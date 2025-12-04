04:57 ()
Свернуть список

Эстремадура - Севилья 04 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 04-12-2025 22:00
04 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Кубок Испании, 2-й раунд
Эстремадура
Севилья

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эстремадура - Севилья, которое состоится 04 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 2-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эстремадура
Альмендралехо
Севилья
Севилья
Главные тренеры
Аргентина Матиас Хесус Алмейда
История личных встреч
28.10.2025 Кубок Испании 1-й раунд Эстремадура3 : 1
30.10.2024 Кубок Испании 1-й раунд Эстремадура0 : 4
01.12.2021 Кубок Испании 1-й раунд Эстремадура1 : 4
17.12.2020 Кубок Испании 1-й раунд Эстремадура1 : 2
20.07.2020 Испания - Сегунда Сегунда. 42-й тур 5 : 1Эстремадура
30.11.2025 Испания — Примера 14-й тур Севилья0 : 2
24.11.2025 Испания — Примера 13-й тур 2 : 1Севилья
08.11.2025 Испания — Примера 12-й тур Севилья1 : 0
01.11.2025 Испания — Примера 11-й тур 3 : 0Севилья
28.10.2025 Кубок Испании 1-й раунд 1 : 4Севилья
Турнирная таблица
1-й раунд
Оуренсе
Овьедо
4 : 2 ДВ
УКАМ Мурсия
Кадис
1 : 3
СД Логроньес
Расинг
0 : 4
Лангрео
Расинг Ф
0 : 0 3 : 4
Райо Махадаонда
Талавера-де-ла-Рейна
1 : 4
Сан-Фернандо
Альбасете
0 : 3
Гвадалахара
Касереньо
2 : 1
Утебо
Уэска
0 : 3
Эстремадура
Лас-Пальмас
3 : 1
Толедо
Севилья
1 : 4
Побленсе
Сабадель
1 : 2 ДВ
Эбро
Тарасона
1 : 1 4 : 3
Мутильвера
Сарагоса
1 : 3
Ла-Унион
Сеута
0 : 2
Лорка Депортива
Альмерия
0 : 2
Атлетико Асторга
Мирандес
1 : 1 3 : 4
Навалькарнеро
Мерида
2 : 1
Наксари
Эйбар
2 : 4
Саудаль Депортиво
Спортинг Хихон
0 : 1
Нумансия
Аренас
3 : 0
Сант-Андреу
Теруэль
2 : 1 ДВ
Асуага
Леганес
1 : 4
Португалете
Вальядолид
1 : 0
Оуренсе
Понтеведра
1 : 1 0 : 3
Сьюдад де Лусена
Вильярреал
0 : 6
Хаэн
Эльденсе
1 : 3
Кинтанар дель Рей
Ибица
1 : 1 4 : 3
Ориуэла
Леванте
3 : 4
Валье де Эгес
ФК Андорра
1 : 5
Атлетико Балеарес
Химнастик
2 : 0
Реал Авила
Реал Авилес
1 : 0 ДВ
УД Логроньес
Понферрадина
1 : 3
Мурсия
Антекера
1 : 1 2 : 1
Антониано
Кастельон
1 : 0
Эстепона
Малага
1 : 3
2-й раунд
Португалете
Алавес
0 : 3
Эбро
Осасуна
3 : 5
Нумансия
Мальорка
2 : 3
Расинг Ф
Уэска
0 : 2
Гвадалахара
Сеута
1 : 0
Навалькарнеро
Хетафе
2 : 3 ДВ
Культураль Леонеса
ФК Андорра
03.12
Эльденсе
Альмерия
03.12
Мирандес
Спортинг Хихон
03.12
Талавера-де-ла-Рейна
Малага
03.12
Мурсия
Кадис
03.12
Антониано
Вильярреал
03.12
Оуренсе
Жирона
03.12
Кинтанар дель Рей
Эльче
03.12
Понтеведра
Эйбар
03.12
Реал Авила
Райо Вальекано
04.12
Сабадель
Депортиво
04.12
Леганес
Альбасете
04.12
Атлетико Балеарес
Эспаньол
04.12
Понферрадина
Расинг
04.12
Картахена
Валенсия
04.12
Сант-Андреу
Сельта
04.12
Эстремадура
Севилья
04.12
Сарагоса
Бургос
04.12
Тенерифе
Гранада
05.12

