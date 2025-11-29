Палмейрас - Фламенго 30 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 29-11-2025 23:00
30 Ноября 2025 года в 00:00 (+03:00). Кубок Либертадорес — 2025, Финал
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Палмейрас - Фламенго, которое состоится 30 Ноября 2025 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Либертадорес — 2025, Финал, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Палмейрас
Сан-Паулу, Бразилия
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Главные тренеры
|Абел Феррейра
|Филипе Луис
История личных встреч
|19.10.2025
|Бразилия — Серия А
|29-й тур
|3 : 2
|25.05.2025
|Бразилия — Серия А
|10-й тур
|0 : 2
|11.08.2024
|Бразилия - Серия А
|22-й тур
|1 : 1
|21.04.2024
|Бразилия - Серия А
|3-й тур
|0 : 0
|09.11.2023
|Бразилия - Серия А
|33-й тур
|3 : 0
|09.07.2023
|Бразилия - Серия А
|14-й тур
|1 : 1
|21.08.2022
|Бразилия - Серия А
|23-й тур
|1 : 1
|21.04.2022
|Бразилия - Серия А
|4-й тур
|0 : 0
|27.11.2021
|Кубок Либертадорес — 2021
|Финал
|2 : 1 ДВ
|12.09.2021
|Бразилия - Серия А
|20-й тур
|1 : 3
|26.11.2025
|Бразилия — Серия А
|36-й тур
|3 : 2
|23.11.2025
|Бразилия — Серия А
|35-й тур
|0 : 0
|20.11.2025
|Бразилия — Серия А
|37-й тур
|0 : 0
|16.11.2025
|Бразилия — Серия А
|13-й тур
|1 : 0
|10.11.2025
|Бразилия — Серия А
|33-й тур
|2 : 1
|26.11.2025
|Бразилия — Серия А
|36-й тур
|1 : 1
|23.11.2025
|Бразилия — Серия А
|35-й тур
|3 : 0
|20.11.2025
|Бразилия — Серия А
|34-й тур
|2 : 1
|16.11.2025
|Бразилия — Серия А
|12-й тур
|1 : 5
|10.11.2025
|Бразилия — Серия А
|33-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Форталеза
Велес Сарсфилд
|0 : 0
|2 : 0
| Пеньяроль
Расинг А
|1 : 0
|3 : 1
| Атлетико Насьональ
Сан-Паулу
|0 : 0
|1 : 1 4 : 3
| Серро Портеньо
Эстудиантес ЛП
|0 : 1
|0 : 0
|Команда
|1
|2
| Фламенго
Интернасьонал
|1 : 0
|0 : 2
| Ботафого
ЛДУ Кито
|1 : 0
|2 : 0
| Либертад
Ривер Плейт
|0 : 0
|1 : 1 3 : 1
| Университарио
Палмейрас
|0 : 4
|0 : 0
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| Велес Сарсфилд
Расинг А
|0 : 1
|1 : 0
| Ривер Плейт
Палмейрас
|1 : 2
|3 : 1
|Команда
|1
|2
| ЛДУ Кито
Сан-Паулу
|2 : 0
|0 : 1
| Фламенго
Эстудиантес ЛП
|2 : 1
|1 : 0 2 : 4
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| Фламенго
Расинг А
|1 : 0
|0 : 0
|Команда
|1
|2
| ЛДУ Кито
Палмейрас
|3 : 0
|4 : 0
Финал
| Палмейрас
Фламенго
|30.11