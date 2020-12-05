02:50 ()
Свернуть список

Ахмат - Оренбург 05 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 05-12-2025 18:00
Стадион: Ахмат Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
05 Декабря 2025 года в 19:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 18-й тур
Ахмат
Оренбург

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Оренбург, которое состоится 05 Декабря 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ахмат
Грозный
Оренбург
Оренбург
Главные тренеры
Россия Станислав Саламович Черчесов
Россия Ильдар Раушанович Ахметзянов
История личных встреч
30.09.2025 Fonbet Кубок России Группа A. 5-й тур Ахмат0 : 1Оренбург
22.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 6-й тур Оренбург2 : 2Ахмат
13.08.2025 Fonbet Кубок России Группа A. 2-й тур Оренбург2 : 1Ахмат
08.12.2024 Мир Российская Премьер-лига 18-й тур Ахмат1 : 0Оренбург
28.07.2024 Мир Российская Премьер-лига 2-й тур Оренбург0 : 0Ахмат
19.07.2024 Россия — МФЛ Группа Б Ахмат2 : 1Оренбург
19.04.2024 Россия — МФЛ Группа Б Оренбург0 : 4Ахмат
04.04.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов) Ахмат0 : 1Оренбург
20.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Ахмат1 : 2Оренбург
26.11.2023 Мир Российская Премьер-лига 16-й тур Оренбург1 : 1Ахмат
30.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 17-й тур Ахмат2 : 1
22.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 16-й тур 1 : 0Ахмат
21.11.2025 Россия — МФЛ 30-й тур Ахмат0 : 1
09.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 15-й тур Ахмат1 : 2
07.11.2025 Россия — МФЛ 29-й тур 4 : 0Ахмат
29.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 17-й тур 2 : 0Оренбург
26.11.2025 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч 4 : 0Оренбург
22.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 16-й тур Оренбург0 : 0
09.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 15-й тур 1 : 0Оренбург
05.11.2025 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч Оренбург1 : 3
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура РПЛ: «Ахмат» — «Оренбург». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар1737
2 ЦСКА1736
3 Зенит1736
4 Локомотив М1734
5 Балтика1732
6 Спартак М1728
7 Рубин1723
8 Акрон1721
9 Динамо М1720
10 Ахмат1719
11 Ростов1718
12 Крылья Советов1717
13
Стыковая зона
Динамо Мх1715
14
Стыковая зона
Оренбург1712
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород1711
16
Зона вылета
Сочи179

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close