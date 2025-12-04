Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 04 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 04-12-2025 22:00
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
04 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 14-й тур
Главный судья: Эндрю Китчен (Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 04 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
|31
|вр
|Сенне Ламменс
|15
|зщ
|Лени Йоро
|4
|зщ
|Маттейс де Лигт
|23
|зщ
|Люк Шоу
|2
|зщ
|Диогу Дало
|18
|пз
|Каземиро
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|7
|пз
|Мэйсон Маунт
|16
|нп
|Амад Диалло
|19
|нп
|Брайан Мбемо
|10
|нп
|Матеус Кунья
|23
|вр
|Альфонс Ареола
|29
|зщ
|Аарон Ван-Биссака
|15
|зщ
|Константинос Мавропанос
|25
|зщ
|Жан-Клер Тодибо
|5
|зщ
|Игор
|2
|зщ
|Кайл Уолкер-Питерс
|32
|пз
|Фредди Поттс
|18
|пз
|Матеуш Фернандеш
|20
|нп
|Джаррод Боуэн
|17
|нп
|Луйс Гильерме
|11
|нп
|Никлас Фюллькруг
Главные тренеры
|Рубен Аморим
|Нуну Эшпириту Санту
История личных встреч
|27.07.2025
|Летняя серия Премьер-лиги
|1-й тур
|2 : 1
|11.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 2
|27.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 1
|04.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|3 : 0
|23.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 0
|07.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 0
|01.03.2023
|Кубок Англии
|1/8 финала
|3 : 1
|30.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 0
|22.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 0
|22.09.2021
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|0 : 1
|30.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 2
|24.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 1
|08.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 2
|01.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 2
|25.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|4 : 2
|30.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 2
|22.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 2
|08.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 2
|02.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 1
|24.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|13
|30
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|14
|28
| 3
Лига чемпионов
|Челси
|13
|24
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|13
|24
| 5
Лига Европы
|Брайтон энд Хоув Альбион
|13
|22
|6
|Сандерленд
|13
|22
|7
|Манчестер Юнайтед
|13
|21
|8
|Ливерпуль
|13
|21
|9
|Эвертон
|14
|21
|10
|Кристал Пэлас
|13
|20
|11
|Тоттенхэм Хотспур
|14
|19
|12
|Брентфорд
|13
|19
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|14
|19
|14
|Борнмут
|14
|19
|15
|Фулхэм
|14
|17
|16
|Ноттингем Форест
|13
|12
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|13
|11
| 18
Зона вылета
|Лидс Юнайтед
|13
|11
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|13
|10
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|13
|2