Лех П - Лозанна 27 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 27-11-2025 19:45
Стадион: Энеа (Познань, Польша), вместимость: 43269
27 Ноября 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, Общий этап. 4-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лех П - Лозанна, которое состоится 27 Ноября 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Общий этап. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Энеа (Познань, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лех П
Познань, Польша
Лозанна
Лозанна, Швейцария
Главные тренеры
|Петер Цейдлер
|Петер Цейдлер
История личных встреч
|23.11.2025
|Польша — Экстракласса
|16-й тур
|4 : 1
|09.11.2025
|Польша — Экстракласса
|15-й тур
|3 : 1
|06.11.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 3-й тур
|3 : 2
|02.11.2025
|Польша — Экстракласса
|14-й тур
|2 : 2
|26.10.2025
|Польша — Экстракласса
|13-й тур
|0 : 0
|23.11.2025
|Швейцария — Суперлига
|14-й тур
|1 : 0
|09.11.2025
|Швейцария — Суперлига
|13-й тур
|2 : 2
|06.11.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 1
|01.11.2025
|Швейцария — Суперлига
|12-й тур
|1 : 2
|29.10.2025
|Швейцария — Суперлига
|11-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Самсунспор
|3
|9
| 2
1/8 финала
|Целе
|3
|9
| 3
1/8 финала
|Майнц
|3
|9
| 4
1/8 финала
|АЕК Ларнака
|3
|7
| 5
1/8 финала
|Лозанна
|3
|7
| 6
1/8 финала
|Райо Вальекано
|3
|7
| 7
1/8 финала
|Страсбург
|3
|7
| 8
1/8 финала
|Фиорентина
|3
|6
| 9
Плей-офф
|Кристал Пэлас
|3
|6
| 10
Плей-офф
|Шахтёр
|3
|6
| 11
Плей-офф
|Дрита
|3
|5
| 12
Плей-офф
|КуПС
|3
|5
| 13
Плей-офф
|Ракув
|3
|5
| 14
Плей-офф
|Ягеллония
|3
|5
| 15
Плей-офф
|Ноа
|3
|4
| 16
Плей-офф
|Риека
|3
|4
| 17
Плей-офф
|Сигма Оломоуц
|3
|4
| 18
Плей-офф
|Университатя Кр
|3
|4
| 19
Плей-офф
|Линкольн
|3
|4
| 20
Плей-офф
|АЕК Афины
|3
|4
| 21
Плей-офф
|Шкендия
|3
|4
| 22
Плей-офф
|Спарта П
|3
|4
| 23
Плей-офф
|Динамо К
|3
|3
| 24
Плей-офф
|Лех П
|3
|3
|25
|Легия
|3
|3
|26
|АЗ Алкмар
|3
|3
|27
|Зриньски
|3
|3
|28
|Хеккен
|3
|2
|29
|Омония
|3
|2
|30
|Шелбурн
|3
|1
|31
|Шэмрок Роверс
|3
|1
|32
|Брейдаблик
|3
|1
|33
|Абердин
|3
|1
|34
|Слован Бр
|3
|0
|35
|Хамрун Спартанс
|3
|0
|36
|Рапид В
|3
|0