Аталанта - Фиорентина 30 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 30-11-2025 19:00
Стадион: Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо, Италия), вместимость: 24000
30 Ноября 2025 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 13-й тур
Главный судья: Маттео Марченаро (Италия);
Аталанта
Фиорентина

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Фиорентина, которое состоится 30 Ноября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аталанта
Бергамо
Фиорентина
Флоренция
29ИталияврМарко Карнезекки
19АлбаниязщБерат Джимсити
69ИталиязщХонест Аханор
3Кот-д'ИвуарзщОдилон Коссуну
16ИталияпзРауль Белланова
13Бразилияпз Эдерсон
8ХорватияпзМарио Пашалич
17БельгияпзШарль Де Кетеларе
59ПольшапзНикола Залевски
11НигериянпАдемола Лукман
9ИталиянпДжанлука Скамакка
43ИспанияврДавид де Хеа
5ХорватиязщМарин Понграчич
18ИспаниязщПабло Мари
6ИталиязщЛука Раньери
65ИталиязщФабьяно Паризи
29ИталиязщНикколо Фортини
8ИталияпзРоландо Мандрагора
44ИталияпзНиколо Фаджоли
7ШвейцарияпзСимон Зом
10ИсландиянпАльберт Гудмундссон
20ИталиянпМойзе Кин
Главные тренеры
ХорватияИван Юрич
ИталияРаффаэле Палладино
ИталияСтефано Пиоли
ИталияПаоло Ваноли
История личных встреч
30.03.2025Италия — Серия А30-й турФиорентина1 : 0Аталанта
15.09.2024Италия — Серия А4-й турАталанта3 : 2Фиорентина
02.06.2024Италия - Серия А29-й турАталанта2 : 3Фиорентина
24.04.2024Кубок Италии1/2 финала. 2-й матчАталанта4 : 1Фиорентина
03.04.2024Кубок Италии1/2 финала. 1-й матчФиорентина1 : 0Аталанта
17.09.2023Италия - Серия А4-й турФиорентина3 : 2Аталанта
17.04.2023Италия - Серия АСерия А. 30-й турФиорентина1 : 1Аталанта
02.10.2022Италия - Серия АСерия А. 8-й турАталанта1 : 0Фиорентина
20.02.2022Италия - Серия А26-й турФиорентина1 : 0Аталанта
10.02.2022Кубок Италии1/4 финалаАталанта2 : 3Фиорентина
26.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 5-й тур0 : 3Аталанта
22.11.2025Италия — Серия А12-й тур3 : 1Аталанта
09.11.2025Италия — Серия А11-й турАталанта0 : 3
05.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 4-й тур0 : 1Аталанта
01.11.2025Италия — Серия А10-й тур1 : 0Аталанта
27.11.2025Лига конференцийОбщий этап. 4-й турФиорентина0 : 1
22.11.2025Италия — Серия А12-й турФиорентина1 : 1
09.11.2025Италия — Серия А11-й тур2 : 2Фиорентина
06.11.2025Лига конференцийОбщий этап. 3-й тур2 : 1Фиорентина
02.11.2025Италия — Серия А10-й турФиорентина0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Рома1227
2
Лига чемпионов
Милан1225
3
Лига чемпионов
Наполи1225
4
Лига чемпионов
Болонья1224
5
Лига Европы
Интер М1224
6
Лига конференций
Комо1324
7 Ювентус1323
8 Лацио1218
9 Удинезе1318
10 Сассуоло1317
11 Кремонезе1214
12 Торино1214
13 Аталанта1213
14 Кальяри1311
15 Дженоа1311
16 Парма1311
17 Пиза1210
18
Зона вылета
Лечче1210
19
Зона вылета
Фиорентина126
20
Зона вылета
Верона136

