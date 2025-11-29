Слуцк - Динамо-Брест 29 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 29-11-2025 13:00
Стадион: Городской (Слуцк, Беларусь), вместимость: 1896
29 Ноября 2025 года в 14:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 30-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Слуцк - Динамо-Брест, которое состоится 29 Ноября 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Городской (Слуцк, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Слуцк
Слуцк
Динамо-Брест
Брест
История личных встреч
|04.07.2025
|Беларусь — Высшая лига
|15-й тур
|3 : 0
|04.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|24-й тур
|1 : 2
|17.05.2024
|Беларусь — Высшая лига
|9-й тур
|1 : 4
|26.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|2 : 1
|15.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|2 : 0
|12.11.2022
|Беларусь - Высшая лига
|30-й тур
|0 : 0
|17.07.2022
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|2 : 0
|11.09.2021
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|0 : 0
|29.04.2021
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|1 : 1
|22.10.2020
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|3 : 1
|22.11.2025
|Беларусь — Высшая лига
|29-й тур
|2 : 1
|08.11.2025
|Беларусь — Высшая лига
|28-й тур
|1 : 2
|02.11.2025
|Беларусь — Высшая лига
|27-й тур
|3 : 1
|25.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|26-й тур
|4 : 1
|19.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|25-й тур
|2 : 2
|23.11.2025
|Беларусь — Высшая лига
|29-й тур
|0 : 2
|07.11.2025
|Беларусь — Высшая лига
|28-й тур
|3 : 0
|31.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|27-й тур
|1 : 0
|26.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|26-й тур
|1 : 1
|17.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|25-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|МЛ Витебск
|29
|67
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|29
|62
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Славия-Мозырь
|29
|54
|4
|Динамо-Брест
|29
|48
|5
|Минск
|29
|48
|6
|Торпедо-БелАЗ
|29
|46
|7
|Ислочь
|29
|46
|8
|Неман
|29
|45
|9
|БАТЭ
|29
|40
|10
|Гомель
|29
|40
|11
|Арсенал Дз
|29
|33
|12
|Витебск
|29
|28
|13
|Сморгонь
|29
|28
| 14
Стыковая зона
|Нафтан
|29
|25
| 15
Зона вылета
|Слуцк
|29
|21
| 16
Зона вылета
|Молодечно
|29
|11