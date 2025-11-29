04:47 ()
Париж - Осер 29 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 29-11-2025 20:00
Стадион: Жан Буен (Париж, Франция), вместимость: 20000
29 Ноября 2025 года в 21:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 14-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
Париж
Осер

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Париж - Осер, которое состоится 29 Ноября 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Жан Буен (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

35ГерманияврКевин Трапп
14МализщАмари Траоре
5СенегалзщМустафа Мбов
31ФранциязщСамир Шерги
28БельгиязщТибо де Смет
8ФранцияпзЛоанн Дусе
4ФранцияпзВенсан Маршетти
17ФранцияпзАдама Камара
10АлжирпзИлан Кеббаль
13ФранцияпзМатьё Кафаро
9ФранциянпВиллем Жеббель
16ГвианаврДонован Леон
20Кот-д'ИвуарзщСинали Дьоманде
92Кот-д'ИвуарзщКлеман Акпа
27ФранциязщЛамин Си
14ГанапзГидеон Менса
17МароккопзУссама Эль-Аззузи
34ФранцияпзРуди Матондо
5ФранцияпзКевин Дануа
10МалинпЛассин Синайоко
9ФранциянпСеку Мара
19КамеруннпДэнни Намасо
ФранцияКристоф Пеллиссье
История личных встреч
04.05.2024Франция - Лига 236-й турОсер2 : 0Париж
07.10.2023Франция - Лига 210-й турПариж0 : 2Осер
01.02.2022Франция - Лига 2Лига 2. 22-й турОсер1 : 2Париж
16.08.2021Франция - Лига 2Лига 2. 4-й турПариж1 : 1Осер
13.03.2021Франция - Лига 2Лига 2. 29-й турОсер0 : 0Париж
21.11.2020Франция - Лига 2Лига 2. 11-й турПариж0 : 3Осер
22.11.2019Франция - Лига 215-й турПариж2 : 0Осер
29.03.2019Франция - Лига 230-й турПариж3 : 0Осер
26.10.2018Франция - Лига 212-й турОсер0 : 2Париж
26.01.2018Франция - Лига 2Лига 2. 23-й турОсер1 : 1Париж
23.11.2025Франция — Лига 113-й тур4 : 2Париж
07.11.2025Франция — Лига 112-й турПариж0 : 1
01.11.2025Франция — Лига 111-й тур0 : 1Париж
29.10.2025Франция — Лига 110-й турПариж3 : 3
24.10.2025Франция — Лига 19-й турПариж1 : 2
23.11.2025Франция — Лига 113-й турОсер0 : 0
09.11.2025Франция — Лига 112-й тур2 : 0Осер
01.11.2025Франция — Лига 111-й турОсер0 : 1
29.10.2025Франция — Лига 110-й тур3 : 0Осер
26.10.2025Франция — Лига 19-й турОсер0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1330
2
Лига чемпионов
Марсель1328
3
Лига чемпионов
Ланс1328
4
Лига чемпионов
Ренн1424
5
Лига Европы
Лилль1323
6
Лига конференций
Страсбург1322
7 Лион1321
8 Монако1320
9 Ницца1317
10 Тулуза1316
11 Анже1316
12 Париж1314
13 Гавр1314
14 Брест1313
15 Нант1311
16
Стыковая зона
Лорьян1311
17
Зона вылета
Метц1411
18
Зона вылета
Осер138

