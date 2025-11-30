Аталанта - Фиорентина 30 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 30-11-2025 19:00
Стадион: Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо, Италия), вместимость: 24000
30 Ноября 2025 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 13-й тур
Главный судья: Маттео Марченаро (Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Фиорентина, которое состоится 30 Ноября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аталанта
Бергамо
Фиорентина
Флоренция
|29
|вр
|Марко Карнезекки
|19
|зщ
|Берат Джимсити
|69
|зщ
|Хонест Аханор
|3
|зщ
|Одилон Коссуну
|16
|пз
|Рауль Белланова
|13
|пз
|Эдерсон
|8
|пз
|Марио Пашалич
|17
|пз
|Шарль Де Кетеларе
|59
|пз
|Никола Залевски
|11
|нп
|Адемола Лукман
|9
|нп
|Джанлука Скамакка
|43
|вр
|Давид де Хеа
|5
|зщ
|Марин Понграчич
|18
|зщ
|Пабло Мари
|6
|зщ
|Лука Раньери
|65
|зщ
|Фабьяно Паризи
|29
|зщ
|Никколо Фортини
|8
|пз
|Роландо Мандрагора
|44
|пз
|Николо Фаджоли
|7
|пз
|Симон Зом
|10
|нп
|Альберт Гудмундссон
|20
|нп
|Мойзе Кин
Главные тренеры
|Иван Юрич
|Раффаэле Палладино
|Раффаэле Палладино
|Стефано Пиоли
|Паоло Ваноли
История личных встреч
|30.03.2025
|Италия — Серия А
|30-й тур
|1 : 0
|15.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|3 : 2
|02.06.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|2 : 3
|24.04.2024
|Кубок Италии
|1/2 финала. 2-й матч
|4 : 1
|03.04.2024
|Кубок Италии
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 0
|17.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|3 : 2
|17.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 30-й тур
|1 : 1
|02.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 8-й тур
|1 : 0
|20.02.2022
|Италия - Серия А
|26-й тур
|1 : 0
|10.02.2022
|Кубок Италии
|1/4 финала
|2 : 3
|26.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|0 : 3
|22.11.2025
|Италия — Серия А
|12-й тур
|3 : 1
|09.11.2025
|Италия — Серия А
|11-й тур
|0 : 3
|05.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|0 : 1
|01.11.2025
|Италия — Серия А
|10-й тур
|1 : 0
|27.11.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 4-й тур
|0 : 1
|22.11.2025
|Италия — Серия А
|12-й тур
|1 : 1
|09.11.2025
|Италия — Серия А
|11-й тур
|2 : 2
|06.11.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 1
|02.11.2025
|Италия — Серия А
|10-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Рома
|12
|27
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|12
|25
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|12
|25
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|12
|24
| 5
Лига Европы
|Интер М
|12
|24
| 6
Лига конференций
|Комо
|13
|24
|7
|Ювентус
|13
|23
|8
|Лацио
|12
|18
|9
|Удинезе
|13
|18
|10
|Сассуоло
|13
|17
|11
|Кремонезе
|12
|14
|12
|Торино
|12
|14
|13
|Аталанта
|12
|13
|14
|Кальяри
|13
|11
|15
|Дженоа
|13
|11
|16
|Парма
|13
|11
|17
|Пиза
|12
|10
| 18
Зона вылета
|Лечче
|12
|10
| 19
Зона вылета
|Фиорентина
|12
|6
| 20
Зона вылета
|Верона
|13
|6