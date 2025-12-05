Овьедо - Мальорка 05 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 05-12-2025 22:00
Стадион: Нуэво Карлос Тартьере (Овьедо, Испания), вместимость: 30500
05 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 15-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Овьедо - Мальорка, которое состоится 05 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Нуэво Карлос Тартьере (Овьедо, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Овьедо
Овьедо
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
|13
вр
|Аарон Эскандель
|22
зщ
|Начо Видаль
|4
зщ
|Давид Костас
|16
зщ
|Давид Карму
|3
зщ
|Рахим Альхассан
|12
зщ
|Даниэль Кальво
|11
пз
|Сантьяго Коломбатто
|20
пз
|Леандер Дендонкер
|9
нп
|Федерико Виньяс
|23
нп
|Хосе Саломон Рондон
|7
нп
|Ильяс Шаир
|13
вр
|Лукас Бергстрём
|23
зщ
|Пабло Маффео
|24
зщ
|Мартин Вальент
|21
зщ
|Антонио Раильо
|22
зщ
|Хоан Мохика
|5
пз
|Омар Маскарель
|12
пз
|Саму Кошта
|10
пз
|Серхи Дардер
|18
нп
|Матео Джозеф
|17
нп
|Хан Вирхили
|7
нп
|Ведат Мурики
Главные тренеры
|Велько Паунович
|Хагоба Аррасате
История личных встреч
|20.03.2021
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 30-й тур
|0 : 0
|03.01.2021
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 20-й тур
|2 : 2
|09.03.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 29-й тур
|1 : 0
|04.11.2018
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 12-й тур
|1 : 1
|11.09.2018
|Кубок Испании
|2-й раунд
|1 : 0
|05.02.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 24-й тур
|2 : 1
|04.09.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 3-й тур
|0 : 0
|05.03.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 28-й тур
|1 : 0
|04.10.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 7-й тур
|1 : 1
|29.11.2025
|Испания — Примера
|14-й тур
|2 : 0
|23.11.2025
|Испания — Примера
|13-й тур
|0 : 0
|09.11.2025
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 0
|03.11.2025
|Испания — Примера
|11-й тур
|0 : 0
|28.10.2025
|Кубок Испании
|1-й раунд
|4 : 2 ДВ
|02.12.2025
|Кубок Испании
|2-й раунд
|2 : 3
|29.11.2025
|Испания — Примера
|14-й тур
|2 : 2
|22.11.2025
|Испания — Примера
|13-й тур
|2 : 1
|09.11.2025
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 0
|02.11.2025
|Испания — Примера
|11-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|15
|37
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|15
|36
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|14
|32
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|15
|31
| 5
Лига Европы
|Бетис
|14
|24
| 6
Лига конференций
|Эспаньол
|14
|24
|7
|Хетафе
|14
|20
|8
|Атлетик Б
|15
|20
|9
|Райо Вальекано
|14
|17
|10
|Реал Сосьедад
|14
|16
|11
|Эльче
|14
|16
|12
|Сельта
|14
|16
|13
|Севилья
|14
|16
|14
|Алавес
|14
|15
|15
|Валенсия
|14
|14
|16
|Мальорка
|14
|13
|17
|Осасуна
|14
|12
| 18
Зона вылета
|Жирона
|14
|12
| 19
Зона вылета
|Леванте
|14
|9
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|14
|9