Краснодар - Крылья Советов 30 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 30-11-2025 13:00
Стадион: Ozon Арена (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
30 Ноября 2025 года в 14:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 17-й тур
Краснодар
Крылья Советов

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Крылья Советов, которое состоится 30 Ноября 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Ozon Арена (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Краснодар
Краснодар
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
Россия Мурад Олегович Мусаев
Россия Магомед Мусаевич Адиев
История личных встреч
17.09.2025 Fonbet Кубок России Группа B. 4-й тур Крылья Советов1 : 2Краснодар
24.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 6-й тур Крылья Советов0 : 6Краснодар
29.07.2025 Fonbet Кубок России Группа B. 1-й тур Краснодар1 : 2Крылья Советов
25.07.2025 Россия — МФЛ 16-й тур Крылья Советов0 : 4Краснодар
07.03.2025 Россия — МФЛ 1-й тур Краснодар2 : 2Крылья Советов
01.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур Краснодар1 : 1Крылья Советов
28.10.2024 Мир Российская Премьер-лига 13-й тур Крылья Советов1 : 2Краснодар
02.08.2024 Россия — МФЛ Группа А Крылья Советов4 : 1Краснодар
10.05.2024 Россия — МФЛ Группа А Краснодар3 : 2Крылья Советов
29.04.2024 Мир Российская Премьер-лига 26-й тур Крылья Советов0 : 0Краснодар
26.11.2025 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч Краснодар4 : 0
23.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 16-й тур 1 : 1Краснодар
21.11.2025 Россия — МФЛ 30-й тур Краснодар0 : 2
09.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 15-й тур 1 : 1Краснодар
07.11.2025 Россия — МФЛ 29-й тур 0 : 2Краснодар
27.11.2025 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов) 1 : 1 2 : 4Крылья Советов
23.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 16-й тур Крылья Советов2 : 0
21.11.2025 Россия — МФЛ 30-й тур 2 : 1Крылья Советов
09.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 15-й тур Крылья Советов1 : 1
08.11.2025 Россия — МФЛ 29-й тур Крылья Советов3 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1 ЦСКА1736
2 Краснодар1634
3 Зенит1633
4 Балтика1732
5 Локомотив М1631
6 Спартак М1728
7 Рубин1623
8 Акрон1721
9 Динамо М1620
10 Ростов1618
11 Крылья Советов1617
12 Ахмат1616
13
Стыковая зона
Динамо Мх1614
14
Стыковая зона
Оренбург1712
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород1711
16
Зона вылета
Сочи168

Отзывы и комментарии к матчу

