Палмейрас - Фламенго 30 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 29-11-2025 23:00
30 Ноября 2025 года в 00:00 (+03:00). Кубок Либертадорес — 2025, Финал
Палмейрас
Фламенго

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Палмейрас - Фламенго, которое состоится 30 Ноября 2025 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Либертадорес — 2025, Финал, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Палмейрас
Сан-Паулу, Бразилия
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Главные тренеры
Португалия Абел Феррейра
Бразилия Филипе Луис
История личных встреч
19.10.2025 Бразилия — Серия А 29-й тур Фламенго3 : 2Палмейрас
25.05.2025 Бразилия — Серия А 10-й тур Палмейрас0 : 2Фламенго
11.08.2024 Бразилия - Серия А 22-й тур Фламенго1 : 1Палмейрас
21.04.2024 Бразилия - Серия А 3-й тур Палмейрас0 : 0Фламенго
09.11.2023 Бразилия - Серия А 33-й тур Фламенго3 : 0Палмейрас
09.07.2023 Бразилия - Серия А 14-й тур Палмейрас1 : 1Фламенго
21.08.2022 Бразилия - Серия А 23-й тур Палмейрас1 : 1Фламенго
21.04.2022 Бразилия - Серия А 4-й тур Фламенго0 : 0Палмейрас
27.11.2021 Кубок Либертадорес — 2021 Финал Палмейрас2 : 1 ДВФламенго
12.09.2021 Бразилия - Серия А 20-й тур Палмейрас1 : 3Фламенго
26.11.2025 Бразилия — Серия А 36-й тур 3 : 2Палмейрас
23.11.2025 Бразилия — Серия А 35-й тур Палмейрас0 : 0
20.11.2025 Бразилия — Серия А 37-й тур Палмейрас0 : 0
16.11.2025 Бразилия — Серия А 13-й тур 1 : 0Палмейрас
10.11.2025 Бразилия — Серия А 33-й тур 2 : 1Палмейрас
26.11.2025 Бразилия — Серия А 36-й тур 1 : 1Фламенго
23.11.2025 Бразилия — Серия А 35-й тур Фламенго3 : 0
20.11.2025 Бразилия — Серия А 34-й тур 2 : 1Фламенго
16.11.2025 Бразилия — Серия А 12-й тур 1 : 5Фламенго
10.11.2025 Бразилия — Серия А 33-й тур Фламенго3 : 2
Турнирная таблица
1/8 финала
Команда12
Форталеза
Велес Сарсфилд
0 : 0 2 : 0
Пеньяроль
Расинг А
1 : 0 3 : 1
Атлетико Насьональ
Сан-Паулу
0 : 0 1 : 1 4 : 3
Серро Портеньо
Эстудиантес ЛП
0 : 1 0 : 0
Команда12
Фламенго
Интернасьонал
1 : 0 0 : 2
Ботафого
ЛДУ Кито
1 : 0 2 : 0
Либертад
Ривер Плейт
0 : 0 1 : 1 3 : 1
Университарио
Палмейрас
0 : 4 0 : 0
1/4 финала
Команда12
Велес Сарсфилд
Расинг А
0 : 1 1 : 0
Ривер Плейт
Палмейрас
1 : 2 3 : 1
Команда12
ЛДУ Кито
Сан-Паулу
2 : 0 0 : 1
Фламенго
Эстудиантес ЛП
2 : 1 1 : 0 2 : 4
1/2 финала
Команда12
Фламенго
Расинг А
1 : 0 0 : 0
Команда12
ЛДУ Кито
Палмейрас
3 : 0 4 : 0
Финал
Палмейрас
Фламенго
30.11

