо М
|1 : 3
|27.11
| Спартак М
Локомотив М
|3 : 1
|26.11
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
| Торпедо М
Балтика
|25.11
| Арсенал Т
Рубин
|25.11
| Нефтехимик
Ростов
|26.11
| КАМАЗ
Крылья Советов
|27.11