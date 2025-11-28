00:01 ()
Онлайн трансляции
Четверг 27 ноября
Пятница 28 ноября
Свернуть список

Оксфорд Юнайтед - Ипсвич Таун 28 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 28-11-2025 22:00
Стадион: Кассам (Оксфорд, Англия), вместимость: 12500
28 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 18-й тур
Оксфорд Юнайтед
Ипсвич Таун

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оксфорд Юнайтед - Ипсвич Таун, которое состоится 28 Ноября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Кассам (Оксфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оксфорд Юнайтед
Оксфорд
Ипсвич Таун
Ипсвич
Главные тренеры
Англия Гари Роуэтт
Англия Киран Маккенна
История личных встреч
20.02.2021 Англия - Первая лига Первая лига. 30-й тур Ипсвич Таун0 : 0Оксфорд Юнайтед
01.12.2020 Англия - Первая лига Первая лига. 15-й тур Оксфорд Юнайтед0 : 0Ипсвич Таун
22.02.2020 Англия - Первая лига Первая лига. 35-й тур Ипсвич Таун0 : 1Оксфорд Юнайтед
14.01.2020 Англия - Первая лига Первая лига. 18-й тур Оксфорд Юнайтед0 : 0Ипсвич Таун
25.11.2025 Англия — Чемпионшип 17-й тур 1 : 1Оксфорд Юнайтед
22.11.2025 Англия — Чемпионшип 16-й тур Оксфорд Юнайтед1 : 1
08.11.2025 Англия — Чемпионшип 15-й тур 2 : 1Оксфорд Юнайтед
04.11.2025 Англия — Чемпионшип 14-й тур Оксфорд Юнайтед0 : 3
01.11.2025 Англия — Чемпионшип 13-й тур Оксфорд Юнайтед2 : 2
25.11.2025 Англия — Чемпионшип 17-й тур 0 : 2Ипсвич Таун
22.11.2025 Англия — Чемпионшип 16-й тур Ипсвич Таун0 : 0
08.11.2025 Англия — Чемпионшип 15-й тур 1 : 4Ипсвич Таун
04.11.2025 Англия — Чемпионшип 14-й тур Ипсвич Таун1 : 1
01.11.2025 Англия — Чемпионшип 13-й тур 1 : 4Ипсвич Таун
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Ковентри Сити1740
2
Повышение
Сток Сити1730
3
Плей-офф за повышение
Мидлсбро1730
4
Плей-офф за повышение
Миллуолл1728
5
Плей-офф за повышение
Ипсвич Таун1627
6
Плей-офф за повышение
Престон Норт Энд1727
7 Бристоль Сити1726
8 Дерби Каунти1726
9 Бирмингем Сити1725
10 Рексем1725
11 Халл Сити1725
12 Куинз Парк Рейнджерс1725
13 Саутгемптон1724
14 Уотфорд1724
15 Лестер Сити1724
16 Чарльтон Атлетик1723
17 Вест Бромвич Альбион1722
18 Блэкберн Роверс1619
19 Суонси Сити1717
20 Портсмут1717
21 Шеффилд Юнайтед1716
22
Зона вылета
Оксфорд Юнайтед1715
23
Зона вылета
Норвич Сити1710
24
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей17-4

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close