Оксфорд Юнайтед - Ипсвич Таун 28 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 28-11-2025 22:00
Стадион: Кассам (Оксфорд, Англия), вместимость: 12500
28 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 18-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оксфорд Юнайтед - Ипсвич Таун, которое состоится 28 Ноября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Кассам (Оксфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Оксфорд Юнайтед
Оксфорд
Ипсвич Таун
Ипсвич
Главные тренеры
|Гари Роуэтт
|Киран Маккенна
История личных встреч
|20.02.2021
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 30-й тур
|0 : 0
|01.12.2020
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 15-й тур
|0 : 0
|22.02.2020
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 35-й тур
|0 : 1
|14.01.2020
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 18-й тур
|0 : 0
|25.11.2025
|Англия — Чемпионшип
|17-й тур
|1 : 1
|22.11.2025
|Англия — Чемпионшип
|16-й тур
|1 : 1
|08.11.2025
|Англия — Чемпионшип
|15-й тур
|2 : 1
|04.11.2025
|Англия — Чемпионшип
|14-й тур
|0 : 3
|01.11.2025
|Англия — Чемпионшип
|13-й тур
|2 : 2
|25.11.2025
|Англия — Чемпионшип
|17-й тур
|0 : 2
|22.11.2025
|Англия — Чемпионшип
|16-й тур
|0 : 0
|08.11.2025
|Англия — Чемпионшип
|15-й тур
|1 : 4
|04.11.2025
|Англия — Чемпионшип
|14-й тур
|1 : 1
|01.11.2025
|Англия — Чемпионшип
|13-й тур
|1 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Ковентри Сити
|17
|40
| 2
Повышение
|Сток Сити
|17
|30
| 3
Плей-офф за повышение
|Мидлсбро
|17
|30
| 4
Плей-офф за повышение
|Миллуолл
|17
|28
| 5
Плей-офф за повышение
|Ипсвич Таун
|16
|27
| 6
Плей-офф за повышение
|Престон Норт Энд
|17
|27
|7
|Бристоль Сити
|17
|26
|8
|Дерби Каунти
|17
|26
|9
|Бирмингем Сити
|17
|25
|10
|Рексем
|17
|25
|11
|Халл Сити
|17
|25
|12
|Куинз Парк Рейнджерс
|17
|25
|13
|Саутгемптон
|17
|24
|14
|Уотфорд
|17
|24
|15
|Лестер Сити
|17
|24
|16
|Чарльтон Атлетик
|17
|23
|17
|Вест Бромвич Альбион
|17
|22
|18
|Блэкберн Роверс
|16
|19
|19
|Суонси Сити
|17
|17
|20
|Портсмут
|17
|17
|21
|Шеффилд Юнайтед
|17
|16
| 22
Зона вылета
|Оксфорд Юнайтед
|17
|15
| 23
Зона вылета
|Норвич Сити
|17
|10
| 24
Зона вылета
|Шеффилд Уэнсдей
|17
|-4