Овьедо - Мальорка 05 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 05-12-2025 22:00
Стадион: Нуэво Карлос Тартьере (Овьедо, Испания), вместимость: 30500
05 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 15-й тур
Овьедо
Мальорка

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Овьедо - Мальорка, которое состоится 05 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Нуэво Карлос Тартьере (Овьедо, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Овьедо
Овьедо
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
13 Испания вр Аарон Эскандель
22 Испания зщ Начо Видаль
4 Испания зщ Давид Костас
16 Ангола зщ Давид Карму
3 Нигер зщ Рахим Альхассан
12 Испания зщ Даниэль Кальво
11 Аргентина пз Сантьяго Коломбатто
20 Бельгия пз Леандер Дендонкер
9 Уругвай нп Федерико Виньяс
23 Венесуэла нп Хосе Саломон Рондон
7 Марокко нп Ильяс Шаир
13 Финляндия вр Лукас Бергстрём
23 Испания зщ Пабло Маффео
24 Словакия зщ Мартин Вальент
21 Испания зщ Антонио Раильо
22 Колумбия зщ Хоан Мохика
5 Испания пз Омар Маскарель
12 Португалия пз Саму Кошта
10 Испания пз Серхи Дардер
18 Англия нп Матео Джозеф
17 Испания нп Хан Вирхили
7 Косово нп Ведат Мурики
Главные тренеры
Сербия Велько Паунович
Испания Хагоба Аррасате
История личных встреч
20.03.2021 Испания - Сегунда Сегунда. 30-й тур Мальорка0 : 0Овьедо
03.01.2021 Испания - Сегунда Сегунда. 20-й тур Овьедо2 : 2Мальорка
09.03.2019 Испания - Сегунда Сегунда. 29-й тур Мальорка1 : 0Овьедо
04.11.2018 Испания - Сегунда Сегунда. 12-й тур Овьедо1 : 1Мальорка
11.09.2018 Кубок Испании 2-й раунд Мальорка1 : 0Овьедо
05.02.2017 Испания - Сегунда Сегунда. 24-й тур Овьедо2 : 1Мальорка
04.09.2016 Испания - Сегунда Сегунда. 3-й тур Мальорка0 : 0Овьедо
05.03.2016 Испания - Сегунда Сегунда. 28-й тур Мальорка1 : 0Овьедо
04.10.2015 Испания - Сегунда Сегунда. 7-й тур Овьедо1 : 1Мальорка
29.11.2025 Испания — Примера 14-й тур 2 : 0Овьедо
23.11.2025 Испания — Примера 13-й тур Овьедо0 : 0
09.11.2025 Испания — Примера 12-й тур 1 : 0Овьедо
03.11.2025 Испания — Примера 11-й тур Овьедо0 : 0
28.10.2025 Кубок Испании 1-й раунд 4 : 2 ДВОвьедо
02.12.2025 Кубок Испании 2-й раунд 2 : 3Мальорка
29.11.2025 Испания — Примера 14-й тур Мальорка2 : 2
22.11.2025 Испания — Примера 13-й тур 2 : 1Мальорка
09.11.2025 Испания — Примера 12-й тур Мальорка1 : 0
02.11.2025 Испания — Примера 11-й тур 3 : 0Мальорка
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1537
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1536
3
Лига чемпионов
Вильярреал1432
4
Лига чемпионов
Атлетико М1531
5
Лига Европы
Бетис1424
6
Лига конференций
Эспаньол1424
7 Хетафе1420
8 Атлетик Б1520
9 Райо Вальекано1417
10 Реал Сосьедад1416
11 Эльче1416
12 Сельта1416
13 Севилья1416
14 Алавес1415
15 Валенсия1414
16 Мальорка1413
17 Осасуна1412
18
Зона вылета
Жирона1412
19
Зона вылета
Леванте149
20
Зона вылета
Овьедо149

