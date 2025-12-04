04:56 ()
Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 04 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 04-12-2025 22:00
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
04 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 14-й тур
Главный судья: Эндрю Китчен (Англия);
Манчестер Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 04 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
31 Бельгия вр Сенне Ламменс
15 Франция зщ Лени Йоро
4 Нидерланды зщ Маттейс де Лигт
23 Англия зщ Люк Шоу
2 Португалия зщ Диогу Дало
18 Бразилия пз Каземиро
8 Португалия пз Бруну Фернандеш
7 Англия пз Мэйсон Маунт
16 Кот-д'Ивуар нп Амад Диалло
19 Камерун нп Брайан Мбемо
10 Бразилия нп Матеус Кунья
23 Франция вр Альфонс Ареола
29 Англия зщ Аарон Ван-Биссака
15 Греция зщ Константинос Мавропанос
25 Франция зщ Жан-Клер Тодибо
5 Бразилия зщ Игор
2 Англия зщ Кайл Уолкер-Питерс
32 Англия пз Фредди Поттс
18 Португалия пз Матеуш Фернандеш
20 Англия нп Джаррод Боуэн
17 Бразилия нп Луйс Гильерме
11 Германия нп Никлас Фюллькруг
Главные тренеры
Португалия Рубен Аморим
Португалия Нуну Эшпириту Санту
История личных встреч
27.07.2025 Летняя серия Премьер-лиги 1-й тур Манчестер Юнайтед2 : 1Вест Хэм Юнайтед
11.05.2025 Англия — Премьер-лига 36-й тур Манчестер Юнайтед0 : 2Вест Хэм Юнайтед
27.10.2024 Англия — Премьер-лига 9-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 1Манчестер Юнайтед
04.02.2024 Англия - Премьер-лига 23-й тур Манчестер Юнайтед3 : 0Вест Хэм Юнайтед
23.12.2023 Англия - Премьер-лига 18-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 0Манчестер Юнайтед
07.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 0Манчестер Юнайтед
01.03.2023 Кубок Англии 1/8 финала Манчестер Юнайтед3 : 1Вест Хэм Юнайтед
30.10.2022 Англия - Премьер-лига 14-й тур Манчестер Юнайтед1 : 0Вест Хэм Юнайтед
22.01.2022 Англия - Премьер-лига 23-й тур Манчестер Юнайтед1 : 0Вест Хэм Юнайтед
22.09.2021 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Манчестер Юнайтед0 : 1Вест Хэм Юнайтед
30.11.2025 Англия — Премьер-лига 13-й тур 1 : 2Манчестер Юнайтед
24.11.2025 Англия — Премьер-лига 12-й тур Манчестер Юнайтед0 : 1
08.11.2025 Англия — Премьер-лига 11-й тур 2 : 2Манчестер Юнайтед
01.11.2025 Англия — Премьер-лига 10-й тур 2 : 2Манчестер Юнайтед
25.10.2025 Англия — Премьер-лига 9-й тур Манчестер Юнайтед4 : 2
30.11.2025 Англия — Премьер-лига 13-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 2
22.11.2025 Англия — Премьер-лига 12-й тур 2 : 2Вест Хэм Юнайтед
08.11.2025 Англия — Премьер-лига 11-й тур Вест Хэм Юнайтед3 : 2
02.11.2025 Англия — Премьер-лига 10-й тур Вест Хэм Юнайтед3 : 1
24.10.2025 Англия — Премьер-лига 9-й тур 2 : 1Вест Хэм Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал1330
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1428
3
Лига чемпионов
Челси1324
4
Лига чемпионов
Астон Вилла1324
5
Лига Европы
Брайтон энд Хоув Альбион1322
6 Сандерленд1322
7 Манчестер Юнайтед1321
8 Ливерпуль1321
9 Эвертон1421
10 Кристал Пэлас1320
11 Тоттенхэм Хотспур1419
12 Брентфорд1319
13 Ньюкасл Юнайтед1419
14 Борнмут1419
15 Фулхэм1417
16 Ноттингем Форест1312
17 Вест Хэм Юнайтед1311
18
Зона вылета
Лидс Юнайтед1311
19
Зона вылета
Бёрнли1310
20
Зона вылета
Вулверхэмптон132

Отзывы и комментарии к матчу

