Париж - Осер 29 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 29-11-2025 20:00
Стадион: Жан Буен (Париж, Франция), вместимость: 20000
29 Ноября 2025 года в 21:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 14-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Париж - Осер, которое состоится 29 Ноября 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Жан Буен (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Париж
Париж
Осер
Осер
|35
|вр
|Кевин Трапп
|14
|зщ
|Амари Траоре
|5
|зщ
|Мустафа Мбов
|31
|зщ
|Самир Шерги
|28
|зщ
|Тибо де Смет
|8
|пз
|Лоанн Дусе
|4
|пз
|Венсан Маршетти
|17
|пз
|Адама Камара
|10
|пз
|Илан Кеббаль
|13
|пз
|Матьё Кафаро
|9
|нп
|Виллем Жеббель
|16
|вр
|Донован Леон
|20
|зщ
|Синали Дьоманде
|92
|зщ
|Клеман Акпа
|27
|зщ
|Ламин Си
|14
|пз
|Гидеон Менса
|17
|пз
|Уссама Эль-Аззузи
|34
|пз
|Руди Матондо
|5
|пз
|Кевин Дануа
|10
|нп
|Лассин Синайоко
|9
|нп
|Секу Мара
|19
|нп
|Дэнни Намасо
Главные тренеры
|Кристоф Пеллиссье
История личных встреч
|04.05.2024
|Франция - Лига 2
|36-й тур
|2 : 0
|07.10.2023
|Франция - Лига 2
|10-й тур
|0 : 2
|01.02.2022
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 22-й тур
|1 : 2
|16.08.2021
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 4-й тур
|1 : 1
|13.03.2021
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 29-й тур
|0 : 0
|21.11.2020
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 11-й тур
|0 : 3
|22.11.2019
|Франция - Лига 2
|15-й тур
|2 : 0
|29.03.2019
|Франция - Лига 2
|30-й тур
|3 : 0
|26.10.2018
|Франция - Лига 2
|12-й тур
|0 : 2
|26.01.2018
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 23-й тур
|1 : 1
|23.11.2025
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|4 : 2
|07.11.2025
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|0 : 1
|01.11.2025
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|0 : 1
|29.10.2025
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|3 : 3
|24.10.2025
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|1 : 2
|23.11.2025
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|0 : 0
|09.11.2025
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|2 : 0
|01.11.2025
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|0 : 1
|29.10.2025
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|3 : 0
|26.10.2025
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|13
|30
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|13
|28
| 3
Лига чемпионов
|Ланс
|13
|28
| 4
Лига чемпионов
|Ренн
|14
|24
| 5
Лига Европы
|Лилль
|13
|23
| 6
Лига конференций
|Страсбург
|13
|22
|7
|Лион
|13
|21
|8
|Монако
|13
|20
|9
|Ницца
|13
|17
|10
|Тулуза
|13
|16
|11
|Анже
|13
|16
|12
|Париж
|13
|14
|13
|Гавр
|13
|14
|14
|Брест
|13
|13
|15
|Нант
|13
|11
| 16
Стыковая зона
|Лорьян
|13
|11
| 17
Зона вылета
|Метц
|14
|11
| 18
Зона вылета
|Осер
|13
|8