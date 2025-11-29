04:48 ()
Суббота 29 ноября
Витебск - Славия-Мозырь 29 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 29-11-2025 13:00
29 Ноября 2025 года в 14:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 30-й тур
Витебск
Славия-Мозырь

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витебск - Славия-Мозырь, которое состоится 29 Ноября 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 30-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
05.07.2025Беларусь — Высшая лига15-й турСлавия-Мозырь4 : 0Витебск
09.08.2024Беларусь — Высшая лига17-й турСлавия-Мозырь1 : 2Витебск
30.03.2024Беларусь — Высшая лига2-й турВитебск2 : 3Славия-Мозырь
28.08.2022Беларусь - Высшая лига19-й турСлавия-Мозырь0 : 2Витебск
17.04.2022Беларусь - Высшая лига4-й турВитебск0 : 3Славия-Мозырь
14.08.2021Беларусь - Высшая лига19-й турВитебск2 : 2Славия-Мозырь
11.04.2021Беларусь - Высшая лига4-й турСлавия-Мозырь0 : 2Витебск
23.08.2020Беларусь - Высшая лига22-й турСлавия-Мозырь1 : 1Витебск
03.05.2020Беларусь - Высшая лига7-й турВитебск2 : 3Славия-Мозырь
01.12.2019Беларусь - Высшая лига30-й турВитебск0 : 2Славия-Мозырь
22.11.2025Беларусь — Высшая лига29-й тур3 : 1Витебск
09.11.2025Беларусь — Высшая лига28-й турВитебск1 : 1
01.11.2025Беларусь — Высшая лига27-й тур0 : 2Витебск
26.10.2025Беларусь — Высшая лига26-й турВитебск0 : 1
17.10.2025Беларусь — Высшая лига25-й тур2 : 1Витебск
23.11.2025Беларусь — Высшая лига29-й турСлавия-Мозырь2 : 3
09.11.2025Беларусь — Высшая лига28-й тур1 : 1Славия-Мозырь
01.11.2025Беларусь — Высшая лига27-й турСлавия-Мозырь2 : 0
25.10.2025Беларусь — Высшая лига26-й турСлавия-Мозырь2 : 1
18.10.2025Беларусь — Высшая лига25-й тур3 : 2Славия-Мозырь
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
МЛ Витебск2967
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн2962
3
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь2954
4 Динамо-Брест2948
5 Минск2948
6 Торпедо-БелАЗ2946
7 Ислочь2946
8 Неман2945
9 БАТЭ2940
10 Гомель2940
11 Арсенал Дз2933
12 Витебск2928
13 Сморгонь2928
14
Стыковая зона
Нафтан2925
15
Зона вылета
Слуцк2921
16
Зона вылета
Молодечно2911

