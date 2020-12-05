Ахмат - Оренбург 05 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 05-12-2025 18:00
Стадион: Ахмат Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
05 Декабря 2025 года в 19:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 18-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Оренбург, которое состоится 05 Декабря 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ахмат
Грозный
Оренбург
Оренбург
Главные тренеры
|Станислав Саламович Черчесов
|Ильдар Раушанович Ахметзянов
История личных встреч
|30.09.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 5-й тур
|0 : 1
|22.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 2
|13.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 2-й тур
|2 : 1
|08.12.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 0
|28.07.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 0
|19.07.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|2 : 1
|19.04.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|0 : 4
|04.04.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|0 : 1
|20.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 2
|26.11.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 1
|30.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 1
|22.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 0
|21.11.2025
|Россия — МФЛ
|30-й тур
|0 : 1
|09.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 2
|07.11.2025
|Россия — МФЛ
|29-й тур
|4 : 0
|29.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 0
|26.11.2025
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
|4 : 0
|22.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 0
|09.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 0
|05.11.2025
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
|1 : 3
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура РПЛ: «Ахмат» — «Оренбург». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|17
|37
|2
|ЦСКА
|17
|36
|3
|Зенит
|17
|36
|4
|Локомотив М
|17
|34
|5
|Балтика
|17
|32
|6
|Спартак М
|17
|28
|7
|Рубин
|17
|23
|8
|Акрон
|17
|21
|9
|Динамо М
|17
|20
|10
|Ахмат
|17
|19
|11
|Ростов
|17
|18
|12
|Крылья Советов
|17
|17
| 13
Стыковая зона
|Динамо Мх
|17
|15
| 14
Стыковая зона
|Оренбург
|17
|12
| 15
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|17
|11
| 16
Зона вылета
|Сочи
|17
|9