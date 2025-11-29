04:48 ()
Суббота 29 ноября
Слуцк - Динамо-Брест 29 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 29-11-2025 13:00
Стадион: Городской (Слуцк, Беларусь), вместимость: 1896
29 Ноября 2025 года в 14:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 30-й тур
Слуцк
Динамо-Брест

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Слуцк - Динамо-Брест, которое состоится 29 Ноября 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Городской (Слуцк, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Слуцк
Слуцк
Динамо-Брест
Брест
История личных встреч
04.07.2025 Беларусь — Высшая лига 15-й тур Динамо-Брест3 : 0Слуцк
04.10.2024 Беларусь — Высшая лига 24-й тур Динамо-Брест1 : 2Слуцк
17.05.2024 Беларусь — Высшая лига 9-й тур Слуцк1 : 4Динамо-Брест
26.08.2023 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Динамо-Брест2 : 1Слуцк
15.04.2023 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Слуцк2 : 0Динамо-Брест
12.11.2022 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Динамо-Брест0 : 0Слуцк
17.07.2022 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Слуцк2 : 0Динамо-Брест
11.09.2021 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Динамо-Брест0 : 0Слуцк
29.04.2021 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Слуцк1 : 1Динамо-Брест
22.10.2020 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Динамо-Брест3 : 1Слуцк
22.11.2025 Беларусь — Высшая лига 29-й тур 2 : 1Слуцк
08.11.2025 Беларусь — Высшая лига 28-й тур 1 : 2Слуцк
02.11.2025 Беларусь — Высшая лига 27-й тур 3 : 1Слуцк
25.10.2025 Беларусь — Высшая лига 26-й тур 4 : 1Слуцк
19.10.2025 Беларусь — Высшая лига 25-й тур Слуцк2 : 2
23.11.2025 Беларусь — Высшая лига 29-й тур Динамо-Брест0 : 2
07.11.2025 Беларусь — Высшая лига 28-й тур 3 : 0Динамо-Брест
31.10.2025 Беларусь — Высшая лига 27-й тур Динамо-Брест1 : 0
26.10.2025 Беларусь — Высшая лига 26-й тур 1 : 1Динамо-Брест
17.10.2025 Беларусь — Высшая лига 25-й тур Динамо-Брест2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
МЛ Витебск2967
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн2962
3
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь2954
4 Динамо-Брест2948
5 Минск2948
6 Торпедо-БелАЗ2946
7 Ислочь2946
8 Неман2945
9 БАТЭ2940
10 Гомель2940
11 Арсенал Дз2933
12 Витебск2928
13 Сморгонь2928
14
Стыковая зона
Нафтан2925
15
Зона вылета
Слуцк2921
16
Зона вылета
Молодечно2911

Отзывы и комментарии к матчу

